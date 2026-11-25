Die Dallas Cowboys treffen auf die Philadelphia Eagles. Alle Infos zur Übertragung des Spiels live bei NITRO, Sky und auf RTL+

Die Dallas Cowboys empfangen die Philadelphia Eagles im Thanksgiving Game. In Woche 12 der NFL -Saison 2026 kommt es zum Aufeinandertreffen im AT&T Stadium in Arlington.

Das Duell seht ihr am Donnerstag live bei NITRO, Sky und im Livestream auf RTL+. In Woche 12 der NFL-Saison 2026 steht das Aufeinandertreffen zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles an. Wer das NFL-Spiel live verfolgen will, kommt bei uns ganz auf seine Kosten. Das NFL-Spiel Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles steigt am Donnerstag, 26.

Also read Weiterer Kampfflugzeugtyp für die Ukraine? Früherer Generalleutnant der US-Luftwaffe fordert, bis zu 60 ausgemusterte F-15 Eagles an Kiew abzugeben

November 2026. Kickoff im AT&T Stadium in Arlington ist umDie Dallas Cowboys bestreiten ihr Heimspiel in Arlington. Das Team geht in das NFL-Duell gegen den Division-Rivalen, um die nächste Aufgabe in der Saison 2026 zu bewältigen. Die Philadelphia Eagles reisen als Gäste nach Texas.

Advertisement

Die Partie am Donnerstag bringt für beide Teams wichtige Punkte in der laufenden Woche 12 der NFL-Saison 2026. NITRO zeigt die Partie Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles im Free-TV. Zeitgleich ist das Duell auch bei Sky Sport zu sehen.

Zudem ist die Partie auch imzu sehen. Die Partie ist ein fester Bestandteil des Spielplans in Woche 12 der Saison 2026 und fordert beide Teams in ihrem direkten Vergleich heraus.