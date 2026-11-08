NFL-Sieg: Cincinnati Bengals besiegen Atlanta Falcons in Madrid 34:17

Die Cincinnati Bengals gewinnen in Madrid mit 34:17 gegen die Atlanta Falcons. Joe Burrow und Ja'Marr Chase dominieren das Spiel und sichern Cincinnati den sechsten Sieg in der Saison.

Die Cincinnati Bengals haben ihr Spiel im Santiago Bernabéu in Madrid mit einem klaren 34:17-Sieg gegen die Atlanta Falcons beendet. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Cincinnati die Kontrolle und sicherte sich mit dieser Leistung den sechsten Sieg in den ersten acht Spielen der aktuellen NFL-Saison. Der Quarterback Joe Burrow führte sein Team mit präzisen Pässen und wichtigen Läufen zum verdienten Erfolg vor tausenden Zuschauern in der spanischen Hauptstadt.

Offener Start und Kontrolle durch Cincinnati

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch, bei dem beide Teams zunächst gleichwertig auftraten. Die Atlanta Falcons zeigten eine starke Anfangsphase und konnten sich nach den ersten drei Angriffsserien mit 10:7 Punkten in Führung bringen. Für diese Führung waren Touchdowns sowie Field Goals der Falcons verantwortlich, die das Spiel zunächst offen hielten. Doch die Dynamik änderte sich entscheidend, als die Bengals reagierten und die Initiative übernahmen.

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Joe Burrow stellte sich als dominierende Kraft dar, die die Defense der Falcons schnell durchbrach. Er selbst lief aus einer Distanz von einem Yard per Sneak zum ersten Touchdown für Cincinnati, wodurch die Bengals die Führung mit 14:10 übernahmen. Kurz darauf sorgte er für den nächsten Punkt, indem er Wide Receiver Tee Higgins über vier Yards bediente. Kicker Evan McPherson ergänzte die Offensive in der ersten Halbzeit mit einem spektakulären Field Goal aus 57 Yards Distanz. Damit ging die Mannschaft mit einem komfortablen 24:10-Vorsprung in die Pause.

Riesenleistung von Ja'Marr Chase und Tee Higgins

Ein entscheidender Faktor für die Überlegenheit der Bengals war die hervorragende Leistung von Wide Receiver Ja'Marr Chase. Der Star-Receiver entwickelte sich im Verlauf des Spiels zu einer unaufhaltsbaren Gefahr für die gegnerische Defense. Bereits früh im zweiten Viertel überschritt Chase die Marke von 100 receiving Yards, was seine enorme Bedeutung im Angriffsspiel unterstrich.

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Chase trug maßgeblich zur Punktausbeute bei, indem er einen 47-Yard-Pass von Joe Burrow fing, um einen Touchdown zu erzielen. Zudem begeisterte das Publikum mit einem spektakulären einhändigen Fang, der die technische Qualität des Bengals-Offensivspiels demonstrierte. Zur Halbzeitbilanz hatte Chase bereits 142 receiving Yards und einen Touchdown auf seinem Konto. Auch Tee Higgins konnte sich auszeichnen, indem er im zweiten Viertel seinen zweiten Touchdown fing und damit die Führung der Bengals auf 31:17 ausbaute.

Reaktion der Falcons und sicherer Endspurt

Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Atlanta Falcons nicht auf und suchten aktiv nach Möglichkeiten, das Spiel noch zu drehen. Nach der Pause zeigte Running Back Bijan Robinson eine starke Leistung, indem er aus einem Yard Distanz zum Touchdown lief. Dieser Erfolg verkürzte die Differenz auf 17:24 und sorgte kurzzeitig für Spannung im Stadion, da das Spiel wieder nahbar schien. Die Falcons schienen bereit, den Anschluss an die Bengals zu finden.

Die Hoffnung der Falcons schwindete jedoch schnell, als Kicker Nick Folk erstmals in dieser Saison ein Field Goal verschoss. Dieser Fehler entzog der Offensive die entscheidende Unterstützung, um den Rückstand weiter zu verkleinern. Die Bengals beantworteten den Druck mit weiterer Präzision. Evan McPherson erhöhte gut vier Minuten vor Schluss auf 34:17, als er ein Field Goal aus 43 Yards verwandelte. Kurz darauf sicherte ein Interception von Falcons-Quarterback Michael Penix Jr. den endgültigen Sieg der Cincinnati Bengals ab. Für Atlanta bedeutet diese Niederlage bereits die sechste Pechmarke der Saison, während die Bilanz nun bei drei Siegen und sechs Niederlagen steht.