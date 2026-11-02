NFL-Skandal: Green Bay Packers stützen Josh Jacobs trotz neuer Vorwürfe

Die Green Bay Packers halten an Running Back Josh Jacobs fest, während neue sexuell gewalttätige Anschuldigungen bekannt werden. Jacobs Anwälte bestreiten die Vorwürfe.

Die Green Bay Packers bekräftigen ihre vollständige Unterstützung für Running Back Josh Jacobs , nachdem在当前 die Öffentlichkeit über neue, schwere strafrechtliche Anschuldigungen gegen den NFL -Star informiert wurde. Die Franchise aus Wisconsin distanziert sich klar von jeglichen Spekulationen über eine Vertragsauflösung oder eine Sperre des Spielers trotz der eskalierenden Situation. Jacobs steht nach wie vor im Kader, da das Management den Prozess der Liga abwarten will, ohne den Athleten vorab zu verurteilen.

Neue Vorwürfe und Franchise-Entscheidung

Jacobs' Entscheidungsträger in Green Bay gehen nach innenliegenden Informationen davon aus, dass der 28-jährige Angreifer rechtlich nicht in der Gefahr schwebt, langfristig von der Liga gesperrt zu werden. Die Organisation hat sich dazu entschlossen, an dem Star-Running-Back festzuhalten, obwohl mehrere Frauen der Polizei erneut Straftaten vorgeworfen haben. Diese Anschuldigungen wurden offenbar lautstark, nachdem Jacobs zuvor bereits wegen eines Vorfalls mit einer damaligen Freundin, die ihn der tätlichen Angriffsanklage bezichtigte, in Haft genommen worden war. Die Packers betonten, dass sie keine Befürchtungen hinsichtlich der weiteren Karriere des Spielers im aktuellen Teamrahmen haben.

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Details zu den polizeilichen Meldungen

Laut den veröffentlichten polizeilichen Dokumenten sollen sich die zusätzlichen Opfer in den vergangenen Jahren an die Behörden gewandt haben. Es wird behauptet, Jacobs sei gegenüber drei bekannten Personen handgreiflich geworden. In einem der drei Fälle soll er zudem eine Frau angeblich angespuckt haben. Die Franchise gab zu, dass sie erst durch die öffentliche Veröffentlichung dieser Unterlagen über die Existenz dieser spezifischen Beschuldigungen erfahren hat. Dennoch wurde in der Vergangenheit, insbesondere zu Saisonbeginn, vorsorglich reagiert, indem Jacobs zunächst auf die "Commissioner's Exempt List" der Liga gesetzt wurde, um die Untersuchungen nicht zu behindern.

Liga-Entscheidung und sportliche Rückkehr

Die National Football League hat die Aussetzung von Jacobs jedoch vor Woche 7 wieder aufgehoben. Seit seiner Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb hat er seine sportliche Form unter Beweis gestellt und in den beiden anschließenden Partien insgesamt drei Touchdowns erzielt. Diese statistische Leistung unterstreicht den Wunsch der Mannschaft, den Offensiv-Star auf dem Feld zu behalten. Die Entscheidung der Liga, Jacobs freizugeben, ermöglichte es den Packers, ihn wieder in ihren Spieltagskader aufzunehmen, ohne gegen aktuelle Suspendierungsrichtlinien zu verstoßen.

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Headcoach Matt LaFleur zur Situation

Head Coach Matt LaFleur hat sich in einem Interview mit ESPN klarPosition bezogen. Er erklärte, dass die Franchise der NFL erlaubt, ihren eigenen Untersuchungsprozess durchzuführen, ohne in diese einzugreifen. LaFleur ging jedoch davon aus, dass Jacobs auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Teams bleiben wird. Mehr Kommentare zur aktuellen Rechtslage wurden seitens des Trainers nicht abgegeben, um die rechtlichen Verfahren nicht zu gefährden. Die Aussage spiegelt die offizielle Linie der Packers wider, die Trennung von sportlicher Leistung und rechtlichen Ermittlungen zu betonen.

Reaktion der Anwälte und Gegendarstellung

Jacobs' Rechtsverteidiger haben eine scharfe Stellungnahme veröffentlicht und die Vorwürfe als "unbelegt und veraltet" characterizationisiert. Der NFL-Star bestreitet die im Raum stehenden Anschuldigungen kategorisch und verwies darauf, über "handfeste Beweise" zu verfügen, die seine Version der Ereignisse stützen würden. Die Anwälte werfen den Beschuldigerinnen gezielten "Rufmord" vor, der die Karriere des Spielers auf ungerechte Weise gefährden soll. In einem der drei Fälle sei die Frau bereits früher an die NFL gegangen, wo die Untersuchung ergeben habe, dass keine weiteren Schritte erforderlich seien.

Kontext: Vorstrafen und Aussetzung des Verfahrens

Die jüngsten Vorfälle sind in einen komplexeren rechtlichen Hintergrund eingebettet. Jacobs hatte sich im September in zwei Fällen von Körperverletzung und Sachbeschädigung für nicht schuldig erklärt. Wegen eines Körperverletzungsdelikts wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 US-Dollar verurteilt. In einem weiteren anhängigen Fall stimmte er einer Aussetzung des Strafverfahrens zu. Die Anwälte von Jacobs nutzen diese vergangenen rechtlichen Entwicklungen, um die Glaubwürdigkeit der aktuellen Beschuldigungen in Frage zu stellen und behaupten, dass es sich um eine koordinierte Kampagne gegen ihren Mandanten handelt.