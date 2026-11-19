Ein TV-Kommentar in der NFL-Show PFT Live löst Empörung aus. Mike Florio und Jimmy Simms verweisen auf Adolf Hitler. Die NFL reagiert scharf.

Ein Vorfall in der US-amerikanischen Sport-Show "PFT Live" des Senders NBC Sports hat heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit ausgelöst. Die Diskussion konzentriert sich auf einen umstrittenen Kommentar, der im Kontext eines bevorstehenden Spiels zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions in der Münchner Allianz-Arena fiel. Die Sendung löste durch ihre Äußerungen erhebliche Empörung aus, da sie antisemitische Anspielungen enthielt.

Kommentar über Mike Vrabels Bart löst Debatte aus

Der Auslöser der kontroversen Debatte war ein Video vom Vorabend des Spiels, das Patriots-Head-Coach Mike Vrabel mit einem großen Bierkrug in München zeigte. Als das Gespräch auf Vrabels aktuellen Schnurrbart kam - den der Trainer im Rahmen der Wohltätigkeitsaktion "Movember" trägt -, merkte der Co-Moderator Jimmy Simms an, Vrabel bediene mit diesem "deutschen Schnurrbart" vor Ort alle Klischees. Dieser Einstieg in die Szene bildete den Auftakt für eine folgenschwere Wendung im Studio.

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Mike Florio griff die Steilvorlage lachend auf und spielte unverkennbar auf den charakteristischen Bart Adolf Hitlers an. Florio sagte: "Man muss vorsichtig sein, wie man das Ding trimmt. Wenn man in Deutschland ist, muss man sehr aufpassen, wie man die Seiten dieses Dings trimmt." Diese Äußerung wurde sofort als historische Banalisierung und Verharmlosung der nationalsozialistischen Verbrechen gewertet.

Selbst im eigenen Studio stieß der Kommentar sofort auf Unverständnis. Als ein Produzent hörbar stöhnte, wies Florio ihn live auf Sendung zurecht und verteidigte seine Wortwahl mit den Worten: "Es ist lustig, Gary. Es ist 80 Jahre her. Lass uns verdammt noch mal ein bisschen Spaß haben." Diese Reaktion verschärfte die Kritik an der Sendung erheblich, da sie mangelndes Gespür für historische Sensibilität demonstrierte.

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Scharfe Reaktion der NFL und des TV-Partners

Nachdem der Clip im Internet viral gegangen war, sah sich die National Football League (NFL) zu einer deutlichen Reaktion gezwungen. Liga-Kommunikationschef Jeff Miller verurteilte die Aussagen öffentlich als "unangemessen und beleidigend". Er suchte umgehend das Gespräch mit dem TV-Partner NBC Sports, um die Schwere des Vorfalls klarzustellen. Die NFL demonstrierte damit ihre Null-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung.

Besonders brisant ist der Vorfall vor dem Hintergrund, dass Patriots-Eigentümer Robert Kraft selbst jüdischen Glaubens ist. Kraft engagiert sich seit Jahren mit eigenen Stiftungen intensiv im Kampf gegen Antisemitismus. Diese Tatsache hob die Widersprüchlichkeit der Situation zusätzlich hervor und verstärkte die Kritik an der Sendung unter der Community.

Die Franchise selbst wollte den Vorfall nicht kommentieren, um keine weitere Eskalation zu provozieren. Dennoch stand die Organisation im Fokus der Aufmerksamkeit, da die Sendung ein offizielles NFL-Spiel bewertete. Die Distanzierung der Liga blieb jedoch unmissverständlich und unterstrich die Inakzeptanz der geäußerten Parallelen.

Öffentlicher Druck führt zu Entschuldigung

Unter dem öffentlichen Druck veröffentlichten Mike Florio und Jimmy Simms schließlich eine knappe Entschuldigung über NBC Sports. In der Erklärung hieß es: "Wir haben Kommentare abgegeben, die einige als beleidigend empfunden haben, und wir entschuldigen uns dafür." Die kurze Mitteilung versuchte, den entstandenen Schaden einzudämmen und das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen.

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Eine Suspendierung droht beiden Moderatoren vorerst aber nicht. NBC Sports entschied sich für eine Disziplinarmassage ohne zeitliche Aussetzung, was in der Branche als relativ milde Maßnahme gewertet wird. Die Affäre bleibt jedoch ein markantes Beispiel für die Grenzen des Sportsatire-Humors in einer globalisierten Medienlandschaft.