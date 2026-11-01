NFL-Skandal: Neue Gewaltvorwürfe gegen Green Bay Packers Star Josh Jacobs

Green Bay Packers Runningback Josh Jacobs steht erneut im Fokus. Drei weitere Frauen erheben Gewaltvorwürfe nach der Aushebung eines Videos. Details zum Skandal und zur NFL-Reaktion.

Der Skandal um den Star-Running-Back Josh Jacobs von den Green Bay Packers tobt weiter und scheint trotz vorheriger juristischer Einigung keineswegs beigelegt zu sein. Der 28-jährige NFL-Spieler sah sich im Oktober auf der Commissioner's Exempt List von allen Auflagen befreit, nachdem er einen Vergleich mit seiner Ex-Partnerin über häusliche Gewalt geschlossen hatte. Dieser beinhaltete eine Entschädigungszahlung von tausend Dollar für ein beschädigtes Mobiltelefon sowie diverse weitere Auflagen. Doch die Ruhe, die sich scheinbar einstellte, war von kurzer Dauer, da neue, schwerwiegende Anspielungen die öffentliche Wahrnehmung und die interne Prüfung durch die Liga drastisch verändert haben.

Kontroverse Jubelszene und neues Polizeivideo

Die aktuelle Verschärfung der Lage trat kurz nach Jacobs Rückkehr in den aktiven Kader zutage. Während eines Donnerstagabendspiels provozierte der Dreimalige Pro-Bowler die Öffentlichkeit mit einer umstrittenen Handschellen-Geste, die er direkt nach der Erzielung eines Touchdowns vollführte. Nur einen Tag nach dieser aufsehenerregenden Aktion wurde ein Video seiner Festnahme vom 26. Mai in Hobart im Bundesstaat Wisconsin öffentlich gemacht. Die Aufzeichnung einer Bodycam der lokalen Polizei zeigte den damals kooperativen Umgang des Spielers mit den Beamten, lieferte jedoch keine neuen belastenden Fakten für den ursprünglichen Vorfall.

Also read ein Jahr nach Epstein-Skandal

Dieses einzelne Videomaterial allein reicht nicht aus, um eine Neuauflage des alten Falles zu begründen, doch es schlug wie ein Bumerang zurück, da es die Aufmerksamkeit auf weitere, parallel bekannte Vorwürfe lenkte. Es ist bekannt geworden, dass sich drei weitere Frauen in den vergangenen Monaten an die Polizei gewandt haben und dem NFL-Star nun neue Gewalttaten vorwerfen. Diese Meldungen kamen fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Videos bekannt und haben die Debatte über das Verhalten des Athleten wieder neu entfacht, wobei die NFL nun gezwungen ist, diese neuen Anschuldigungen ernsthaft zu prüfen.

Detailreiche Beschreibungen der Vorwürfe von drei Frauen

Der erste Vorfall, der von einer der Frauen geschildert wird, soll sich im April 2021 ereignet haben. Der Bericht eines Nachrichtenagents zufolge soll Jacobs die Angeklagte an Arm und Bizeps gepackt und gegen eine Wand gedrückt haben, während er gleichzeitig ihre persönlichen Habseligkeiten aus dem Haus warf. Die Frau gab an, im Anschluss schwere Blutergüsse, Schmerzen sowie eine Schwellung im Rippenbereich erlitten zu haben. Als Auslöser der Gewalttaten wurde gemeinsamer Sex genannt, bei dem das Kondom von Jacobs gerissen war, woraufhin sie forderte, dass er sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen muss, da beide Partner zuvor anderen intimen Kontakten nachgingen.

Advertisement

Ein zweiter Vorfall wird für den Januar 2022 datiert und betrifft eine andere Frau, mit der der Spieler etwa ein halbes Jahr lang in Kontakt stand, bevor sie sich erstmals trafen. Dem Bericht zufolge wurde Jacobs wütend, als die Frau klarstellte, dass sie nicht zum Sex erschienen war. In dieser Auseinandersetzung soll er ihr eine Ohrfeige versetzt, sie von einem Bett auf den Boden gestoßen und anschließend am Hals gepackt haben. Zudem soll er sie bespuckt, ihr Handy entwendet und in einen Pool geworfen haben, wobei er die Bedrohung aussprach, dass er sie töten sollte.

Der dritte Bericht stammt von einer weiteren Frau, die Jacobs vorwirft, sie im Mai 2022 am Kopf und am Genick gepackt, gezogen und gekratzt zu haben. Auch sie soll ihr Mobiltelefon durch den Spieler entwendet worden sein. Die Anklagefrau gab an, dass Jacobs sie eigeflogen hatte, nachdem sie sich über soziale Medien kennengelernt hatten. Diese drei spezifischen Beschreibungen stellen eine signifikante Eskalation der Situation dar, da sie nicht nur aus demselben Kontext stammen, sondern auch unterschiedliche Zeiträume und Opfer betreffen, was die Schwere der insgesamt gegen den Spieler erhobenen Anschuldigungen unterstreicht.

Reaktion der Anwälte und mögliche Konsequenzen der NFL

Die Verteidigung von Josh Jacobs versucht, die Reichweite und Validität der neuen Anschuldigungen stark herunterzuspielen. Das Rechtskomitee um David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld und Clarence F. Duchac III teilte in einer E-Mail mit, dass die Staatsanwaltschaft des Brown County diese unbestätigten, alten und zuvor nicht gemeldeten Vorwürfe bereits seit Monaten vorlägen. Die Anwälte betonen, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizeidienststelle eigenständig und umfassend ermittelt hätten. Das Ergebnis dieser Prüfung sei gewesen, dass der Staatsanwalt lediglich zwei Anklagen wegen eines Vergehens für gerechtfertigt hielt, nämlich die ursprüngliche Anklage gegen die Ex-Partnerin.

Neben den juristischen Erklärungen verweist die Verteidigung darauf, dass Jacobs seine Reue wiederholt zum Ausdruck gebracht habe und strikt an die Bedingungen des bestehenden Vergleichs halte. Trotz dieser Darlegungen droht dem Spieler ein schwerwiegendes Dilemma seitens der National Football League. Die Liga kündigte an, die Anschuldigungen im Rahmen der laufenden Ermittlungen zu prüfen, die weiterhin andauern. Es besteht das konkrete Risiko einer Sperre, falls die NFL einen Verstoß gegen den persönlichen Verhaltenskodex feststellt, unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen auf staatlicher Ebene.

Advertisement

Die Medienberichterstattung wird durch kommerzielle Hinweise auf Streaming-Pakete und Senderechte ergänzt, die aber nicht Teil der eigentlichen Nachricht sind. Die Spielpläne der NFL werden sonntags ab 19 Uhr live bei RTL übertragen, während die deutsche Konferenz bei Sky Sports und alle Spiele mit Originalkommentar auf DAZN im NFL Game Pass verfügbar sind. Für die Green Bay Packers könnte die Situation bedeuten, dass die zwei letzten Einsätze von Jacobs vorerst die letzten auf hohem Niveau bleiben werden, falls die Liga einschreitet. Die Öffentlichkeit bleibt gespannt, wie die Untersuchung der Liga ausgehen wird und welche Sanktionen letztlich verhängt werden.