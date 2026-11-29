Detaillierte Übersicht der NFL-Spiele am Sonntag: 19 Uhr Saints gegen Bengals, 22.25 Uhr Topduell 49ers gegen Seahawks sowie weitere Highlights bei RTL und Sky.

Am kommenden Sonntag stehen mehrere spannende Begegnungen der National Football League an, die das Interesse der Fans auf das gesamte Spieltagsprogramm lenken. Trotz der Tatsache, dass einige Top-Teams bereits ihre Partien absolviert haben, rückt vor allem das Programm für den späten Abend in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Sender SPORTBILD hat alle relevanten Informationen zusammengefasst, um Zuschauer auf die entscheidenden Momente vorzubereiten. Die Spannung steigt insbesondere bei den Partien, die abends zur Hauptsendezeit auf den Bildschirmen zu sehen sein werden.

Bengals antworten nach Überraschungs-Pleite

Die New Orleans Saints treffen um 19 Uhr auf die Cincinnati Bengals, ein Duell, das bei RTL live übertragen wird und maßgeblich darüber entscheidet, wie sich das Team aus Cincinnati von der jüngsten Geschichte erholt. Die zentrale Frage lautet, wie die Bengals auf die überraschende Niederlage bei den Washington Commanders reagieren, da diese Pleite im Kader der Bengals für Zweifel gesorgt hat. Die starke Offensive, angeführt von Quarterback Joe Burrow und seinen Teamkollegen, muss nun beweisen, dass sie auch gegen die Saints punkten kann und die Form findet, die für die erfolgreiche Saison benötigt wird.

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Giants sichern sich Vorsprung in der Division

Ergänzend zum Hauptprogramm wird es ein weiteres wichtiges Duell im Rahmen des Tages geben, bei dem die New York Giants bei den Indianapolis Colts antreten. Ein Sieg für die New Yorker wäre von großer strategischer Bedeutung, da sie damit ihre Spitzenposition in der NFC East weiter festigen könnten. Dieses Spiel trägt zur dynamischen Entwicklung der Division bei und zeigt, wie eng die Verhältnisse in dieser Gruppe aktuell sind. Die Leistung der Offensive und Defense der Giants wird hier unter Beweis gestellt, da jeder Punkt zählt.

Topspiel der NFC zwischen 49ers und Seahawks

Das absolute Highlight des Tages wartet ab 22.25 Uhr bei RTL auf und stellt ein absolutes Kracher dar, wenn das beste Team der NFC, die San Francisco 49ers, auf ihren großen Rivalen aus Seattle treffen. Nach dem starken Sieg gegen die Minnesota Vikings erwartet das Team um Quarterback Brock Purdy und sein gesamtes Aufgebot bereits die nächste große Bewährungsprobe auf dem Feld. Die Seahawks stehen nach ihrer Bye Week unter enormem Druck, da jede Niederlage dem amtierenden Champion die Teilnahme an den Playoffs kosten könnte. Diese Partie ist entscheidend für die Tabellenführung und die morale.

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Vikings brauchen Sieg gegen Falcons dringend

Die Minnesota Vikings müssen am selben Tag gegen die Atlanta Falcons antreten, um ihre Playoff-Chancen nicht zu gefährden, da sie letzte Woche chancenlos gegen die 49ers waren. Ein Sieg ist für die Vikings dringend erforderlich, da sonst die Division in ernsthafter Gefahr schwebt und die Teilnahme an den Postseason-Spielen ins Wanken geraten könnte. Die Leistung von Kirk Cousins gegen seinen alten Rivalen Atlanta wird dabei im Mittelpunkt stehen, da die Mannschaft keine weiteren Punkte verschenken darf. Das Spiel findet im späten Programm bei Sky statt und ist taktisch von hoher Bedeutung.

Rookies und weitere Begegnungen am Ende

Zum Abschluss des langen Football-Tages gibt es bei "Sunday Night Football" noch den ersten Prime-Time-Auftritt von Rookie Fernando Mendoza. Der junge Quarterback der Las Vegas Raiders trifft dabei auf die Cleveland Browns, was seinen Debütauftritt im überregionalen Fernsehen zu einem besonderen Ereignis macht. Zudem ist ab 22.25 Uhr das Spiel der Arizona Cardinals gegen die Washington Commanders bei Sky zu sehen. Washington geht nach dem Sieg gegen die Bengals als leichter Favorit ins Duell, wobei eine ausgeglichene Partie erwartet wird, die die aktuelle Form der Teams widerspiegelt.