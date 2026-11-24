NFL Zusammenfassung: Die Denver Broncos setzen ihre Siegesserie fort, während die New York Giants die Jacksonville Jaguars überraschend schlagen. Fernando Mendoza und die Las Vegas Raiders verlieren erneut.

Die Denver Broncos haben ihre positive Entwicklung in der aktuellen Saison fortgesetzt und einen weiteren wichtigen Sieg errungen. Gleichzeitig sorgten die New York Giants für eine deutliche Überraschung, indem sie die Jacksonville Jaguars besiegten und damit ihre Position an der Tabellenspitze der NFC East behaupteten. Im anderen Spiel des Sonntags musste Fernando Mendoza mit den Las Vegas Raiders eine enttäuschende Niederlage hinnehmen, was seine Suche nach dem ersten Erfolg mit dem Team verlängert.

Fernando Mendoza scheitert an entscheidender Stelle

Fernando Mendoza zeigt bei den Las Vegas Raiders zwar gute Ansätze, wird aber mit einer späten Pick Six zum Pechvogel. In seinem dritten Einsatz für die Raiders, bei dem er zum zweiten Mal als Starter auf dem Feld stand, präsentierte sich der 23-Jährige sehr mobil und bewegte sich unter Druck gut aus der Pocket heraus. Er hatte in solchen Momenten ein gutes Auge für den freien Mann, doch fehlte ihm teilweise die erforderliche Wurfgenauigkeit. Am Ende brachte Mendoza 18 seiner 37 Passversuche für 267 Yards an den Mann.

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Die Entscheidung fiel knapp zwei Minuten vor Spielende, als die Raiders mit 24:31 zurücklagen. Mendoza warf in dieser kritischen Phase einen Pass, der als Pick Six gewertet wurde. Damit war die Hoffnung auf einen Überraschungssieg der Raiders endgültig vorbei. Las Vegas hat nun sieben der vergangenen acht Spiele verloren und steht bei einer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen. Gegenüber standen die Broncos, die ihre Erfolgsserie mit einem klaren Auftritt fortsetzten. Ein Running Back Jonah Coleman war der große Matchwinner und erlief drei Touchdowns. Die Defense der Broncos leistete mit fünf Sacks wertvolle Arbeit.

Giants besiegen Jaguars trotz Two-Point-Fehler

Die New York Giants haben die Jacksonville Jaguars mit einer überraschenden Niederlage für letztere konfrontiert. Trevor Lawrence, der Quarterback der Jaguars, agierte nicht so konstant wie gewohnt. Er brachte 25 seiner 47 Pässe für 301 Yards und einen Touchdown an den Mann, unterliefen ihm dabei jedoch auch zwei Interceptions. Das Laufspiel war bei beiden Mannschaften mit jeweils 77 Yards Raumgewinn kein großer Faktor, was das Spiel dynamischer machte, als es die Statistiken vermuten lassen.

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Jacksonville ging durch ein Field Goal in Führung, lief im weiteren Spielverlauf jedoch einem permanenten Rückstand hinterher. Knapp sieben Minuten vor Spielende warf Lawrence einen Touchdown-Pass auf Brian Thomas, wodurch der Stand auf 15:23 zugunsten der Giants entstand. Da die Jaguars eine Two-Point-Conversion versuchten und scheiterten, statt einen Extra-Punkt zu holen, blieben sie trotz Touchdown unterlegen. Nach einem Three-and-out der Giants bekamen die Jaguars den Ball 3:40 Minuten vor Spielende zurück, brachten aber nur ein Field Goal zustande. Die Giants gaben den Ball im folgenden Drive nicht mehr her.

Chargers und Bills dominieren ihre jeweiligen Divisionen

Die Los Angeles Chargers bleiben die größte Enttäuschung der NFL-Saison. Nach dem ersten Saisonsieg am Montag folgte vor heimischem Publikum eine Niederlage. Die Jets zeigten ihre Erfahrung und Quarterback brachte 17 seiner 21 Passversuche für 176 Yards und drei Touchdowns an den Mann. Zwei der Touchdown-Pässe fing Sterling Shepard, ein weiterer ging in die Arme von Breece Hall. Justin Herbert warf für die Chargers für 131 Yards und zwei Touchdowns, zudem lief er selbst einmal in die Endzone.

Obwohl der Spielstand eine enge Partie vermuten ließ, lagen die Chargers im gesamten Spiel nie vorne. Knapp zwei Minuten vor Spielende verkürzten sie den Rückstand auf drei Punkte, als Ladd McConkey einen Touchdown-Pass von Herbert fing. Die Jets gaben den Ball allerdings nicht wieder her. Die Chargers stehen dadurch bei einer 1-9-Bilanz. In einer anderen Partie blieben die Buffalo Bills das Nonplusultra in der AFC. Allen zeigte mit 304 Yards und einem Touchdown eine starke Leistung, trotz zweier Interceptions in der ersten Hälfte. Die Bills gewinnen damit und stehen bei einer 9-1-Bilanz.