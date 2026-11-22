Die Denver Broncos setzen ihre Siegesserie fort, während die Las Vegas Raiders und Los Angeles Chargers verlieren. Die New York Giants überraschen die Jaguars.

Im Zentrum der NFL -Spiele am vergangenen Sonntag standen dramatische Wendungen und klare Trends für die Play-off-Jagd. Die Denver Broncos festigten ihre Position an der Spitze der Liga, während die Erwartungen an die Los Angeles Chargers erneut enttäuscht wurden. Gleichzeitig sorgten die New York Giants mit einem wichtigen Sieg für ein Umdenken in der Division, was die Tabelle grundlegend verändert hat.

Fernando Mendoza und die Raiders

Fernando Mendoza muss weiterhin auf seinen ersten Sieg mit den Las Vegas Raiders warten. In seinem dritten Einsatz für die Raiders, zum zweiten Mal als Starter, zeigte der Nummer-1-Pick des Drafts vielversprechende Ansätze. Der 23-Jährige demonstrierte Mobilität und bewegte sich bei Druck gut aus der Pocket heraus, wobei er in solchen Momenten ein gutes Auge für den freien Mann hatte. Allerdings fehlte ihm teilweise die nötige Wurfgenauigkeit. Er brachte 18 seiner 37 Passversuche für 267 Yards an den Mann. Knapp zwei Minuten vor Spielende, als seine Raiders mit 24:31 zurücklagen, warf Mendoza einen Pick Six. Damit war die Hoffnung auf einen Überraschungssieg der Raiders dahin. Las Vegas hat nun sieben der vergangenen acht Spiele verloren und steht bei einer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen.

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Die Broncos und ihre Dominanz

Die Denver Broncos setzen ihre Siegesserie fort und wirken weiterhin wie eine der stabilsten Mannschaften der Liga. Running Back Jonah Coleman war der große Matchwinner mit drei Touchdowns, die er erlief. Die Defense unterstützte dies effektiv mit fünf Sacks, was einen zentralen Erfolgsfaktor für das Team darstellte. Auf der anderen Seite warf der Gegner für 225 Yards, einen Touchdown und eine Interception, konnte jedoch nicht die notwendige Konstanz aufrechterhalten, um den Sieg der Broncos zu gefährden.

Giants besiegen überraschend die Jaguars

Für eine Überraschung sorgten die New York Giants, die den Jacksonville Jaguars eine unerwartete Niederlage zufügen. Jacksonville ging durch ein Field Goal in Führung, lief allerdings im weiteren Spielverlauf einem permanenten Rückstand hinterher. Knapp sieben Minuten vor Spielende warf Trevor Lawrence einen Touchdown-Pass auf Brian Thomas zum 15:23. Mit einem Extra-Punkt hätten die Jaguars den Rückstand auf sieben Punkte verkürzen können. Allerdings versuchten sie eine Two-Point-Conversion und scheiterten dabei. Nach einem Three-and-out der Giants bekamen die Jaguars den Ball zurück, brachten aber 3:40 Minuten vor Spielende lediglich ein Field Goal zustande. Die Giants gaben im folgenden Drive den Ball nicht mehr her und ließen die Uhr herunterlaufen. New York steht dadurch bei einer 6-3-1-Bilanz und führt unverändert die NFC East an. Auch die Jaguars bleiben trotz der Niederlage mit 7-3 Tabellenführer in der AFC South.

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Chargers enttäuschen erneut vor heimischem Publikum

Die Los Angeles Chargers bleiben die größte Enttäuschung der NFL-Saison 2026. Nachdem die Mannschaft von Head Coach Jim Harbaugh am Montag ihren ersten Saisonsieg gefeiert hatte, folgte nun vor heimischem Publikum eine Niederlage gegen die New York Jets. Der Gegner spielte seine Erfahrung aus und brachte 17 seiner 21 Passversuche an den Mann. Dadurch sorgte er für einen Raumgewinn von 176 Yards und drei Touchdowns. Zwei der Touchdown-Pässe fing Sterling Shepard, ein weiterer ging in die Arme von Breece Hall. Chargers-Quarterback Justin Herbert warf für 131 Yards und zwei Touchdowns, zudem lief er selbst einmal in die Endzone. Auch wenn der Spielstand eine enge Partie vermuten lässt, lagen die Chargers im gesamten Spiel nie vorne. Knapp zwei Minuten vor Spielende verkürzten sie den Rückstand auf drei Punkte, als Ladd McConkey einen Touchdown-Pass von Herbert fing. Die Jets gaben den Ball allerdings nicht wieder her und ließen die Uhr herunterlaufen. Die Chargers stehen dadurch bei einer 1-9-Bilanz.

Kansas City und Buffalo dominieren weiterhin

Überhaupt hatten die Chiefs wenig Mühe mit den Cardinals, gewannen das dritte Spiel in Folge und verbesserten ihre Bilanz auf acht Siege und zwei Niederlagen. Arizona sorgte zu Beginn des zweiten Viertels für einen kleinen Hoffnungsschimmer, als Simi Fehoko einen Touchdown-Pass von Josh Johnson (155 YDS, 1 TD) fing und den Rückstand damit auf 7:14 verkürzte. Doch Kansas City zog daraufhin wieder davon und führte bereits zur Halftime mit 27:7. Arizona konnte dem wenig entgegensetzen, verlor das dritte Spiel in Folge und steht nun bei einer 3-8-Bilanz. Auch die Miami Dolphins gehörten zu den erfolglosesten Teams der gesamten NFL und verloren gegen die Buffalo Bills. Bereits in der ersten Hälfte des Spiels wurden die Weichen auf Sieg gestellt. Erst verwandelten die Bills zwei Field Goals, dann fing DJ Moore einen Touchdown-Pass von Josh Allen, zudem lief James Cook III in die Endzone. Die Dolphins brachten bis dahin lediglich zwei Field Goals zustande, sodass sie mit einem 6:20-Rückstand in die Pause gingen. Trotz des Qualitätsunterschieds zwischen beiden Mannschaften hatte Allen (304 YDS, 1 TD) zeitweise seine Probleme und warf in der ersten Hälfte zwei Interceptions. Nichtsdestotrotz bleiben die Bills mit einer 9-1-Bilanz das Nonplusultra in der AFC.

Bears feiern fünften Sieg in Folge

Die Chicago Bears haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und feierten ihren fünften Sieg in Folge, mussten dafür allerdings mehr zittern als gedacht. Die Bears erwischten einen perfekten Start und konnten sich langfristig an die Spitze der NFC North kämpfen. Die Verteidigung zeigte sich stark und konnte die Laufspielzüge des Gegners effektiv stoppen. Auch Offensivkoordinator Luke Gettleman sorgte für eine ausgewogene Offensive, die sowohl über die Luft als auch zu Boden punktete. Mit dieser Konstanz bauen die Bears ihr Momentum für die Play-offs weiter aus und festigen ihre Position als ernstzunehmende Konkurrenz in der Conference.