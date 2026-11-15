NFL-Spieleplan München 2026: Patriots gegen Lions im Fokus

Das NFL-Event in München 2026 zeigt Highlights: Patriots gegen Lions, Chiefs gegen Falcons und mehr. Erfahren Sie alle Startzeiten und TV-Tipps für den großen Football-Tag.

Die National Football League kehrt im Jahr 2026 mit einem großen Spielplan nach München zurück. Nach dem erfolgreichen Berlin Game im Vorjahr reist die weltweit beste American-Football-Liga wieder nach Deutschland. Die New England Patriots und die Detroit Lions stehen dabei als Hauptgäste im Mittelpunkt des Interesses. Doch der Terminplan bietet weit mehr als nur dieses eine Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Key-Party Patriots trifft auf Lions im Hauptspiel

Das Eröffnungsspiel findet bereits ab 15:30 Uhr statt und stellt eine direkte Begegnung zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions dar. Beide Mannschaften befinden sich in einer hervorragenden Form und kämpfen dringend um einen Platz in den Playoffs. Die Patriots weisen eine Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen auf, während die Detroit Lions mit sechs Siegen und nur zwei Niederlagen deutlich dominieren.

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Die Detroit Lions haben das klare Ziel, den Sprung in den Super Bowl zu schaffen. Ein entscheidender Faktor für diesen Traum ist der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown. St. Brown, der in der NFL große Erfolge feiert, gehört zur Basis der Strategie von Detroit. Das Team will genau dorthin vorstoßen, wo die New England Patriots im Vorjahr waren und nun wieder den Weg hin zurückfinden möchten.

Für die New England Patriots ist dieses Spiel von enormer strategischer Bedeutung. Eine Niederlage könnte die Playoff-Chancen ernsthaft gefährden. Das Match beginnt um 15:30 Uhr und wird sowohl auf RTL als auch auf Sky übertragen. Fans können erwarten, dass beide Teams keine unnötigen Fehler machen und ihr volles Potenzial abrufen, um die eigene Position in der AFC zu festigen.

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Patrick Mahomes und Chiefs testen Atlanta Falcons

Ab 19:00 Uhr wechselt der Fokus zu einer weiteren Top-Partie der AFC. Die Kansas City Chiefs, angeführt von Superstar Quarterback Patrick Mahomes, reisen zu den Atlanta Falcons. Die Chiefs konnten in der vorangegangenen Woche nach zwei direkten Niederlagen wieder die Erfolgsspur finden und wollen diese Serie nun fortsetzen.

Die Atlanta Falcons hingegen kamen kürzlich von einem Spiel in Madrid zurück, das sie verloren haben. Trotz dieses Rückschlags darf die Defensive der Falcons nicht unterschätzt werden. Die Statistik macht die Chiefs zwar zu klaren Favoriten, doch in der NFL ist stets mit Überraschungen zu rechnen. Ein möglicher Upset könnte die Reihen der Favoriten durcheinanderbringen.

Dieses Duell findet ebenfalls im Rahmen des Münchner NFL-Events statt und wird auf den gleichen Sendern wie das Eröffnungsspiel übertragen. Die Atmosphäre wird sich auf den Zuschauern niederschlagen, da hier zwei der attraktivsten Teams der Liga aufeinandertreffen. Patrick Mahomes zeigt stets seine beste Form, wenn es um wichtige Spiele geht, die über die Playoffs entscheiden.

Buffalo Bills und San Francisco 49ers im Focus

Ab 22:25 Uhr gibt es ein hart umkämpftes Divisionsduell in der AFC East zu sehen. Die Buffalo Bills treten gegen die New York Jets an. Die Bills starten mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen und null Niederlagen als das erfolgreichste Team der AFC in die Partie. Diese Dominanz macht sie zu klaren Favoriten gegenüber den Jets.

Gleichzeitig greift in dieser Spätstunde auch das beste Team der NFC in das Geschehen ein. Die San Francisco 49ers reisen zu den Dallas Cowboys. Für die Niners ist es wichtig, den ersten Platz in der NFC zu behalten. Eine Niederlage könnte die eigene Position gefährden.

Für die Dallas Cowboys sieht die Lage noch kritischer aus. Ein weiterer Verlust in dieser Phase der Saison könnte bedeuten, dass sie ihre Playoff-Träume endgültig begraben müssen. Das Spiel wird auf RTL übertragen und startet um 22:25 Uhr. Die Spannungen sind hier besonders hoch, da es um die Qualifikation für die nächste Runde geht.

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Kirk Cousins Debüt und Fernando Mendoza im Fokus

Ein besonderes Drama erwartet die Fans ab 19:00 Uhr bei Sky. Die Minnesota Vikings haben die Rückkehr von Quarterback Kirk Cousins perfekt gemacht. Der erfahrene Spieler kehrt per Transfer von Las Vegas zurück und steht direkt gegen seinen alten Rivalen aus Green Bay auf dem Feld.

Es ist ein entscheidendes Spiel im Kampf um die NFC North Division. Beide Mannschaften wollen in die Playoffs einziehen und werden daher alles geben. Kirk Cousins spielt mit Emotionen gegen das Team, das er lange Zeit geprägt hat. Die Spannung ist hier vorprogrammiert.

Ab 22:05 Uhr auf Sky gibt es zudem das große Debüt vom First-Overall-Pick des NFL Drafts, Fernando Mendoza. Der Quarterback der Raiders trifft auf die Seattle Seahawks, die über eine der besten Defenses der gesamten Liga verfügen. Für Mendoza ist dies eine extrem harte Prüfung. Wie er diese Herausforderung meistert, wird die Fangemeinde mit Spannung verfolgen.

Zusammenfassung der Termine und TV-Tipps

Der lange Football-Tag in München bietet für jeden Geschmack das Richtige. Neben den bereits genannten Partien gibt es am Abend noch das Sunday-Night-Football-Spiel. Die Pittsburgh Steelers treten dann bei den Cincinnati Bengals an. Beide Teams stehen bei sechs Siegen und zwei Niederlagen und wollen den Titel in der AFC North gewinnen.

Für die Zuschauer ist es wichtig, die TV-Plätze im Blick zu behalten. Die Patriots gegen Lions Partie ist um 15:30 Uhr auf RTL und Sky zu sehen. Das Spiel der 49ers gegen die Cowboys um 22:25 Uhr läuft auf RTL. Wer lieber Sky bevorzugt, findet dort die Spiele der Vikings gegen die Packers sowie das Debüt von Mendoza.