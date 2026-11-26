Der Football-Profi Drew Werner riss sich die Außenbänder. Wie der Unfall im Podcast mit Esume entstand und welche Folgen dies für ihn hat.

Der NFL -Spieler Drew Werner hat sich einen schmerzhaften Knöchelbruch zugezogen, der seinen Alltag im Fitnessstudio nicht betraf. Der ehemalige First-Round-Pick der Indianapolis Colts litt unter einem unglücklichen Zwischenfall in seinem unmittelbaren Wohnumfeld. Die Ursache war eine alltägliche Treppe vor seiner Haustür, die ihn im Stich ließ.

Unfallherd Treppenstufe und Handy

Werner erklärte im Podcast "Football Bromance", dass der Vorfall bereits am Morgen geschah. Bei seinem üblichen Gassi-Check hatte er Pech mit den Witterungsbedingungen. Es hatte zuvor geschneit, was die Oberfläche der Gehwege rutschig machte. Trotz der glatten Bedingungen stolperte der Sportler über zwei kleine Stufen direkt vor seinem Eingang.

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Sein Kollege Justin Esume ironisierte die Situation sogleich, da er annahm, Werner habe keine Sportart ausgeführt. Tatsächlich war das Problem jedoch das Smartphone in der Hand. Der Spieler gab zu, dass er beim Laufen am Handy abgelenkt war. Diese Unaufmerksamkeit führte dazu, dass er die Gefahr der Stufen nicht rechtzeitig erkannte.

Diagnose gerissenes Außenband

Im Podcast gab Werner detaillierte Aufschlüsse über die Schwere der Verletzung. Er berichtete, dass er beim Aufsetzen des Fußes ein hörbares Geräusch wahrgenommen habe. Dieses Geräusch, das er als "Pop" beschrieb, wies auf einen schweren Bänderumriss hin. Er war sich hundertprozentig sicher, dass es sich um das Außenband des Knöchels handelte.

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Um die Diagnose zu untermauern, stellte er sein geschwollenes Bein in einem Video-Clip auf Instagram zur Schau. Das Bild zeigte einen deutlich aufgeblähten rechten Fuß. Esume reagierte auf das Foto mit sichtbarem Ekel und bat den Kollegen, das Bild zu entfernen. Werner selbst behielt jedoch einen humorvollen Umgang mit dem Schicksalsschlag.

Community reagiert mit Genesungswünschen

Trotz der Schmerzen und der unglücklichen Umstände konnte Werner während der Schilderung des Vorfalls lachen. Er nahm die Situation sehr selbstironisch auf, da er oft dachte, dass Routine ihm nichts antun könnte. Seine Anhänger in den sozialen Netzwerken reagierten schnell auf die Nachricht.

Die Follower überhäuften den Athleten mit positiven Nachrichten. Die Community wünschte ihm schnelle Besserung und viel Geduld während der Regeneration. Der Zwischenfall erinnert daran, dass auch im Alltag höchste Konzentration nötig ist, um Verletzungen zu vermeiden, selbst wenn man Profi im Sport ist. Die Genesung steht nun im Vordergrund.