NFL-Spielplan: US-Präsident Trump kritisiert hohe Kosten für Fans und richtet Hora auf Streamingstrategie

US-Präsident Donald Trump hat die immer steigenden Kosten für Football-Fans kritisiert und die Strategie der NFL-Liga zur TV- und Streaming-Verteilung ins Visier genommen. Besonders stört ihn, dass Zuschauer mittlerweile mehrere Abos benötigen, um alle Spiele zu verfolgen.

Kaum ist der neue NFL - Spielplan veröffentlicht, gibt es Ärger aus dem Weißen Haus! US-Präsident Donald Trump kritisiert die immer höheren Kosten für Football-Fans scharf und nimmt dabei die TV- und Streaming -Strategie der Liga ins Visier, insbesondere dass Zuschauer inzwischen mehrere Abos brauchen, um wirklich alle Spiele verfolgen zu können.

"Es gibt Menschen, die leben für den Sonntag. Sie denken an nichts anderes. Und plötzlich sollen sie 1000 Dollar pro Spiel zahlen? Das ist verrückt.

Ich bin darüber nicht glücklich.

", "tatsächlich 1000 Dollar. Doch in den USA summieren sich die Kosten für Fans schnell. Wer dort wirklich alle Spiele sehen will, braucht neben klassischen Kabel- oder Satellitenpaketen häufig zusätzliche Abos für Dienste wie Netflix, Peacock, Amazon Prime Video oder das kostenpflichtige "NFL Sunday Ticket". So können fast 1000 Dollar pro Saison zusammenkommen.wird deutlich, wie stark die NFL inzwischen auf Streaming setzt.

Von den 272 Saisonspielen laufen 22 hauptsächlich bei Streamingdiensten, weitere 14 exklusiv im amerikanischen Pay-TV. Die Liga betont zwar, dass weiterhin 87 Prozent aller Spiele bei CBS, Fox, NBC oder ABC im klassischen Fernsehen zu sehen sein werden. Die NFL verteidigt ihren Kurs offensiv





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NFL Spielplan Trump Lizenzyng Streaming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In Peking merkt selbst US-Präsident Donald Trump, wie China den USA enteilt istTrump reist mit CEO‑Karawane nach Peking. Xi liefert die Kulisse, China die Langfriststrategie – beim Handel, bei Technologie und beim Klima.

Read more »

Hat Trump Putin den gesamten Donbass versprochen?: „Nein“, behauptet der US-Präsident jetztDer Kreml erweckt den Eindruck, dass die USA mit einer russischen Kontrolle des ukrainischen Donbass einverstanden wären. Doch Donald Trump behauptet nun, er habe Putin in dieser Sache nichts versprochen.

Read more »

Deutschland sieht sich mit US-Präsident Trump einig im Iran-KriegBundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump sind sich einig in ihren Äußerungen zum Iran-Krieg. Beide betonten, dassIran an den Verhandlungstisch zurückkehren muss und dass die Straße von Hormus geöffnet werden sollte. Sie betonten auch, dass Teheran keine Nuklearwaffen haben darf.

Read more »

„Teheran darf keine Nuklearwaffen haben“: Kanzler Merz und US-Präsident Trump einig bei Iran-FrageZuletzt rumorte es etwas zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump. Nun sollen sich die beiden aber versöhnlich unterhalten haben. „Iran muss jetzt an den Verhandlungstisch“, darauf hätten sich beide verständigt, schreibt Merz.

Read more »