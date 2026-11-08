NFL Spieltag Woche 9: Bengals gegen Falcons und Mahomes im Einsatz

Der NFL Spieltag der Woche 9 bietet Hochspannung mit dem Madrid Game, Patrick Mahomes und vielen Playoff-Perspektiven. Hier ist der komplette Überblick über alle Spiele, Startzeiten und TV-Tipps für Fan.

Zwei Wochen vor dem offiziellen NFL -Auftritt in Deutschland starten bereits die Vorbereitungen für das Madrid Game. Im Rahmen der Woche 9 der regulären Saison reisen zwei Teams nach Europa, um den Auftakt dieses besonderen Events zu bestreiten. Während die Welt auf das Match im Bernabéu blickt, bietet SPORTBILD einen detaillierten Überblick über das gesamte Programm für den kommenden Sonntag im deutschsprachigen Fernsehen. Die Spannbreite der Partien reicht von Überraschungsteams bis hin zu den aktuellen Favoriten der Liga.

Madrid Game: Bengals treffen auf unübliche Falcons

Das Highlight des Tages findet um 15.30 Uhr statt, wenn die Cincinnati Bengals auf die Atlanta Falcons treffen. Die Offense der Bengals, angeführt von Quarterback Joe Burrow und Wide Receiver Ja'Marr Chase, derzeit auf Hochtouren. Dennoch warnt die Gegenseite die Heimmannschaft nicht unberechtigt. Die Falcons haben in dieser Saison bereits durch einen überraschenden Sieg gegen die San Francisco 49ers auf sich aufmerksam gemacht. Für Cincinnati bedeutet dies, dass keine Selbstverständlichkeit gilt und volle Konzentration erforderlich ist.

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Nach diesem Duell setzt sich das Programm pünktlich um 19 Uhr beim Kölner Sender fort. Die Detroit Lions nehmen das Spiel gegen die Miami Dolphins auf. Das Team um den deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown befindet sich in einer stabilen Phase. Kürzlich fügten die Lions den Minnesota Vikings ihre erste Saisonniederlage zu und halten so ihre Chancen auf den Gewinn der eigenen Division wach. Dennoch erlaubt sich das Team keine Patzer, insbesondere nicht gegen den unterbewerteten Gegner aus Miami.

Patrick Mahomes und das Verfolgerduell in der Nacht

Parallel zum Live-TV-Erlebnis auf RTL bietet der Streamingdienst RTL+ eine besondere Attraktion. Ab 22.25 Uhr ist Superstar Patrick Mahomes in Aktion zu sehen. Seine Kansas City Chiefs stehen nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck und sind gegen die New York Jets die klaren Favoriten. Die Frage lautet, ob Kansas City den sechsten Saisonsieg feiern kann. Die Partie steht symbolisch für den Versuch der Chiefs, die eigene Krise hinter sich zu lassen.

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Gleich im Anschluss startet um 22.25 Uhr ein absolutes Verfolger-Duell, das live bei RTL zu sehen ist. Die New England Patriots empfangen die Green Bay Packers. Beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Situation mit je fünf Siegen und drei Niederlagen. Kein Verein führt aktuell die eigene Division an, wobei die Packers sogar auf dem letzten Platz ihrer Gruppe liegen. Dieser Unterzug zwingt beide Franchises zu maximaler Performanz, um die Playoff-Chancen nicht zu gefährden.

Playoff-Kampf: Bears, Rams und Seahawks unter Druck

Zum Abschluss des langen Football-Tags sorgt Sunday Night Football für die wohl größte Spannung der Woche. Nach einem Statement-Sieg gegen den amtierenden Champion Seattle wollen die Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers nachlegen. Ein Erfolg wäre essenziell für die Moral und die Platzierung in der Conference. Parallel dazu stehen die Los Angeles Rams unter enormem Druck. Als Topfavorit gestartet, strauchelt das Team weiterhin durch die Saison.

Bei den Washington Commanders ab 19 Uhr braucht es dringend einen Erfolg, sonst droht den Rams der Ausstieg aus den Playoff-Hoffnungen. Die Partie ist live bei Sky zu verfolgen. Ein weiteres dringendes Siegbedürfnis besteht bei den Seattle Seahawks. Nach drei Niederlagen in vier Spielen brauchen sie nach einem Trendwende gegen die Arizona Cardinals. Allerdings muss Quarterback Sam Darnold aufgrund einer Verletzung pausieren, was die Offensive weiter erschwert.

Zeitplan und TV-Tipps für die Woche 9

Fan können den Spieltag bequem aus dem Sessel verfolgen, wobei RTL die Hauptübertragungen im Programm hat. Der Tag beginnt um 15.30 Uhr mit dem Madrid Game zwischen den Cincinnati Bengals und den Atlanta Falcons. Wer den Abend ausklingen lassen möchte, sollte um 22.25 Uhr die Partie zwischen den Green Bay Packers und den New England Patriots nicht verpassen. Beide Sendungen sind live auf RTL zu sehen.

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Die Vielfalt der Begegnungen zeigt, dass Woche 9 entscheidende Weichenstellungen für die restliche Saison bietet. Ob das Madrid Game als sportliches Prestigeprojekt funktioniert oder ob die Playoff-Race im Norden der USA für Chaos sorgt, bleibt abzuwarten. Die genannten Teams haben jeweils klare Ziele vor Augen, die sie in den kommenden Stunden erreichen müssen. Die Übertragungsmöglichkeiten decken den gesamten Zeitraum ab, sodass keine wichtige Minute verpasst wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die NFL in Europa mit diesem Spielplan eine hohe Aufmerksamkeit generiert. Die Kombination aus internationalen Locations wie Madrid und den drängenden Playoff-Kämpfen in den USA macht den Tag besonders interessant. Die genannten Sender sichern die Verfügbarkeit für alle Fans im deutschsprachigen Raum. Die Spannung reicht von Überraschungsmomenten bis hin zur reinen Leistungskontrolle.