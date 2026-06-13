NFL-Stars fordern Umstieg auf Naturrasen nach WM-Eindrücken

Nach seinen Erfahrungen bei der Fußball-WM spricht sich George Kittle für Naturrasen in der NFL aus. Auch andere Spieler wie Jermaine Eluemunor kritisieren Kunstrasen und fordern mehr Mitspracherecht bei der Platzwahl.

George Kittle von den San Francisco 49ers setzt sich nach seinen Erfahrungen während der Fußball-Weltmeisterschaft verstärkt für den Einsatz von Naturrasen in der NFL ein.

Der Tight End zeigte sich beeindruckt von der Qualität der Rasenflächen, die für die WM installiert wurden, und fragte sich, ob solche Bedingungen nicht auch über die gesamte NFL-Saison möglich wären. Dieses Statement kommt nicht überraschend, da Kittle bereits in der Vergangenheit Verletzungen auf Kunstrasen erlitten hat. In der Wild-Card-Runde der Playoffs 2025 zog er sich im Lincoln Financial Field einen Achillessehnenriss zu, einem Stadion, das eine Mischung aus Natur- und Kunstrasen nutzt.

Das Spielstätten-Design und die Untergründe sind in der NFL seit langem ein kontrovers diskutiertes Thema, insbesondere im Hinblick auf Spielergewalt und Verletzungsrisiken. Die Debatte um Naturrasen in der NFL wird von vielen Spielern getragen, die die bessere Dämpfung, geringere Gelenkbelastung und insgesamt sicherere Spielbedingungen hervorheben. Kittle ist bei weitem nicht der einzige, der sich öffentlich für einen Wechsel ausspricht.

Jermaine Eluemunor, Offensive Lineman der New York Jets, betonte gegenüber NBC News, dass nach zehn Profijahren Naturrasen deutlich angenehmer zu spielen sei als Kunstrasen. Er verwies darauf, dass das MetLife Stadium, eine der wichtigsten Spielstätten der Liga, für die FIFA-WM auf Naturrasen umgerüstet wird. Diese Entwicklung sieht er als Chance, den Standard auch in der NFL zu heben.

Eluemunor argumentiert, dass die NFL als eine der profitabelsten Sportligen der Welt sich den Spielern gegenüber verpflichten sollte, optimale und sichere Bedingungen zu bieten. Die Mitspracherecht der Athleten bei der Wahl des Spielfelds müsse gestärkt werden. Der Druck auf die NFL, ihre Stadien anzupassen, wächst nicht nur durch individualisierte Verletzungsberichte, sondern auch durch die öffentliche Wahrnehmung. Während der Fußball-WM wurde weltweit demonstriert, wie hochwertiger Naturrasen selbst in multiuser Stadien möglich ist.

Das Lincoln Financial Field, Heimat der Philadelphia Eagles, zeigte beispielhaft, wie ein temporärer Naturrasenbelag für ein Großereignis installiert werden kann. Kritiker des Kunstrasens verweisen auf langfristige Gesundheitsrisiken wie Gelenkverschleiß und chronische Schmerzen.

Zudem sei die Ballführung und Geschwindigkeit des Spiels auf Naturrasen natürlicher. Die NFL wurde in den letzten Jahren bereits aktiver, was die Pflege und Erneuerung ihrer Spielfelder betrifft, doch ein flächendeckender Umstieg steht noch aus. Einige Teams wie die Green Bay Packers oder die Kansas City Chiefs spielen bereits seit Jahren auf Naturrasen, andere halten aus Kosten- und Wartungsgründen am Kunstrasen fest. Die Diskussion hat auch wirtschaftliche und logistische Implikationen.

Naturrasen erfordert mehr Pflege, spezielle Beleuchtung und kann in kalten Klimazonen schwieriger instand zu halten sein. Dennoch argumentieren viele, dass die Investition in bessere Spielfelder durch geringere medizinische Kosten, längere Karrieren und ein positiveres Image ausgeglichen werden könnte. Die Spielervereinigung NFLPA hat das Thema bereits auf ihre Agenda gesetzt. Für die Saison nach 2025 wird erwartet, dass weitere Stadien überprüft werden, insbesondere wenn die WM-Infrastruktur in den USA als Vorbild dient.

Kittle und andere hoffen, dass ihre Stimmen gehört werden und die NFL einen Kurswechsel einleitet. Letztlich geht es um den Schutz der Spieler und die sportliche Integrität der Liga





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