Die NFL-Thanksgiving-Woche entscheidet über Playoff-Plätze. Steelers empfangen Broncos, Eagles besiegen Cowboys knapp und Bills verteidigen die Spitze gegen die Chiefs.

Die National Football League ( NFL) betritt in der zehnten Woche der Saison eine Phase, in der die Spiele um die Playoffs eine entscheidende Rolle spielen. Diese Woche ist traditionell mit der Thanksgiving-Woche verknüpft, die fünf Partien unter der Woche umfasst und damit einen intensiven Höhepunkt darstellt. Erstmals startet dieser Zyklus am Mittwochabend mit dem sogenannten Thanksgiving Eve. Darauf folgen die drei klassischen Spiele am Thanksgiving Day selbst und das seit einigen Jahren etablierte Black-Friday-Game, das traditionell am Freitag stattfindet. In Woche 12 von insgesamt 17 Wochen der regulären Saison befinden sich zahlreiche Teams mitten im Kampf um die begehrten Qualifikationsplätze für die Playoffs.

Playoff-Duell zwischen Eagles und Cowboys

Die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys stehen in einem direkten Vergleich um die führenden Positionen in der National Football Conference (NFC). Beide Teams haben bis dato sechs Siege und vier Niederlagen verbucht. Angesichts der starken Konkurrenz in der NFC müssen beide Mannschaften um jeden Sieg zittern, da der Einzug in die Playoffs nur knapp zu erreichen ist. Ein spektakuläres Spiel endete mit einem knappen Sieg der Eagles gegen die Cowboys mit 39 zu 38 Punkten. Dieser Ausgang verschlechtert die schon prekären Chancen der Cowboys auf eine Playoff-Teilnahme weiter.

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Spitzenkampf: Bills besiegen Chiefs knapp

Die Buffalo Bills haben ihre führende Position in der American Football Conference (AFC) mit einem knappen 13:10-Sieg gegen die Kansas City Chiefs behauptet. Dieser Sieg ist strategisch enorm wichtig, da die Chiefs dadurch in der ersten Playoff-Runde wohl kein Heimrecht genießen werden. Die Bills zeigen damit eine starke Form und festigen ihre Rolle als Top-Team der Konferenz. Der knappe Sieg unterstreicht die Dichte der Konkurrenz in der AFC, in der jede Niederlage tiefgreifende Folgen für die eigene Playoff-Hoffnung haben kann. Die Chiefs hingegen verlieren an Boden und müssen nun auf andere Ergebnisse in anderen Spielen hoffen.

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Thornton-Showdown: Steelers treffen auf Broncos

Am Black Friday gastieren die Denver Broncos bei den Pittsburgh Steelers. Die Broncos führen derzeit die AFC West Division an und kommen somit mit großer Selbstsicherheit in dieses Match. Die Pittsburgh Steelers hingegen befinden sich in der AFC North auf dem dritten Platz mit sechs Siegen und vier Niederlagen. Aktuell würde diese Bilanz nur mit Mühe für den Einzug in die Playoffs reichen. Das Spiel zwischen den Broncos und den Steelers ist daher eine direkte Konfrontation zwischen einem Tabellenführer und einem Team, das um seine Playoff-Plätze kämpft. Die Steelers müssen diesen Sieg dringend needed, um nicht hinter andere Konkurrenten in der Division zurückzufallen.

Mediale Ausstrahlung und Terminstruktur

Die Medienrechte für die Spiele der Thanksgiving-Woche sind unterschiedlich verteilt. Alle drei Partien, die am Thanksgiving Day stattfinden, werden im Free-TV ausgestrahlt und sind somit für ein breites Publikum kostenlos verfügbar. Im Gegensatz dazu sind die Spiele am Mittwochabend und am Freitagvormittag nicht im freien Fernsehen zu sehen. Zuschauer müssen für den Zugriff auf diese Partien auf Dienste wie NITRO, RTL+ oder den NFL Game Pass zurückgreifen. Die Zeitpläne der Spiele sind präzise festgelegt, wobei das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys um 22:30 Uhr (MEZ) auf NITRO übertragen wird. Diese Struktur ermöglicht es den Fans, einen Großteil der actionreichen Woche zu verfolgen, schränkt aber den Zugang zu bestimmten Top-Spielen ein. Die Thanksgiving-Woche bleibt somit ein zentrales Ereignis im Kalender der NFL, das nicht nur sportlich, sondern auch mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht.