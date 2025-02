NFL steht vor Sammelklage wegen Bluesky-Verbot

Fans klagen die NFL wegen des Verbots für NFL-Teams, auf der Social-Media-Plattform Bluesky einen Account zu haben. Die Beschwerde argumentiert, dass Fans die Freiheit haben sollten, ihre Teams auf der Plattform ihrer Wahl zu verfolgen.

Die NFL ist weltweit nicht nur durch ihre Fernsehübertragungen während der Spiele ein Thema. Auch Social Media spielt für die Vermarktung der Liga eine immer wichtigere Rolle. Nun steht die NFL möglicherweise vor einer Klage. Es droht der NFL offenbar eine Sammelklage von Fans . Grund dafür ist die Tatsache, dass NFL -Teams keinen Account auf der Social-Media-Plattform Bluesky haben dürfen.

Bluesky zu klein für die NFL? In der Beschwerde heißt es demnach, dass einige Fans „ihre Teams nicht auf der X-Plattform von Elon Musk folgen wollen“ und dass Verbraucher „frei entscheiden können sollten, ob sie mit einer bestimmten Verkaufsstelle oder Marke Geschäfte machen wollen“. Die Zivilklage richtet sich gegen die Weigerung der NFL, mit Bluesky Geschäfte zu machen, die angeblich darauf zurückzuführen ist, dass Bluesky es der NFL noch nicht wert ist.Viele User haben X aufgrund von politischen Gründen rund um die Übernahme von Elon Musk verlassen und sind stattdessen zu Bluesky gewechselt. Aktuell hat die Plattform rund 30 Millionen Nutzer, das sind rund doppelt so viele wie noch im November. Viele Nutzer haben ihren X-Account geschlossen, da der Hass auf der Plattform Überhand nehme





