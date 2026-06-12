NFL stellt Ermittlungen gegen Stefon Diggs ein - Freispruch bestätigt

Die NFL hat ihre Untersuchung gegen Wide Receiver Stefon Diggs eingestellt, nachdem eine Jury ihn bereits von Vorwürfen der Strangulation und Körperverletzung freigesprochen hatte. Diggs kann nun ohne drohende Sanktionen einen neuen Vertrag suchen.

Nachdem Stefon Diggs von einer Jury vom Vorwurf der Strangulation und Körperverletzung freigesprochen wurde, hat auch die National Football League ( NFL ) ihre Untersuchung gegen den Wide Receiver offiziell eingestellt.

Wie unter anderem ESPN berichtet, kam die Liga zu dem Entschluss, dass die Beweise für einen Verstoß gegen die Personal Conduct Policy nicht ausreichten. Der Freispruch durch das Gericht in Massachusetts sowie die anschließende Entscheidung der NFL ebnen den Weg für Diggs, um sich auf dem Free-Agent-Markt zu präsentieren. Der 32-jährige Footballprofi ist seit Beginn der Offseason ohne Team, nachdem die Buffalo Bills ihn entlassen hatten.

Für Diggs bedeutet dieser Ausgang eine deutliche Verbesserung seiner Verhandlungsposition, da potenzielle Arbeitgeber nun keine Sanktionen durch die Liga befürchten müssen. Im Mittelpunkt des Falls stand ein Vorfall am 2. Dezember in Diggs Anwesen in Dedham, Massachusetts. Die ehemalige Hausköchin Jamila Adams hatte ausgesagt, dass es während eines Streits zu einer physischen Auseinandersetzung gekommen sei, bei der Diggs sie geschlagen und gewürgt habe.

Diggs Anwälte bestritten die Vorwürfe vehement und stellten die Glaubwürdigkeit der Zeugin infrage. In der Gerichtsverhandlung kamen zudem Details über die Hintergründe des Streits zur Sprache, darunter Meinungsverschiedenheiten über eine geplante Reise nach Miami sowie finanzielle Angelegenheiten. Die Jury sprach Diggs schließlich in allen Anklagepunkten frei, womit der Rechtsstreit für ihn ohne negative Konsequenzen endete.

Die NFL zog aus dem Verfahren ebenfalls keine weiteren Maßnahmen, was für die Liga ungewöhnlich ist, da sie oft auch bei fehlender strafrechtlicher Verurteilung Disziplinarstrafen verhängt. Die abgelaufene Spielzeit war für Diggs statistisch gesehen die siebte Saison in Folge, in der er mindestens 1000 Receiving Yards erzielte. Seine Fähigkeiten als Wide Receiver der Spitzenklasse sind unbestritten, und er gilt als einer der zuverlässigsten Passfänger der Liga.

Mit der Entscheidung der NFL dürfte das Interesse an Diggs auf dem Free-Agent-Markt erheblich steigen. Mehrere Teams, die Bedarf auf der Receiverposition haben, könnten nun ernsthaft über eine Verpflichtung nachdenken. Zu den möglichen Interessenten zählen unter anderem die New England Patriots, die Kansas City Chiefs und die Dallas Cowboys, die allesamt auf der Suche nach Verstärkung für ihre Offensive sind.

Diggs selbst hat noch nicht öffentlich Stellung zu den Gerüchten genommen, doch Insider gehen davon aus, dass er bereits in den kommenden Wochen einen neuen Vertrag unterschreiben könnte. Die Kombination aus seiner sportlichen Klasse und der nun juristischen sowie ligainternen Entlastung macht ihn zu einem der attraktivsten Free Agents der laufenden Offseason





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