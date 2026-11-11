NFL-Strukturkritik: NFC North dominiert, South scheitert an alten Regeln

Die NFL steht vor einer strukturellen Zäsur. Während die NFC North historisch starke Teams stellt, verpasst die NFC South Playoffs trotz besserer Bilanzen. Eine Analyse der Notwendigkeit.

Die National Football League befindet sich in einer tiefen strukturellen Krise, die durch aktuelle Saisonbilanzen eindeutig belegt wird. Die Liga hält weiterhin an veralteten Vorgaben fest, obwohl die Leistungsdifferenzen zwischen den Divisions erschreckend groß sind. Besonders die NFC North und die NFC South zeigen hier ein klares Ungleichgewicht, das das bestehende Playoff-System untergräbt.

Dominanz der NFC North

Die Teams der NFC North überrennen aktuell die Konkurrenz mit einer Bilanz von 20 Siegen und drei Niederlagen gegen Mannschaften außerhalb ihrer Division. Diese Zahlen belegen eine überragende Stärke, die weit über den Durchschnitt der gesamten Conference hinausgeht. Ein Team aus dieser Division könnte theoretisch in der K.o.-Runde nur Zuschauer sein, selbst wenn es am Ende der Saison drei Siege mehr auf dem Konto hat als ein qualifizierter Gegner aus einer schwächeren Division.

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Schwäche der NFC South

Im Gegensatz dazu stehen die Teams der NFC South bei 26 Spielen gegen externe Gegner bei einer miserablen Bilanz von acht Siegen und achtzehn Niederlagen. Dennoch ist es keine Seltenheit mehr, dass drei Teams dieser Division die Playoffs erreichen. Seit 2010 war dies bereits mehrfach der Fall, wobei neben den Seattle Seahawks im Jahr 2020 auch das Washington Football Team sowie Vertreter aus Carolina wie die Panthers oder die Saints Teil dieses Phänomens waren.

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Vergleich mit anderen Ligen

Die NHL hatte dieses Problem bereits im Jahr 2013 erkannt und ist von drei Divisions pro Conference abgewichen. Die NFL hingegen ignoriert diese Erkenntnisse weiterhin. Auch die NFC East zeigte Mitte der Saison Schwächen, indem sie am fünften Spieltag kein Spiel gewann, obwohl die Giants und die Commanders direkt gegeneinander antraten. Solche Ausgeglichenheiten bei 8-8-Bilanzen waren vor der Erhöhung auf 17 Saisonspiele in 2021 noch häufiger anzutreffen, was die Komplexität der aktuellen Situation weiter erhöht.

Zukunft der Teambesitzer-Treffen

Es bleibt abzuwarten, ob die Liga auf zwei oder drei Staffeln pro Conference zurückgeht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sieben Teams besser abschneiden als das beste einer Division, weshalb eine rein nach Bilanzen sortierte Qualifikation diskutiert werden muss. Bei den nächsten Treffen der NFL-Teambesitzer sollte die Reduzierung der Staffeln unbedingt ganz oben auf der Agenda stehen, um die Integrität des Wettbewerbs zu wahren.