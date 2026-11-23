Die Denver Broncos setzen ihre Serie fort, die Las Vegas Raiders verlieren trotz guter Ansätze von Fernando Mendoza und die New York Giants übertreffen die Erwartungen in Jacksonville.

Die NFL -Spiele vom Sonntag boten ein vielfältiges Bild mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern. Die Denver Broncos feiern weiterhin ihre positive Entwicklung, während die Las Vegas Raiders trotz individueller Leistungen an Pech scheitern. Ein besonderer Augenmerk liegt auf dem Quarterback Fernando Mendoza, der als Nummer-1-Draftpick für die Raiders aufläuft, aber trotz mobiler Stärke und guter Entscheidungsfindung unter Druck nicht den erhofften Sieg einfahren kann.

Mendoza zeigt Qualität, scheitert am Pick Six

Fernando Mendoza demonstrierte in seinem dritten Einsatz für die Las Vegas Raiders, wobei dies sein zweiter Start als Quarterback war, klare Fortschritte. Der 23-Jährige zeigte sich außerordentlich mobil und nutzte seine Ausweichfähigkeit in der Pocket effektiv, um unter Druck gute Perspektiven für offene Receiver zu schaffen. Seine Wurfgenauigkeit war jedoch nicht durchweg konsistent, was sich in der Statistik widerspiegelte. Mendoza brachte 18 seiner 37 Passversuche für insgesamt 267 Yards Raumgewinn erfolgreich an den Mann.

Also read Jonah Coleman führt Denver Broncos zum 38:24-Sieg über Las Vegas Raiders

Das Spielendresultat wurde durch einen kritischen Fehler kurz vor Schluss besiegelt. Als die Raiders mit 24:31 Punkten zurücklagen, warf Mendoza einen Interception-Pass, der von den Gegnern direkt in einen Touchdown verwandelt wurde. Dieser sogenannte Pick Six beendete jede Hoffnung auf eine überraschende Wende im Spiel. Die Las Vegas Raiders verlieren damit erneut und stehen nun mit einer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen da, was sieben Niederlagen in den letzten acht Spielen bedeutet.

Broncos dominieren und Giants überraschen

Die Denver Broncos setzen ihren erfolgreichen Weg fort und festigten ihre Position im League-Tableau. Ein Schlüsselfaktor für den Sieg war Running Back Jonah Coleman, der drei Touchdowns erlief und damit den Matchwinner stellte. Die Defense der Broncos unterstützte das offensive Spiel hervorragend und erzielte fünf Sacks, was den gegnerischen Quarterback unter enormen Druck setzte. Der Quarterback der Broncos warf für 225 Yards, einen Touchdown und eine Interception, was eine solide Basis für den Sieg bildete.

Advertisement

Auf der anderen Seite sorgten die New York Giants für eine deutliche Überraschung, indem sie die Jacksonville Jaguars besiegt haben. Diese Niederlage ist besonders schmerzhaft für Jacksonville, da das Team trotz des Verlusts Tabellenführer der AFC South bleibt und weiterhin eine starke Bilanz von 7-3 aufweist. Die Giants hingegen verbessern sich auf eine 6-3-1-Bilanz und führen weiterhin unverändert die NFC East an, was ihre Konsistenz unter Beweis stellt.

Die Partie zwischen den Giants und den Jaguars war taktisch spannend, aber entscheidend durch taktische Entscheidungen im letzten Drittel geprägt. Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence, der im Vergleich zu seinen üblichen Leistungen weniger konstant auftrat, warf 25 seiner 47 Pässe für 301 Yards und einen Touchdown, beging jedoch zwei Interceptions. Das Laufspiel der Jaguars war mit 77 Yards Raumgewinn begrenzt, was die offensive Effizienz einschränkte.

Chargers enttäuschen trotz Harbaughs Ankunft

Die Los Angeles Chargers bleiben auch nach dem ersten Saisonsieg unter Head Coach Jim Harbaugh die größte Enttäuschung der NFL-Saison. Vor heimischem Publikum erlitten die Chargers eine weitere Niederlage, die ihre aktuelle 1-9-Bilanz verdeutlicht. Der Quarterback Justin Herbert zeigte gegen die Jets zwar Erfahrung und brachte 17 seiner 21 Passversuche für 176 Yards und drei Touchdowns unter, doch reichte dies nicht, um das Spiel zu wenden.

Der Gegner, die New York Jets, gewannen das Spiel sicher. Quarterback Aaron Rodgers steuerte drei Touchdowns bei, wobei zwei an Sterling Shepard und einer an Breece Hall gingen. Die Jets kontrollierten das Spieltempo und gaben den Ball in den entscheidenden Phasen nicht mehr her. Obwohl die Chargers kurz vor Spielende den Rückstand auf drei Punkte verkürzten, indem Ladd McConkey einen Touchdown-Pass von Herbert fing, konnten sie das Spielende nicht mehr abwenden.

Advertisement

Kansas City und Buffalo zeigen Dominanz

Kansas City Chiefs demonstrierten erneut ihre Überlegenheit, indem sie das dritte Spiel in Folge gewannen und ihre Bilanz auf acht Siege und zwei Niederlagen verbesserten. Gegen die Arizona Cardinals hatten die Chiefs wenig Mühe. Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer der Cardinals, die den Rückstand auf 14:7 verkürzten, zog Kansas City in der ersten Halbzeit klar davon und führte mit 27:7 zur Pause. Arizona verlor das dritte Spiel in Folge und rutschte auf eine 3-8-Bilanz ab.

Auch die Buffalo Bills setzten ihre perfekte Saison-Fortsetzung im AFC-Osten fort und blieben mit einer 9-1-Bilanz das Nonplusultra ihrer Conference. Im Highmark Stadium besiegten sie die Miami Dolphins deutlich. QB Josh Allen warf für 304 Yards und einen Touchdown, obwohl er in der ersten Hälfte zwei Interceptions warf. DJ Moore fing einen Touchdown-Pass, James Cook III lief in die Endzone, und die Bills gingen mit einem 6:20-Rückstand für die Dolphins in die Pause, bevor sie das Spiel komplett kontrollierten.