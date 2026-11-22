Die Kansas City Chiefs, Chicago Bears und Philadelphia Eagles feiern am Sonntag entscheidende Siege. Im Fokus stehen die starken Offensivleistungen und die klaren Taktiken der Gewinner.

Im Fokus des NFL-Sonntags standen mehrere entscheidende Spiele, die die aktuelle Tabellenkonstellation maßgeblich beeinflussen. Die Kansas City Chiefs setzten ihre starke Form mit einem klaren Sieg über die Arizona Cardinals fort. Gleichzeitig feierten die Chicago Bears ihren fünften Erfolg in Serie und die Philadelphia Eagles brachen ihren Negativtrend. Dieser Rückblick analysiert die zentralen Ergebnisse und die herausragenden Einzelleistungen der betroffenen Spieler und Mannschaften.

Travis Kelce führt Chiefs zu klarem Sieg

Die Kansas City Chiefs zeigten sich von ihrer stärksten Seite und besiegten die Arizona Cardinals ohne nennenswerten Widerstand. Ein entscheidender Faktor war das starke Spiel von Travis Kelce, der mit zwei erzielten Touchdowns direkt zum Gewinn beisteuerte. Die Bilanz der Chiefs verbesserte sich dadurch auf acht Siege und zwei Niederlagen. Sie gewannen das dritte Spiel in Folge und festigten damit ihre Position als dominierende Kraft in der Liga.

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Die Cardinals boten zu Beginn des zweiten Viertels kurz Widerstand. Simi Fehoko fing einen Touchdown-Pass von Josh Johnson, der 155 Yards und einen Touchdown erzielte. Dieser Touchdown verkürzte den Rückstand auf 7:14 Punkte. Doch die Chiefs zogen daraufhin wieder deutlich davon. Zur Halbzeit führte Kansas City bereits mit 27:7 Punkten, was die Überlegenheit der Offensive unterstrich.

Arizona konnte dem starken Vorsprung im zweiten Halbzeit nicht entgegensetzen. Das Team verlor das dritte Spiel in Folge und steht nun bei einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen. Die klare Distanz zwischen beiden Mannschaften wurde durch die konsequente Ausführung der Chiefs im Angriff und der stabilen Defensive deutlich. Es gibt keine Zweifel daran, dass die Chiefs auf dem richtigen Weg für die Playoffs sind.

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Bears und Eagles setzen Serie fort

Die Chicago Bears feierten ihren fünften Sieg in Folge, auch wenn das Spiel gegen die New Orleans Saints mehr Spannung bot als erwartet. Caleb Williams war der Motor des Teams. Der Quarterback warf für 181 Yards und zwei Touchdowns, woraufhin D'Andre Swift und Colston Loveland die Bälle fingen. Ein Field Goal von Kicker Cairo Santos über 41 Yards vervollständigte den perfekten Start. Die Bears führten schnell mit 16:0 Punkten und wirkten unbesiegbar.

Die Saints gaben sich nicht auf und kämpften bis zum Schluss. Alvin Kamara erlief den ersten Touchdown seiner Mannschaft. Gegen Ende des Spiels standen die Saints in der Redzone der Bears und spielten den vierten Versuch aus, konnten aber keinen Punkt mehr erzielen. Die Bears sicherten sich damit den Sieg und verbessern ihre Bilanz auf acht Siege und zwei Niederlagen.

Auch die Philadelphia Eagles feierten nach sieben Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Ein besonderer Moment des Tages war der Ausschluss von D. K. Metcalf von den Pittsburgh Steelers. Der Wide Receiver kassierte im dritten Viertel seine zweite persönliche Strafe, nachdem er einen Gegenspieler attackiert hatte. Die Fans der Eagles honorierten diese Entwicklung mit Applaus. Das Team steht nun wieder bei einer Bilanz von drei Siegen und sieben Niederlagen und hat wieder Hoffnung.

Weitere Ergebnisse und statistische Highlights

Die Detroit Lions setzen ihre Siegesserie fort und schlugen die Tampa Bay Buccaneers. Jared Goff warf zwei Touchdown-Pässe für 279 Yards. Jameson Williams fing einen 57-Yard-Touchdown-Pass im dritten Quarter, was den Vorsprung auf 17:7 Punkte ausbaute. Tampa Bay steht nun bei drei Siegen und sieben Niederlagen, hat aber aufgrund der schwachen NFC South noch Chancen auf die Playoffs.

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Die Buffalo Bills blieben unangefochten in der AFC mit einer Bilanz von neun Siegen und einer Niederlage. DJ Moore fing einen Touchdown-Pass, James Cook III lief in die Endzone. Josh Allen hatte 304 Yards und einen Touchdown, warf aber in der ersten Hälfte zwei Interceptions. Trotzdem blieb das Ergebnis klar. Die Miami Dolphins kamen nur zu zwei Field Goals und lagen zur Pause mit 6:20 Punkten zurück.

Ein weiteres packendes Spiel lieferten sich die Carolina Panthers und die Baltimore Ravens. Die Panthers drehten nach der Halbzeit. Chuba Hubbard erlief einen Touchdown, Kicker Ryan Fitzgerald verwandelte zwei Field Goals. Die Ravens verloren, als Jacoby Brissett eine unnötige Interception warf. Die Panthers siegten mit 35:33 Punkten. In anderen Spielen gewannen die Dallas Cowboys klar gegen die Tennessee Titans. Javonte Williams erzielte zwei Touchdowns. Prescott warf Touchdown-Pässe auf CeeDee Lamb und George Pickens.