NFL-Teamanalyse nach Free Agency und Draft: Die Kräfteverhältnisse vor der neuen Saison

Eine detaillierte Analyse der NFL-Teams nach den Free-Agency-Verpflichtungen und dem Draft. Welche Mannschaften haben sich verstärkt, welche stehen vor Herausforderungen? Ein Überblick über die Kräfteverhältnisse in der Liga.

Nachdem der Großteil der Free Agents ihre Teams gefunden haben und der NFL Draft abgeschlossen ist, sind die Kader vor der neuen Saison weitestgehend komplett.

Wie sind aktuell die Kräfteverhältnisse in der NFL? Ein Blick auf die wichtigsten Teams und ihre Veränderungen. Die Arizona Cardinals durchlebten zum Ende der vergangenen Saison einen Albtraum: 14 der letzten 15 Spiele gingen verloren, und Quarterback Kyler Murray ist weg. Unter dem neuen Offensive Coordinator Mike LaFleur beginnt ein kompletter Neuanfang.

Im Draft sicherte man sich Jeremiyah Love, doch auf anderen Positionen wäre eine Verstärkung dringender nötig gewesen. Starting Quarterback wird wohl Jacoby Brissett - das verspricht nichts Gutes. Die Cardinals werden sich in dieser Saison schwer tun, auch in der schwachen NFC West. Die Miami Dolphins haben sich, abgesehen von Running Back De'Von Achane, von nahezu allen Leistungsträgern getrennt.

Quarterback Malik Willis muss nun zeigen, ob er das Zeug zum Starter hat. Im Draft kamen drei Top-50-Picks hinzu, das wird Miami aber in der kommenden Saison nicht unbedingt weiterbringen. Die Konkurrenz in der AFC East ist stark, und die Dolphins drohen, abgehängt zu werden. Die New York Jets hingegen haben sich mit Star-Receiver Tyreek Hill und Safety Minkah Fitzpatrick verstärkt.

Der Vertrag von Running Back Breece Hall wurde verlängert, und der Draft lief gut. Das reicht, um immerhin vor den Dolphins zu landen. Doch die Jets müssen beweisen, dass sie mit den Buffalo Bills und den New England Patriots mithalten können. Mehr als 200 Millionen Dollar an Garantien gaben die Las Vegas Raiders in der Free Agency aus - und das war nötig!

Mit dem neuen Head Coach Klint Kubiak, der runderneuerten Offensive Line und dem First Overall Pick im 2026er Draft wollen die Raiders angreifen. Viel wird davon abhängen, wie schnell sich Quarterback Fernando Mendoza in die NFL einfindet. Der schwere Spielplan ist dabei nicht gerade hilfreich. Die Cleveland Browns hatten in der vergangenen Saison eine der schwächsten Offensive Lines der Liga.

Kurzerhand wurde dort fast alles ausgetauscht. Mit Spencer Fano, KC Concepcion und Denzel Boston kamen im Draft gleich drei potenzielle Starter für die Offense hinzu. Die Defense bleibt stark, und wenn die Offensive Line hält, könnten die Browns wieder in die Playoffs kommen. Die Tennessee Titans machten zum Ende der vergangenen Saison den Eindruck eines funktionierenden Football-Teams.

Quarterback Cam Ward hatte kaum Unterstützung, zeigte aber gegen Ende immer bessere Leistungen. Mit Wan'Dale Robinson und Carnell Tate hat der 24-Jährige jetzt die Anspielstationen, die er braucht. Unter dem neuen Head Coach Robert Saleh kann durchaus etwas gehen. Die Titans könnten die Überraschung in der AFC South werden.

Zum Ende der vergangenen Saison herrschte in Louisiana Aufbruchstimmung. Die New Orleans Saints sind im vergangenen Winter sozusagen auferstanden, auch dank Rookie Quarterback Tyler Shough. Mit Running Back Travis Etienne hat er nun einen Top-Spieler an seiner Seite. Im Draft folgte die Verpflichtung von Top-Talent Jordyn Tyson.

Allerdings: Die langjährigen Defense-Stars Cam Jordan und DeMario Davis sind weg. Die Saints müssen zeigen, dass sie die Abgänge kompensieren können. Prinzipiell haben die Atlanta Falcons in der Offensive alles, um erfolgreich zu sein: Kyle Pitts, Bijan Robinson, Drake London sowie mit Kevin Stefanski einen der offensiv angesehensten Coaches der Liga. Seit 2017 haben die Falcons die Playoffs nicht mehr erreicht, und auch in diesem Jahr wird es trotz schwacher NFC South schwer.

Die Defense muss sich steigern, sonst bleibt der Erfolg aus. Bei den Carolina Panthers läuft viel in die richtige Richtung. Head Coach Dave Canales hat das Team in Jahr zwei in die Playoffs geführt. Mit Devin Lloyd und Jaelen Philipp sind den Panthers in der Free Agency zwei starke Pass Rusher ins Netz gegangen.

Mit Monroe Freeling holte man sich im Draft einen Offensive Tackle, der Quarterback Bryce Young einen weiteren Schritt nach vorne ermöglichen soll. Sollten Young und Receiver Tetairoa McMillan weiter performen, könnte es auch dieses Jahr eng werden an der Spitze der NFC South. Die Washington Commanders hatten in der vergangenen Saison eine löchrige Defense. Deshalb wurde ordentlich in die Defense investiert.

Die Linebacker K'Lavon Chaisson, Odafe Oweh und Leo Chenal sowie Safety Nick Cross sind alles neue Namen, die 2026 in Weinrot auflaufen werden. Zudem wurde Linebacker Sonny Styles gedraftet. Sollte Jayden Daniels die gesamte Saison fit bleiben, könnte die kommende Spielzeit vielversprechend sein. Die Commanders könnten in der NFC East für Überraschungen sorgen.

Die Pittsburgh Steelers haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Altmeister Quarterback (wer auch immer) so gut es geht zu unterstützen. Mit Cornerback Jamel Dean, Running Back Rico Dowdle, Receiver Michael Pittman und Safety Jaquan Brisker hat sich die Franchise in beiden Mannschaftsteilen erstklassig verstärkt. Die Konkurrenz in der AFC North wird allerdings wohl zu groß sein, als dass es für eine letzte Playoff-Teilnahme reicht. Die Steelers brauchen ein Wunder.

Die Indianapolis Colts haben Star-Receiver Alec Pierce gehalten - das war ordentlich teuer. Ob Jones nach seinem Achillessehnenriss zu Woche eins fit wird, steht in den Sternen. Im Draft durfte man erst mit dem 53. Pick wählen, was die Möglichkeiten einschränkte.

Die Colts werden in einer starken AFC South wohl nur schwer mithalten können. Insgesamt zeigt sich: Die NFL-Saison 2026 verspricht spannend zu werden. Einige Teams haben sich deutlich verbessert, andere stehen vor einem Neuanfang. Die Kräfteverhältnisse sind differenzierter als je zuvor.

Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaften die richtigen Entscheidungen getroffen haben und wer am Ende den Super Bowl gewinnen wird





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