Der NFL-Spielplan zur Thanksgiving-Woche mit Fokus auf Playoff-Kämpfe. Details zu Bears gegen Lions, Cowboys gegen Eagles und Broncos bei den Steelers.

Die National Football League stellt ihre Fans in der diesjährigen Thanksgiving-Woche vor ein besonders intensives Programm. Während des 12. Spieltags von insgesamt 17 Partien dreht sich alles um die knappen Playoff-Plätze in der Conference. Insgesamt finden in dieser entscheidenden Phase fünf NFL-Partien unter der Woche statt. Zum ersten Mal im Kalenderjahr markiert der Mittwochabend mit einem Auftaktspiel den Startschuss für die Thanksgiving Eve, ehe die traditionellen Spiele am Thanksgiving Day folgen. Auf dem Programm steht zudem das seit einigen Jahren etablierte Black-Friday-Game.

Spielplan und Playoff-Konkurrenz in der NFC

Der Thanksgiving Day beginnt direkt mit einem der Höhepunkte der Saison. Die Chicago Bears und die Detroit Lions treten im direkten Vergleich an und führen gemeinsam mit acht Siegen und zwei Niederlagen die NFC North an. Eine der beiden Mannschaften könnte sich durch einen Sieg am Donnerstag einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Division sichern. Beide Teams befinden sich in einer extrem starken NFC-Konkurrenz, wo bereits sechs Siege und vier Niederlagen dazu führen können, dass Teams um den Einzug in die Playoffs zittern müssen.

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Weitere spannende Duelle bestimmen das Bild der NFC. Die Dallas Cowboys stehen mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen aktuell außerhalb der Playoff-Ränge. Gleichzeitig rangiert die Philadelphia Eagles mit drei Siegen und sieben Niederlagen noch weiter hinten. Überraschenderweise führt die New York Giants mit sechs Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden die NFC East an. Allerdings droht den Giants der Thron entzogen zu werden, wenn die Cowboys am kommenden Donnerstag gegen die Eagles einen Sieg verbuchen können.

Situation in der AFC: Chiefs unter Druck

In der American Football Conference sieht die Lage ähnlich spannungsgeladen aus. Die Buffalo Bills führen die AFC mit beeindruckenden neun Siegen und nur einer Niederlage an. Die Kansas City Chiefs liegen trotz einer soliden Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen nur auf dem fünften Platz. Der Grund hierfür ist, dass die Denver Broncos in der AFC West knapp vorne liegen. Dies bedeutet, dass der sportliche und psychische Druck vor allem auf Seiten von Kansas City lastet, um die Playoff-Plätze nicht zu gefährden.

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Begegnung in Pittsburgh und Medienübertragung

Am Black Friday gastieren die Denver Broncos in Pittsburgh bei den Pittsburgh Steelers. Die Broncos führen derzeit die AFC West an, während die Pittsburgh Steelers in der AFC North mit sechs Siegen und vier Niederlagen nur auf Rang drei zu finden sind. Aktuell würde diese Bilanz der Steelers noch mit viel Glück für die Playoffs reichen. Das Spiel findet unter der Woche statt und ist Teil des erweiterten Thanksgiving-Programms, das von zahlreichen Netzwerken begleitet wird.

Alle drei Hauptpartien am Thanksgiving Day werden im kostenlosen Free-TV übertragen, wodurch sie ein breites Publikum erreichen. Die Übertragungen starten ab 22:30 Uhr (MEZ) auf dem Sender NITRO. Der Spielplan umfasst dabei die Partie der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Zusätzlich werden die Spiele auf den Plattformen RTL+ und dem NFL Game Pass ausgestrahlt, was für Fans unterschiedlicher Vorlieben Zugänglichkeit bietet.

Die Thanksgiving-Woche in der National Football League dient somit nicht nur als traditioneller Höhepunkt im amerikanischen Sportkalender. Sie ist zugleich ein kritischer Wendepunkt für die Playoff-Hoffnungen vieler Teams. Die Ergebnisse dieser Woche werden maßgeblich darüber entscheiden, welche Mannschaften die zweite Saisonhälfte dominieren und welche Teams bereits vorzeitig scheitern. Die enge Konkurrenz in beiden Conferences sorgt für eine hohe Spannung bis zum letzten Spiel der Woche.