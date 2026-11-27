Die Buffalo Bills gewinnen ihr Thanksgiving-Spiel gegen die Kansas City Chiefs knapp mit 13:10. In einem weiteren Highlightspiel setzen sich die Philadelphia Eagles nach einem großen Comeback gegen die Dallas Cowboys durch.

Am Thanksgiving-Tag haben die Buffalo Bills das traditionelle NFL-Highlightspiel gegen die Kansas City Chiefs in einer dramatischen Schlussphase für sich entschieden. Trotz einer schwachen Leistung ihres Star-Quarterbacks Josh Allen sicherte sich Buffalo den Sieg mit 13:10. Die Entscheidung fiel erst durch ein Field Goal in der allerletzten Sekunde des Spiels.

Siegesserie der Bills und Chiefs-Schwierigkeiten

Damit erweitern die Buffalo Bills ihre aktuelle Siegesserie auf sieben aufeinanderfolgende Siege in der Liga. Die Zuschauer waren dabei auf ein offensives Spektakel gewartet, das jedoch ausblieb. Mit einer Bilanz von zehn Siegen und nur einer Niederlage führen die Bills weiterhin die American Football Conference an.

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Diese Position verschafft Buffalo beste Aussichten darauf, sich für die Playoffs eine spielfreie Woche zum Auftakt zu sichern. Im Gegensatz dazu mussten die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes ihre dritte Saisonniederlage hinnehmen. Die Aussichten auf eine Playoff-Teilnahme bleiben für das Team aus Kansas City jedoch weiterhin gut.

Comeback der Eagles und Cowboys-Debakel

Auch in Dallas ging die Partie des Tages verloren. Die Dallas Cowboys lagen im letzten Abschnitt des dritten Viertels noch mit 31:10 deutlich in Führung. Anschließend verloren die Cowboys jedoch völlig den Faden und mussten sich am Ende noch mit 38:39 den Philadelphia Eagles geschlagen geben. Die Entscheidung fiel hier ebenfalls durch ein spätes Field Goal.

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Für die Dallas Cowboys war dies bereits die zweite Niederlage in dieser Saison. In beiden Fällen hatten sie im Schlussviertel einen Vorsprung von mindestens 14 Punkten verspielt. Dieser Rückschlag wiegt im hart umkämpften Rennen um die Playoff-Plätze entsprechend schwer und gefährdet die Playoffs.

Mann des Spiels und Playoffs-Realität

Bei den Philadelphia Eagles war der Ersatz-Quarterback Joe Milton der Mann des Spiels. Er vertrat den verletzten Jalen Hurts, der wegen Blutgerinnseln weiterhin ausfällt, und zeigte dabei die bislang wohl beste Leistung seiner Karriere. Auch Passempfänger DeVonta Smith überzeugte auf ganzer Linie.

DeVonta Smith erzielte 200 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns, wodurch er der herausragende Spieler der Partie war. Er hatte entscheidenden Anteil an der spektakulären Aufholjagd der Eagles. Für Philadelphia war dies der zweite Erfolg hintereinander.

Playoff-Chancen und künftige Perspektiven

Die Eagles hatten zuvor sieben Niederlagen in Serie kassiert, bevor der aktuelle Aufschwung begann. Trotz dieses jüngsten Erfolgs erscheinen die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme für Philadelphia allerdings kaum noch realistisch. Die Liga steht weiterhin im Zeichen von dramatischen Schlussphasen und entscheidenden Momenten.