Einblick in die entscheidende Woche der NFL: Details zum Aaron-Rodgers-Benchmarking, aktuelle Playoff-Standorte der Teams und der komplette Spielplan mit Startzeiten.

Die National Football League ( NFL) bereitet sich auf eine der intensivsten Phasen der regular Season vor. In der diesjährigen Thanksgiving -Woche stehen nicht nur traditionelle Spiele auf dem Programm, sondern auch wichtige Weichenstellungen für die Playoff-Qualifikation. Ein zentrales Thema in den Medien ist dabei das Benchmarking des Quarterbacks Aaron Rodgers durch die Pittsburgh Steelers, was die sportliche Diskussion in der Liga zusätzlich anheizt.

Zeitplan und Struktur der Thanksgiving-Woche

Die aktuelle Week 12 von insgesamt 17 Spieltagen befindet sich mitten im entscheidenden Kampf um die begehrten Plätze für die Playoffs. Insgesamt finden in dieser Woche fünf Partien unter der Woche statt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Liga gibt es bereits am Mittwochabend ein Auftaktspiel am Thanksgiving Eve, ehe die drei traditionellen Spiele am Thanksgiving Day und das seit einigen Jahren etablierte Black-Friday-Game folgen. Dieser zeitliche Verschiebungsprozess erhöht die Aufmerksamkeit der Fans erheblich.

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Playoff-Ranglisten und Positionen der Teams

Die Pittsburgh Steelers und die Buffalo Bills haben jeweils sechs Siege und vier Niederlagen auf dem Konto. Beide Teams müssen in einer starken Konstellation der Conference um den Einzug in die Playoffs zittern. Bei den Buffalo Bills führen neun Siege und eine Niederlage die AFC an. Die Kansas City Chiefs rangieren trotz einer Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen nur auf Platz fünf, da die Denver Broncos in der AFC West knapp vorne liegen. Demnach liegt der strategische und psychologische Druck eher auf Seiten von Kansas City.

In der NFC North führen die Chicago Bears und die Detroit Lions mit acht Siegen und zwei Niederlagen die Tabelle an. Beide Teams müssen sich in der starken NFC um den Einzug in die Playoffs bemühen. In der NFC East führt die New York Giants mit sechs Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden überraschend die Tabelle an. Die Dallas Cowboys stehen mit fünf Siegen und sechs Niederlagen sowie die Philadelphia Eagles mit drei Siegen und sieben Niederlagen derzeit außerhalb der Playoff-Ränge. Die Giants könnten jedoch von den Cowboys vom Thron gestoßen werden, wofür ein Sieg gegen die Eagles notwendig wäre.

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Spielplan: Mittwoch bis Black Friday

Am Thanksgiving Day geht es direkt mit einem echten Kracher los. Die Chicago Bears treffen auf die Detroit Lions. Am Donnerstag könnte eine der Mannschaften einen entscheidenden Vorteil für die restliche Saison verschaffen. Am Black Friday gastieren die Denver Broncos bei den Pittsburgh Steelers. Die Broncos führen derzeit die AFC West an, während Pittsburgh in der AFC North mit sechs Siegen und vier Niederlagen nur auf Rang drei zu finden ist. Aktuell würde das für Pittsburgh mit Ach und Krach für die Playoffs reichen.

Übertragungsrechte und Fernsehtermine

Alle drei Partien am Thanksgiving Day laufen im Free-TV. Die genauen Termine und Sender sind für die Zuschauer festgelegt. Das erste Spiel findet um 22:30 Uhr (MEZ) statt, wenn die Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys antreten. Dieses Match wird auf dem Sender NITRO ausgestrahlt. Zusätzliche Übertragungen sind auch über die Plattformen NITRO und RTL+ sowie den NFL Game Pass möglich. Die genaue Kenntnis der Sendezeiten ist für die Fans von entscheidender Bedeutung, um keine Highlights zu verpassen.