Die NFL-Thanksgiving-Woche bringt entscheidende Spiele für die Playoff-Qualifikation. Erfahren Sie alles über die aktuellen Tabellenstände, die Schedule-Anpassungen und die wichtigsten Begegnungen der Woche.

Die traditionelle Football-Woche um das Thanksgiving-Fest in den USA hat begonnen und bietet den Fans der National Football League eine intensive Phase im Kampf um die Playoff-Plätze. In der zwölften von insgesamt siebzehn Wochen befinden sich zahlreiche Teams mitten in der entscheidenden Phase der Regular Season. Die fünf in dieser Woche stattfindenden Partien unter der Woche legen den Fokus auf die direkten Konkurrenten um die begehrten Startplätze in den Postseason-Playoffs. Erstmals in der Geschichte der Liga wird das Programm durch eine Erweiterung des Zeitfensters geprägt, das nun auch den Mittwochabend und den Freitagabend nach dem Feiertag umfasst.

Verlängertes Spielfenster und neue Rekorde

Das zeitliche Format der Thanksgiving-Spiele hat sich erneut verändert und bietet den Zuschauern mehr Möglichkeiten, den Sport live zu verfolgen. Der Auftakt erfolgt bereits am Mittwoabend, einem neuen Phänomen, das als Thanksgiving Eve bezeichnet wird. Auf dieses Spiel folgen traditionell die drei Hauptbegegnungen am Thanksgiving Day selbst. Den Abschluss bildet das seit einigen Jahren etablierte Spiel am Black Friday. Insgesamt stehen in dieser speziellen Woche fünf Partien auf dem Kalender, was die Bedeutung dieses Zeitfensters für die Tabellenkonstellationen weiter unterstreicht. Die Teams nutzen jede verfügbare Minute, um ihre Statistiken zu verbessern.

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Detroit Lions und Chicago Bears im NFC Nord-Kampf

Am Donnerstagabend startet der Thanksgiving Day mit einem hochkarätigen Duell zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions. Beide Mannschaften führen die Division NFC North mit einer hervorragenden Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen an. Das Spiel am Freitagmorgen MEZ könnte einer der beiden Teams einen entscheidenden Vorteil im Titelkampf verschaffen. In der starken NFC müssen beide Vereine um den Einzug in die Playoffs zittern und sind aktuell die Hauptfavoriten für den Sieg der Division. Die Spannung in dieser Conference ist höher denn je, da nur die Top-Teams den Sprung in die Postseason schaffen.

Spannung in der NFC East zwischen Giants, Cowboys und Eagles

Die Situation in der NFC East ist komplexer als in der Nord-Division. Die New York Giants überraschen die Liga mit sechs Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden und führen aktuell die Division an. Allerdings könnten die Dallas Cowboys, die mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen außerhalb der Playoff-Ränge stehen, die Giants vom Thron stoßen. Dafür ist gegen die Philadelphia Eagles ein Sieg zwingend erforderlich. Die Eagles selbst befinden sich mit drei Siegen und sieben Niederlagen ebenfalls nicht in den Playoff-Plätzen und kämpfen um das Überleben in der Saison. Der Druck auf die Cowboys und Eagles ist enorm, da jeder Fehler die Chancen auf die Postseason weiter minimiert.

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Bills dominieren die AFC und Chiefs unter Druck

Während in der NFC viele Teams um die Plätze kämpfen, führt die Buffalo Bills die AFC klar an. Mit neun Siegen und nur einer Niederlage besitzen die Bills die beste Bilanz der gesamten Liga und genießen einen komfortablen Vorsprung. Im Gegensatz dazu liegt das Team der Kansas City Chiefs bei einer Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen nur auf Platz fünf der AFC. Dies liegt daran, dass die Denver Broncos in der AFC West knapp vorne liegen. Der Druck lastet daher vor allem auf Seiten von Kansas City, da der direkte Wettbewerb in der eigenen Division hart ist und die Chiefs ihren Status als Titelverteidiger nur durch konsequentes Handeln behaupten können.

Broncos treffen auf Steelers an Black Friday

Am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag gastieren die Denver Broncos bei den Pittsburgh Steelers. Die Broncos führen aktuell die AFC West an und haben somit einen wichtigen Vorteil im eigenen Sektor. Die Steelers befinden sich in der AFC North nur auf Rang drei mit sechs Siegen und vier Niederlagen. Aktuell würde diese Statistik mit viel Glück noch für die Playoff-Qualifikation reichen. Das Spiel zwischen den Broncos und den Steelers ist daher eine direkte Auseinandersetzung um die Positionierung in den Playoffs. Ein Sieg wäre für Pittsburgh essenziell, um die Chancen auf den Einzug nicht zu verwässern, während die Broncos versuchen, ihren Führungsvorsprung in der Division auszubauen.

Übertragung der Spiele im Free-TV und digitalen Medien

Alle drei Hauptpartien am Thanksgiving Day sind im deutschen Free-TV verfügbar und ermöglichen so einem breiten Publikum den Zugang zum Event. Die Spiele werden von NITRO, RTL+ und dem NFL Game Pass übertragen. Das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys beginnt am Donnerstagnachmittag um 22:30 Uhr MEZ. Fans können diese und die anderen Spiele bequem über diese Plattformen verfolgen. Die Ausstrahlung im Free-TV unterstreicht die Popularität des Footballsports in Europa und sorgt dafür, dass auch ohne teures Abonnement die Highlights der Woche verfolgt werden können. Die genauen Zeiten und Sender sind im Voraus bekannt, sodass sich die Zuschauer optimal auf die Übertragungen einstellen können.