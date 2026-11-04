NFL: Ticketpreise für Chargers gegen Texans brechen ein

Nach acht Niederlagen bieten Tickets für die NFL-Partie zwischen den Chargers und Texans Spottpreise ab zwölf Dollar. Ein Krisengipfel im SoFi Stadium.

Die Los Angeles Chargers und die Houston Texans starten mit hohen Ambitionen als klare Playoff-Anwärter in die NFL-Saison 2026. Doch nach acht Wochen ist von diesem Anspruch genau nichts mehr übrig geblieben. Die Fans erwarten nun im SoFi Stadium von Los Angeles einen Krisengipfel, auf den viele derjenigen, die Tickets erworben haben, scheinbar gar keine Lust mehr haben. Dies führt zu einer unprecedenteden Situation auf dem Ticketmarkt.

Disaster für die Chargers

Die Los Angeles Chargers haben alle ihre bisherigen sieben Spiele verloren. Das Team steht damit vor einer historischen Talfahrt und muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Für die Franchanchise, die seit ihrem Umzug von San Diego nach Los Angeles ohnehin einen schweren Stand hat, ist die aktuelle Saison ein schwerer Schlag. Die Niederlagenfolge belastet die Moral im Team und die Geduld der Supporter gleichermaßen.

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Textans mit zweifelhafter Perspektive

Auch die Houston Texans laufen ihren Ansprüchen weit hinterher. Mit einer 2-5-Bilanz stehen die Texans nur unwesentlich besser da als das verheerende Team aus Kalifornien. Das direkte Duell zwischen diesen beiden unterperformenden Teams gilt daher nicht alsHighlight der Liga, sondern als ein Match für verzweifelte Fans oder Neulinge. Die Erwartungshaltung ist niedrig, und die Medienberichterstattung konzentriert sich weniger auf taktische Meisterleistung als auf das sportliche Elend.

TickPick verzeichnet Spottpreise

Dem Ticketportal TickPick zufolge werden zahlreiche Tickets für das Spiel aktuell regelrecht verramscht und zu Spottpreisen angeboten. So ist die günstigste Eintrittskarte bereits für zwölf Dollar zu haben. Der gesamte Oberrang erreicht an keiner Stelle die Marke von dreißig Dollar. Diese Preisexplosion auf dem Nachmarkt spiegelt die mangelnde Nachfrage wider und bietet Gelegenheitskäufern eine einmalige Chance.

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Günstige Karten im Stadioninneren

Und selbst Tickets im unteren Teil des Stadions nahe der Mittlinie kosten teilweise weniger als 300 Dollar. Am Dienstagabend waren noch über 14.000 Tickets für das Spiel verfügbar. Diese enorme Verfügbarkeit von Karten zeigt, wie stark das Interesse an diesem spezifischen Duell gesunken ist. Normalerweise wären solche Mengen an freien Plätzen in der zweiten Saisonhälfte unvorstellbar.

Chance für neue Zuschauer

Für Zuschauer, die sich den Besuch eines NFL-Spiels bislang nie leisten konnten, ist die Situation hingegen extrem positiv. Der niedrige Eintrittspreis macht das Erlebnis im SoFi Stadium für viele Haushalte erschwinglich. Wer weiß, vielleicht werden die tapferen Menschen, die den Besuch wagen, ja mit einem überraschend unterhaltsamen Spiel belohnt. Die Atmosphäre kann trotz der sportlichen Misere einzigartig sein, wenn auch die Stadien nicht ausverkauft sind.