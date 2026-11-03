NFL Trade Deadline 10. November: Top-Player im Fokus des Austauschs

Vor der Trade Deadline am 10. November stehen etablierte Stars im Fokus. Welche Namen wie Cousins und Taylor wechseln könnten.

Die NFL-Handelsphase erreicht ihren kritischen Wendepunkt, da die Trade-Deadline fest auf den 10. November terminiert ist. Vor diesem Hintergrund analysieren Experten und Analysten intensiv die aktuellen Marktbewegungen und identifizieren die Schlüsselspieler, die noch vor Ablauf der Frist ihre Teams wechseln könnten. Die Dynamik im Transferkarussell hat durch bereits getätigte Deals für Marvin Harrison Jr., Jefferey Simmons, Quenton Nelson und DeForest Buckner erheblich an Geschwindigkeit gewonnen, doch die letzten Tage vor dem Stichtag versprechen zusätzliche Aufregung für alle beteiligten Franchises.

Marktlage vor der Deadline am 10. November

Nach Abschluss des ersten Drittels der Regular Season zeichnet sich ein klareres Bild der Titelkandidaten und der Teams ab, die um den ersten Draft-Pick konkurrieren. Die Entscheidung zwischen dem sofortigen Nachrüsten für einen Super-Bowl-Lauf oder dem Beginn eines kostspieligen Rebuilds ist für die General Manager die zentrale Frage. Die Liga hat durch die bereits getätigten Großtransfers bereits Fahrt aufgenommen, doch Experten gehen davon aus, dass die Bewegung auf dem Spielermarkt noch lange nicht zu Ende ist, da einige der namhaftesten Akteure noch nicht den Besitzer gewechselt haben.

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Quarterback-Markt und Offensive Stars

Der Quarterback-Markt stellt einen der heißesten Bereiche für bevorstehende Transaktionen dar, wobei Kirk Cousins als einer der frischesten Namen auf dem Handelsmarkt gilt. Der erfahrene Spieler hat durch seine starken Auftritte Aufmerksamkeit erregt und zählt zu den produktivsten Quarterbacks der gesamten Liga, wobei er sowohl bei erzielten Touchdowns als auch bei gesammelten Yards in den Top 3 rangiert. Seine aktuelle Situation beim Minnesota Vikings ist jedoch durch wackelige Leistungen geprägt, was eine tiefe Playoff-Reise nahezu unmöglich erscheinen lässt, trotz der scheinbar soliden 6-1-Bilanz der Mannschaft.

Die Las Vegas Raiders zeigen Interesse daran, Cousins einen kleinen finanziellen Gegenwert abzugewinnen, um den Draft-Pick Fernando Mendoza endlich frei für den Kader zu bekommen. Auf der anderen Seite stehen die Indianapolis Colts, die ihren Rebuild bereits durch den Erwerb von Quenton Nelson und DeForest Buckner eingeleitet haben. Running Back Jonathan Taylor, der bis einschließlich der Spielzeit 2028 unter Vertrag steht, wird von den Colts offen für Angebote gehandelt. ESPN berichtet, dass die Colts bereits ein Angebot über einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensationen erhalten haben.

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Verteidigungsspezialisten und Defensive Linemen

Auf der defensiven Seite des Balls gewinnen Riq Woolen von den Seattle Seahawks und Jordan Sweat von den Arizona Cardinals an Bedeutung für potenzielle Wechsel. Riq Woolen gilt als heiße Transaktionsakte, da er 2027 Free Agent wird und die Philadelphia Eagles die letzte Chance haben, einen materiellen Gegenwert für ihn zu erhalten. Für ein Team, das Woolen acquiring würde, ist der Deal finanziell attraktiv, da seine garantierten zwölf Millionen US-Dollar bereits als Bonus ausgezahlt wurden und sein Grundgehalt bei nur 1,26 Millionen US-Dollar liegt.

Bei den Arizona Cardinals wird über Jordan Sweat spekuliert, der einen neuen Vertrag anstrebt, obwohl er sich noch in seinem zweiten Jahr eines 76-Millionen-US-Dollar-Deals befindet. Ein anonyter General Manager einer NFC-Mannschaft erklärte kürzlich, dass ein Wechsel von Sweat zu den Dallas Cowboys sehr viel Sinn ergeben würde. Sollte sich die Franchise auf einen neuen Kontrag einigen, wäre Arizona offen für einen Trade. Andernfalls stehen Franchises wie die Chicago Bears oder die New England Patriots im Gespräch.

Wide Receiver und Running Back Optionen

Der Markt für Wide Receiver wird durch Brian Thomas Jr. von den Jacksonville Jaguars und Jerry Jeudy von den Cleveland Browns geprägt. Thomas Jr., der 2024 im ersten Runde gedraftet wurde, hat etwas unauffälliger als erwartet in der aktuellen Saison agiert, obwohl ihm vor Saisonstart eine größere Rolle zugesprochen wurde. Die Pittsburgh Steelers sollen Interesse an dem 24-Jährigen haben, was dem Erstrunden-Pick von 2024 einen ordentlichen Gegenwert einbringen könnte.

Jerry Jeudy, der zu den Top-Verdienern seines Teams gehört, hat in diesem Jahr nur 16 Catches für 171 Yards erzielt, was für seine statuts als Starreceiver wenig ist. Die Cleveland Browns zählen zu den Überraschungen des ersten Drittels, doch bei der Franchise hat die Jugend die Führung übernommen. Da der Vertrag von Jeudy für das Jahr 2027 nicht garantiert ist, dürften sich dennoch Interessenten für den 27-Jährigen finden, der in den Vorjahren 600 Yards 2025 und 1.200 im Jahr davor erzielte.

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Laufende Angriffe und langfristige Strategien

Die Tennessee Titans befinden sich in einer schwierigen Situation, da sie mit fünf Niederlagen zum Auftakt kaum noch an einem Playoff-Wunder glauben. Dennoch steht Tony Pollard im Fokus, da er mit vier Yards pro Lauf eine solide Marke erreicht. Sein halbwegs günstiger Restvertrag bis zum Saisonende könnte Titelkandidaten anziehen, da der Verschleiß auf der Running-Back-Position so hoch ist, dass das Telefon in Tennessee klingeln wird, sobald die Titans sich offiziell aus dem Rennen verabschieden.

Auch die Miami Dolphins, die tief im Rebuild stecken, bieten interessante Optionen wie Josh Uche, der einen Minimalvertrag unterschrieben hat. NFL in München 2026 plant bereits Spiele, wobei Detroit Lions und New England Patriots im Gespräch sind, aber aktuell suchen Franchises nach routinierten Spielern mit geringem Gehalt. Draftkapital ist dabei gern gesehen, während die Dolphins im Rahmen ihrer limitierten Möglichkeiten alles geben, um im Transferfenster noch zählbare Erfolge zu erzielen.