NFL Trade Deadline: Chiefs holen Josh Downs und Teams rüsten für das Super-Bowl-Rennen auf

Die NFL Trade Deadline ist abgelaufen. Chiefs, Vikings, Bills und Bears haben ihre Kader mit Spielertransfers und Draft-Picks neu justiert.

Die Trade Deadline der National Football League ist abgelaufen. Bis zu diesem Stichtag durften die 32 Teams während der laufenden Saison noch Spieler untereinander tauschen, in der Regel gegen andere Profis oder zukünftige Draft-Picks. Danach sind solche Wechsel für den Rest der Saison nicht mehr möglich.

Für die Mannschaften war die NFL Trade Deadline damit die letzte große Gelegenheit, ihren Kader noch einmal gezielt zu verstärken. Titel-Anwärter konnten sich für den Kampf um den Super Bowl rüsten, während andere Teams Spieler abgaben und dafür Draft-Picks für die Zukunft sammelten.

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Kansas City Chiefs holen Josh Downs von den Colts

Die Kansas City Chiefs verpflichteten Wide Receiver Josh Downs (25) von den Indianapolis Colts. Für den Passempfänger gaben die Chiefs einen Viertrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2027 ab.

Kansas City bekam neben Downs noch einen Siebtrunden-Pick zurück. Downs kommt in dieser Saison bislang auf 33 gefangene Pässe für 354 Yards und einen Touchdown. Seine bislang beste NFL-Saison spielte er 2024 mit 72 Receptions für 803 Yards und fünf Touchdowns.

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Der Transfer war auch eine Reaktion der Chiefs auf ihre Probleme bei den Passempfängern. Tyquan Thornton verletzte sich schwer am Knöchel, Xavier Worthy hatte zuletzt Oberschenkelprobleme. Mit Downs steht Quarterback Mahomes nun neben Rashee Rice, Worthy und Tight End Travis Kelce eine weitere Anspielstation zur Verfügung.

Vikings, 49ers und Bills verstärken ihre Offensive

Die Minnesota Vikings holten Quarterback Kirk Cousins (38) zurück. Für den Spielmacher schickten die Vikings einen Drittrunden-Pick im Draft 2027 zu den Las Vegas Raiders.

Cousins spielte bereits von 2018 bis 2023 in Minnesota und trifft dort nun wieder auf Trainer Kevin O'Connell. Die San Francisco 49ers stärkten ihre Offensive ebenfalls: Für einen Sechstrunden-Pick im Draft 2027 kam der erfahrene Receiver Keenan Allen von den Indianapolis Colts.

Die Buffalo Bills investierten für ihre Verstärkung deutlich mehr. Safety Amani Hooker wechselte von den Tennessee Titans nach Buffalo. Die Bills erhielten zusätzlich einen Fünftrunden-Pick im Draft 2027, die Titans bekamen dafür einen Zweitrunden-Pick.

Defense-Verstärkungen bei Jaguars, Lions und Bears

Die Jacksonville Jaguars griffen besonders tief in ihre Kasse der Draft-Picks. Defensive Tackle Jordan Davis kam von den Philadelphia Eagles, Jacksonville zahlte dafür einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029.

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Gleichzeitig holten die Atlanta Falcons nicht nur Ersatz, sondern wechselten Star-Safety Jessie Bates ab. Für Bates gingen ein Zweitrunden-Pick im Draft 2027 und ein Fünftrunden-Pick im Draft 2028 nach Atlanta. Defensive Tackle Davon Godchaux kam zudem von den New Orleans Saints.

Die Detroit Lions legten ebenfalls für ihre Defense nach. Safety Andre Cisco kam von den New York Jets, Detroit gab dafür einen Sechstrunden-Pick im Draft 2028 ab. Einer der größten Deals war bereits Ende Oktober über die Bühne gegangen: Die Chicago Bears holten Star-Verteidiger Jeffery Simmons von den Tennessee Titans. Chicago zahlte dafür zwei Erstrunden-Picks sowie einen Viertrunden-Pick.

Denver Broncos holen Daiyan Henley aus der Division

Ein seltener Transfer fand innerhalb der AFC West statt. Die Denver Broncos holten Linebacker Daiyan Henley (26) vom direkten Rivalen Los Angeles Chargers. Denver gab dafür einen Viertrunden-Pick im Draft 2027 und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028 ab.

Der Wechsel zeigt, dass auch Teams aus derselben Division bereit waren, miteinander Geschäfte zu machen. Insgesamt geht die NFL nun mit zahlreichen neuen Gesichtern in die zweite Saisonhälfte.

Spätestens nach dieser Deadline ist klar, dass einige Super-Bowl-Anwärter für den Titel voll ins Risiko gehen. Die Draft-Picks der kommenden Jahre sind nun in vielen Fällen gegen sofortige Leistung auf dem Platz eingetauscht worden.