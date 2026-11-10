NFL-Trade-Deadline: Chiefs holen Josh Downs und viele Teams rüsten nach

Vor Ablauf der NFL-Transferfrist am Dienstagabend um 22 Uhr deutscher Zeit verstärkten sich Teams wie die Chiefs, Vikings und Jaguars mit neuen Profis.

Die NFL-Transferfrist ist am Dienstagabend um 22 Uhr deutscher Zeit abgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten alle 32 Teams der Liga untereinander Spieler tauschen, meist gegen andere Profis oder künftige Draft-Picks. Mit dem Ende der Frist sind solche Transfers für den Rest der Saison nicht mehr möglich, weshalb die Deadline für viele Franchises die letzte große Gelegenheit war, ihren Kader gezielt nachzurüsten.

Für Titel-Anwärter bot das Zeitfenster die Chance, sich für den Kampf um den Super Bowl zu verstärken. Andere Mannschaften konnten Spieler abgeben und dafür Draft-Picks für die Zukunft sammeln. Viele Deals kamen in den letzten Tagen vor der Frist zustande, einige davon mit deutlich sichtbarem Risiko für die Klubs, die tief in ihre Zukunft investierten.

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Chiefs holen Josh Downs für Passempfänger-Probleme

Die Kansas City Chiefs haben Wide Receiver Josh Downs (25) von den Indianapolis Colts verpflichtet. Dafür gaben die Chiefs einen Viertrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2027 ab. Im Gegenzug kam neben Downs noch ein Siebtrunden-Pick nach Kansas City zurück.

Der Transfer reagierte direkt auf die Probleme der Chiefs bei den Passempfängern. Tyquan Thornton verletzte sich schwer am Knöchel, Xavier Worthy hatte zuletzt mit Oberschenkelbeschwerden zu kämpfen. Mit Downs bekommt Quarterback Mahomes nun eine zusätzliche Anspielstation neben Rashee Rice, Worthy und Tight End Travis Kelce.

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Vikings, 49ers und Bills verstärken Offensive und Defensive

Die Minnesota Vikings haben Quarterback Kirk Cousins (38) zurückgeholt. Für den Spielmacher schickten die Vikings einen Drittrunden-Pick im Draft 2027 zu den Las Vegas Raiders. Cousins hatte bereits von 2018 bis 2023 in Minnesota gespielt und trifft dort nun erneut auf Trainer Kevin O'Connell.

Auch die San Francisco 49ers haben ihre Offensive verstärkt. Für einen Sechstrunden-Pick im Draft 2027 kam der erfahrene Receiver Keenan Allen von den Indianapolis Colts an den Pazifik. Deutlich mehr investierten die Buffalo Bills für Safety Amani Hooker, der von den Tennessee Titans kam. Buffalo erhielt zusätzlich einen Fünftrunden-Pick im Draft 2027, während die Titans einen Zweitrunden-Pick bekamen.

Einen seltenen Transfer innerhalb einer Division vollzogen die Denver Broncos. Sie holten Linebacker Daiyan Henley (26) vom direkten AFC-West-Rivalen Los Angeles Chargers. Denver gab dafür einen Viertrunden-Pick im Draft 2027 und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028 ab.

Jaguars und Bears setzen auf teure Draft-Picks

Die Jacksonville Jaguars sorgten bereits am Montag für Aufsehen, weil sie gleich drei neue Kräfte für ihre Defense holten. Star-Safety Jessie Bates kam von den Atlanta Falcons, Defensive Tackle Jordan Davis von den Philadelphia Eagles und Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints. Für Davis bezahlten die Jaguars einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029. Für Bates gingen ein Zweitrunden-Pick im Draft 2027 und ein Fünftrunden-Pick im Draft 2028 nach Atlanta.

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Die Detroit Lions stärkten ebenfalls ihre Defense. Safety Andre Cisco wechselte von den New York Jets zu den Lions, die dafür einen Sechstrunden-Pick im Draft 2028 abgaben. Einer der größten Deals der Saison war bereits Ende Oktober abgeschlossen worden: Die Chicago Bears holten Star-Verteidiger Jeffery Simmons von den Tennessee Titans. Der Preis zeigte, wie aggressiv die Bears vorgingen, denn sie gaben zwei Erstrunden-Picks sowie einen Viertrunden-Pick ab.

NFL geht mit neuen Gesichtern in die zweite Saisonhälfte

Mit den abgeschlossenen Transfers startet die NFL mit zahlreichen neuen Gesichtern in die zweite Saisonhälfte. Die Verstärkungen betreffen Offensive wie Defensive und zeigen, wie unterschiedlich die Teams ihre Zukunft bewerten. Während manche Klubs ihre Gegenwart verbessern wollten, sammelten andere gezielt Draft-Picks für kommende Jahre.

Nach dieser Deadline ist klar, dass einige Super-Bowl-Anwärter für den Titel voll ins Risiko gegangen sind. Die Draft-Picks, die 2027 und 2028 den Besitzer wechselten, werden die Kaderplanung der beteiligten Franchises über Jahre prägen.