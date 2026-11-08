NFL Trade Deadline: Colts, Raiders und Seahawks im Fokus

Vor der NFL-Trade Deadline am 10. November bewegen sich Spieler wie Sam Darnold und Jonathan Taylor. Analyse der wichtigsten Transfergerüchte.

Die NFL - Trade Deadline am 10. November steht vor der Tür und hat bereits ein intensives Transferkarussell in Gang gesetzt. Nach dem ersten Drittel der Regular Season zeigt sich klar, welche Teams um die Meisterschaft kämpfen und welche in einen Rebuild starten müssen. Die Indianapolis Colts haben mit den Trades um Quenton Nelson und DeForest Buckner bereits den Grundstein für einen Neuanfang gelegt, doch die Bewegung hört hier nicht auf. Weitere Stars könnten ihre Franchise noch vor der Frist verlassen und die Machtverhältnisse in der Liga verschieben.

Colts bereiten weiteren Rebuild vor

Quarterback Gardner Jones und Running Back Jonathan Taylor stehen im Zentrum der Gerüchte. Die Colts sind bereit, auch diese Schlüsselspieler abzugeben, um im Rebuild maximalen Gegenwert zu erhalten. Für Jones gibt es bereits erste Gespräche, wobei sein Vertrag mit 88 Millionen US-Dollar über zwei Jahre und einer Unterschriftsbonus von 44 Millionen US-Dollar im März ein wesentlicher Faktor ist. Ein faires Angebot würde die Franchise an den Verhandlungstisch bringen.

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Bei Jonathan Taylor, der bis zur Spielzeit 2028 in Indianapolis unter Vertrag steht, sind die Ansprüche entsprechend hoch. Die Colts haben bereits ein Angebot mit einem Zweitrunden-Pick und zusätzlichen Kompensationen erhalten. Da Taylor von mehreren Contendern begehrt wird, wird die Franchise nicht um jeden Preis bereit sein, den Star-Läufer zu verlieren. Der hohe geforderte Trade-Gegenwert wird den Prozess bestimmen.

Quarterback-Markt: Darnold und Cousins im Visier

Auf dem Quarterback-Markt entwickeln sich spannende Dynamiken zwischen den Las Vegas Raiders und den Minnesota Vikings. Sam Darnold nutzt seine starken Auftritte, um seinen Wert auf dem freien Markt zu steigern. Als einer der produktivsten Passquarterbacks der Liga liegt er in Touchdowns und Yards in den Top 3. Teams mit dringendem Bedarf könnten die Raiders kontaktieren, darunter die Baltimore Ravens.

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Für die Vikings ist die Situation kritisch. Trotz einer 6-1-Bilanz ist ein tiefer Playoff-Lauf durch die aktuelle Quarterback-Situation fast unmöglich geworden. Die Raiders könnten bereit sein, Kirk Cousins für einen geringen Gegenwert abzugeben, um den Erstrunden-Pick Fernando Mendoza endlich zu aktivieren. Dies würde den Vikings einen klaren Abverkauf ermöglichen, obwohl die Bilanz aktuell trügerisch wirkt.

Wide Receiver und Defensive Ends im Fokus

Der Jacksonville Jaguars Wide Receiver Brian Thomas Jr. könnte ein weiterer heißer Name im Trade-Markt sein. Obwohl der 24-Jährige nach einer vielversprechenden Vorsaison etwas unauffälliger agierte, bleiben seine Werte hoch. Die Pittsburgh Steelers und andere Teams suchen dringend nach Verstärkungen auf der Wide-Receiver-Position. Als Erstrunden-Pick von 2024 kann Thomas Jr. den Jaguars einen soliden Return für den Verkauf einbringen.

Parallel dazu kursieren Gerüchte um den Edge Rusher Josh Sweat von den Arizona Cardinals. Obwohl er noch in einem 76-Millionen-US-Dollar-Deal ist, möchte Sweat einen neuen Vertrag. Dies könnte potenzielle Käufer abschrecken, weshalb die Dallas Cowboys als möglicher Empfänger genannt werden. Ein anonymer NFC-General-Manager betonte kürzlich, dass Sweat nach Dallas viel Sinn ergibt. Sollte Arizona einen Trade durchführen, wären auch die Chicago Bears eine Option.

Laufende Backs und Defensive Backs gesucht

Die Tennessee Titans kämpfen mit fünf Niederlagen zum Saisonstart, doch Running Back Tony Pollard liefert mit durchschnittlich vier Yards pro Lauf solide Leistungen ab. Sein vergleichsweise günstiger Restvertrag bis zum Saisonende macht ihn zu einem attraktiven Ziel für Titelkandidaten. Sobald die Titans sich offiziell aus dem Playoff-Rennen verabschieden, wird das Telefon in Tennessee laut werden, da die Position des Running Backs einen hohen Verschleiß aufweist.

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Auch die Seattle Seahawks stehen vor Entscheidungen. Riq Woolen ist eine heiße Aktie, da er 2027 Free Agent werden wird. Die Philadelphia Eagles haben daher die letzte Chance, einen Gegenwert zu erhalten, falls sie ihn abgeben sollten. Für ein Empfänger-Team ist Woolen finanziell attraktiv, da sein Vertrag bereits zwölf Millionen US-Dollar durch Boni garantiert sind und das Grundgehalt bei nur 1,26 Millionen US-Dollar liegt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten im Markt für defensive Rückräume.