NFL Trade Deadline: Jacksonville Jaguars und Minnesota Vikings im Fokus

Die NFL-Handelsfrist läuft. Die Jacksonville Jaguars verstärken die Defense massiv mit Jessie Bates und Jordan Davis, während die Minnesota Vikings nach einem neuen Quarterback suchen.

Die laufende Saison der National Football League erreicht ihren Höhepunkt in puncto Personalentscheidungen. Kurz vor dem Ablauf der Handelsfrist am heutigen Tag um 22 Uhr verzeichnen die Teams bereits mehrere spektakuläre Transfers. Bis zu diesem genauen Zeitpunkt können die Franchises weiterhin Spieler austauschen, um ihre Kader für den Rest der Spielzeit zu optimieren.

Jaguars sichern sich defensive Verstärkung

Die Jacksonville Jaguars haben als Spitzenreiter der AFC South mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen ihre Playoff-Chancen durch massive Zugänge gestärkt. Wie Berichte von ESPN belegen, sicherte sich das Team kurz vor Fristablauf gleich drei wichtige Akteure für die Defense. Zuerst wurde Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons geholt. Für diesen Pro Bowler gaben die Falcons einen Zweitrundenpick im kommenden Draft sowie einen Fünftrundenpick für den Draft 2028 ab.

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Bates befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In den neun Spielen dieser Saison sammelte er 60 Combined Tackles. Besonders hervorzuheben sind seine 14 Tackles beim jüngsten 17:34-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals in Madrid. Er wird die Position von Eric Murray besetzen, der wegen einer Ellbogenverletzung den Rest der Saison ausfällt. Bates äußerte seine Vorfreude auf Twitter mit den Worten "Als Jaguar erwacht".

Ergänzend dazu holten die Jaguars Davon Godchaux von den New Orleans Saints für die Defensive Line. Godchaux steht in seinem letzten Vertragsjahr und erhält bis dahin elf Millionen US-Dollar. In dieser Saison verbuchte er 15 Combined Tackles. Die Falcons liegen aktuell mit drei Siegen auf dem letzten Platz der NFC South, während die Saints mit drei Siegen und fünf Niederlagen Platz zwei innehaben.

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Vikings jagen Quarterback und verlieren Deal

In Minnesota herrscht unterdessen große Unsicherheit bezüglich der Offensive. Die Minnesota Vikings telefonieren seit Stunden mit verschiedenen Teams, um einen potenziellen neuen Quarterback zu finden. Medienberichten zufolge hat die Organisation Kirk Cousins als Trade-Kandidaten identifiziert. Noch gut zweieinhalb Stunden blieben den Vikings Zeit, um einen Deal mit Las Vegas zu perfektionieren und eine Reunion mit dem Spieler herbeizuführen, der dort von 2018 bis 2023 aktiv war.

Der Druck resultierte aus der schwachen Leistung von Carson Wentz am Montagabend, der den verletzten Startquarterback ersetzen musste. Die Vikings haben nun nur noch begrenzte Zeit, um eine Lösung zu finden. Parallel dazu verzögerte sich ein anderer Transfer erheblich. Arnold Ebitekie sollte eigentlich zu den Cincinnati Bengals wechseln. NFL-Insider Jordan Schultz meldete jedoch, dass Cincy kurzfristig zurückzieht.

Die Gründe für den Rückzug der Bengals seien weder medizinischer noch spielerischer Natur. Der wahrscheinlichste Auslöser ist die komplizierte Formel bei Compensation-Picks. Durch den Trade und den Abgang von Trey Hendrickson würden die Bengals ihre Rechte für einen Drittrundenpick im kommenden Draft verlieren. Diese strategische Überlegung stoppte den Wechsel, obwohl die Bengals ohnehin im Rebuild-Modus sind.

Eagles opfern Picks für Davis und Jurgens

Während andere Teams sparen, geben die Philadelphia Eagles wertvolle Zukunftsgüter ab. Die Jaguars erhielten zudem Defensive Tackle Jordan Davis von den Philadelphia Eagles. Als Gegenleistung gaben sie einen Erstrundenpick im Draft 2027 und einen Zweitrundenpick im Draft 2029 ab. Davis lief seit seinem NFL-Eintritt 2022 für die Eagles auf und bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit.

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Davis spielt aktuell unter der Fifth Year Option und verbuchte in dieser Saison 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Für die Jaguars stellt dieser Deal einen All-In-Move dar, da sie beim kommenden Draft keine Picks in der ersten und zweiten Runde besitzen. Die Eagles hingegen sammeln nun insgesamt fünf Erste- und fünf Zweitrundenpicks für die kommenden drei Draftevents. Dieser Schritt untermauert die eingeleitete Strategie des Franchises.

Weitere Entwicklungen am Deadline Day

Nicht alle erwarteten Wechsel fanden statt. Kein Wechselkandidat ist Brian Thomas Jr., der bei den Jaguars immer weniger Spielanteile erhält. Trotz Interessenten will Jacksonville den Kader intakt halten. Cisco, der bei den Jets spielte und zuvor vier Jahre bei den Jaguars stand, steht bei 23 Combined Tackles, einem Sack und einem Forced Fumble. Sein Vertrag belief sich auf 2,5 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig untermauerten die Buffalo Bills ihre Titelambitionen, indem sie Star-Safety Amani Hooker von den Tennessee Titans sichernten. Dies zeigt, wie unterschiedlich die Strategien der Teams sind. Während einige wie Jacksonville auf sofortige Playoff-Tauglichkeit setzen, investieren andere wie Philadelphia in die langfristige Zukunft. Die genaue Einhaltung der Frist um 22 Uhr bleibt dabei entscheidend für die finale Zusammensetzung der Kader.