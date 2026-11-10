NFL Trade Deadline: Jaguars holen Jordan Davis, Jessie Bates und Davon Godchaux

Die Jacksonville Jaguars verstärken vor der NFL Trade Deadline am 10. November ihre Defense mit drei Neuzugängen. Die Abgaben an Falcons, Saints und Eagles sind bekannt.

Vor der NFL Trade Deadline am 10. November haben die Jacksonville Jaguars ihre Defense spürbar verstärkt. Nach Berichten von ESPN wechselt Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons nach Jacksonville, Netflix-Reporter Tom Pelissero meldete zudem die Verpflichtung von Davon Godchaux von den New Orleans Saints. Die Deadline läuft am 10. November um 22 Uhr ab, bis dahin können Teams noch Spieler traden.

Am Abend des 9. November kam mit Jordan Davis, Defensive Tackle der Philadelphia Eagles, ein dritter Neuzugang hinzu. Nach ESPN-Informationen geben die Jaguars dafür einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029 ab. Der Spieler steht damit im Zentrum eines der auffälligsten Deals dieses Deadline Days.

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Jaguars verstärken Defense mit Bates und Godchaux

Die Jaguars haben mit Jessie Bates und Davon Godchaux zwei erfahrene Defensivspieler verpflichtet, bevor der Deadline Day endete. Jacksonville führt die AFC South mit einer Bilanz von 6-2 klar an und hat nach Einschätzung der Berichte beste Chancen auf die Playoffs.

Für Bates gehen die Falcons einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028 ein. Der Safety befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison steht er bei 60 Combined Tackles in neun Spielen, darunter 14 Tackles bei der 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Cincinnati Bengals. Bates soll Eric Murray ersetzen, der wegen einer Ellbogenverletzung den Rest der Saison verpasst.

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Godchaux wechselt ebenfalls in seinem letzten Vertragsjahr. Sein Kontrakt bringt ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar ein. Der Defensive Tackle kommt in dieser Saison auf 15 Combined Tackles.

Was der Deal um Jordan Davis für Philadelphia bedeutet

Die Eagles geben ihren Defensive Tackle Jordan Davis ab, den die Jaguars für zwei hohe Picks erhalten. Davis spielt seit seinem NFL-Eintritt 2022 für Philadelphia und steht aktuell unter der Fifth Year Option.

In dieser Saison verzeichnet Davis 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Sein Dreijahresvertrag umfasst insgesamt 78 Millionen US-Dollar. Für die Jaguars wirkt der Transfer wie ein All-In-Move, weil sie beim kommenden Draft nach aktuellem Stand keine Picks in der ersten und zweiten Runde besitzen.

Die Eagles hingegen verfügen für die kommenden drei Drafts über insgesamt fünf Picks in Runde eins und fünf Picks in Runde zwei. Bereits zuvor hatte Philadelphia mit den Trades um Jordan Davis und Cam Jurgens den Rebuild eingeleitet, wie Beobachter feststellten, und damit die eigene Strategie bestätigt.

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Vikings und Bengals im Fokus des Trade Deadline Days

Die Minnesota Vikings suchen nach Medienberichten einen neuen Quarterback und haben Kirk Cousins als Trade-Kandidaten ausgemacht. Um 19:27 Uhr am 10. November hieß es, die Vikings telefonierten seit Stunden mit allen Teams. Nach den Angaben blieben Minnesota noch gut 2,5 Stunden, um einen Deal mit den Las Vegas Raiders einzufädeln.

Der erste Trade des Deadline Days verzögerte sich dagegen. Arnold Ebiketie sollte eigentlich zu den Cincinnati Bengals wechseln, doch laut NFL-Insider Jordan Schultz zog Cincinnati kurzfristig zurück. Die Gründe seien weder medizinischer noch spielerischer Natur. Wahrscheinlich verlieren die Bengals durch den Trade und die komplizierte Formel bei Compensation-Picks ihr Recht auf einen Drittrundenpick, der ihnen infolge des Abgangs von Trey Hendrickson im kommenden Jahr zustand.

Brian Thomas Jr. gilt dagegen nicht als Wechselkandidat. Wie ESPN berichtet, will Jacksonville den Kader trotz Interessenten intakt halten.