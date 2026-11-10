NFL Trade Deadline: Jaguars holen Jordan Davis und Jessie Bates

Die Jacksonville Jaguars verstärken ihre Defense vor der NFL Trade Deadline mit mehreren Neuzugängen, während ein Bengals-Trade kurzfristig scheiterte. Die Details im Überblick.

Vor der NFL Trade Deadline am 10. November haben die Jacksonville Jaguars ihre Defense spürbar aufgerüstet. Nach Berichten von ESPN und NFL-Insider Tom Pelissero holen die Jaguars Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons und Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints. Zusätzlich meldete ESPN den Wechsel von Jordan Davis von den Philadelphia Eagles nach Jacksonville. Die Deadline läuft um 22 Uhr ab, bis dahin können Teams noch Spieler per Trade transferieren.

Die Serie spektakulärer Deals rund um die Trade Deadline war zum Zeitpunkt der Berichte schon lang. Der Tag begann jedoch zäh: Der erste Trade des Deadline Days, bei dem Arnold Ebitekie zu den Cincinnati Bengals wechseln sollte, platzte laut Jordan Schultz kurzfristig. Am 10. November um 18:23 Uhr meldete der Insider, dass die Bengals zurückziehen. Medizinische oder spielerische Gründe seien dafür nicht ausschlaggebend gewesen.

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Jessie Bates und Davon Godchaux verstärken die Jaguars-Defense

Safety Jessie Bates wechselt laut den Berichten von den Atlanta Falcons zu den Jaguars. Die Falcons erhalten dafür einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028. Bates ist ein einmaliger Pro Bowler und befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison kommt er auf 60 Combined Tackles in neun Spielen, davon allein 14 bei der jüngsten 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Cincinnati Bengals.

Bates wird in Week 7 beim 29:20 über die Bei den Jaguars Eric Murray ersetzen, der wegen einer Ellbogenverletzung den Rest der Saison verpassen wird. Bates, der 2018 von den Cincinnati Bengals in der zweiten Runde gedraftet wurde und seit 2023 für die Falcons spielte, schrieb am Dienstagmorgen voller Vorfreude, er sei als Jaguar aufgewacht. Für Bates sind die Jaguars damit das dritte NFL-Team seiner Karriere.

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Davon Godchaux kommt von den New Orleans Saints in die D-Line der Jaguars. Der Defensive Tackle wurde 2017 als Fünftrunden-Pick gedraftet, landete 2021 bei den New England Patriots und zog 2025 weiter nach New Orleans. Die Saints erhielten damals einen 2026er Siebtrunden-Pick. Godchaux steht in dieser Saison bei 15 Combined Tackles und befindet sich ebenfalls in seinem letzten Vertragsjahr. Der Kontrakt bringt ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar ein.

Jordan Davis wechselt für zwei hohe Picks zu den Jaguars

Die Jaguars sichern sich Defensive Tackle Jordan Davis von den Philadelphia Eagles und geben dafür einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 sowie einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029 ab. Davis spielt seit seinem NFL-Eintritt 2022 für die Eagles und kommt in dieser Saison auf 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Er bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit und spielt aktuell unter der Fifth Year Option.

Für die Jaguars hat der Transfer den Charakter eines All-In-Moves, weil sie beim kommenden Draft nach aktuellem Stand weder einen Erst- noch einen Zweitrunden-Pick besitzen. Die Eagles dagegen haben durch die Trades um Jordan Davis und Cam Jurgens ihren Rebuild eingeleitet und bestätigen damit ihre eigene Strategie. Für die kommenden drei Drafts besitzen die Eagles nun insgesamt fünf Picks in Runde eins und fünf Picks in Runde zwei.

Ravens-Duell am Donnerstag ohne Wechsel

Zu den Konditionen der Deals wurden bislang keine Details veröffentlicht. Der Abschluss soll jedoch bis zum Wochenende erfolgen. Ein Wechsel rechtzeitig zum nächsten Spiel ist damit nicht absehbar: Die Baltimore Ravens treffen am Donnerstagabend (Ortszeit) auf die Jacksonville Jaguars.

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Die Jaguars führen mit einer Bilanz von 6-2 die AFC South klar an und haben nach den Berichten beste Chancen auf die Playoffs. Die Falcons stehen dagegen mit 3-6 auf dem letzten Platz der NFC South, in der alle vier Teams drei Siege aufweisen. Die New Orleans Saints haben ein Spiel weniger absolviert und liegen mit einer Bilanz von 3-5 auf Platz zwei.