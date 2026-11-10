NFL Trade Deadline: Jaguars und Eagles tauschen Starspieler aus

Kurz vor der NFL-Handelsfrist vollziehen die Jacksonville Jaguars und Philadelphia Eagles spektakuläre Deals. Details zu den Akteuren und Auswirkungen.

Die aktuelle Saison der National Football League erreicht ihren Höhepunkt, während sich das Personalkarussell auf höchstem Niveau dreht. Kurz vor dem Ablauf der Handelsfrist am 10. November um 22 Uhr haben Teams noch die Möglichkeit, spektakuläre Transaktionen durchzuführen. Besonders die Jacksonville Jaguars und die Philadelphia Eagles haben in den letzten Stunden massive Veränderungen in ihren Kaderstrukturen eingeleitet.

Jaguars verstärken Defense massiv

Die Jacksonville Jaguars holen sich kurz vor der Trade Deadline doppelte Verstärkung für ihre Defensive. Wie Berichte von ESPN nahelegen, sichern sie sich Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons und Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints. Für Bates erhalten die Falcons einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft sowie einen Fünftrunden-Pick im Jahr 2028. Die Falcons liegen aktuell mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen auf dem letzten Platz der NFC South.

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Davon Godchaux wechselt ebenfalls seine Franchise. Der Kontrakt des Centers bringt ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar ein. Er steht in dieser Saison bei fünfzehn Combined Tackles. Jacksonville führt mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen klar die AFC South an und hat beste Chancen auf die Playoffs. Die Saints haben ein Spiel weniger absolviert und liegen mit drei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz zwei ihrer Division.

Eagles starten Rebuild mit Davis-Trade

Philadelphia hat bereits mit den Trades um Jordan Davis und Cam Jurgens den Rebuild eingeläutet und bestätigt damit die eigene Strategie. Die Birds besitzen für die kommenden drei Drafts nun insgesamt fünf Picks in Runde eins und fünf Picks in Runde zwei. Dieser Move markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Organisation, die ihre Ressourcen für die Zukunft sichert.

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Die Jacksonville Jaguars legen in der Defense noch einmal nach. Hatte der Spitzenreiter der AFC South am Tag vor dem Trade Deadline Day bereits Jessie Bates und Davon Godchaux geholt, kommt nun nach Informationen von ESPN auch Jordan Davis. Davis, der seit seinem NFL-Eintritt 2022 für die Eagles auflief, kommt in dieser Saison bislang auf 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Er bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit und spielt aktuell unter der Fifth Year Option.

Strategische Auswirkungen und Spielerstatistiken

Für die Jaguars hat der Deal schon etwas von einem All-In-Move, denn sie haben nach aktuellem Stand beim kommenden Draft keine Picks in der ersten und zweiten Runde. Cisco besaß bei der Gang Green einen Einjahresvertrag über 2,5 Millionen US-Dollar. Bereits 2025 spielte er für die Jets, seine ersten vier NFL-Jahre verbrachte der Drittrunden-Pick bei den Jacksonville Jaguars. In dieser Saison steht der 26-Jährige bei 23 Combined Tackles, einem Sack, einem verteidigten Pass und einem Forced Fumble.

Der einmalige Pro Bowler Jessie Bates befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison steht er bei 60 Combined Tackles in neun Spielen, wobei ihm allein 14 bei der jüngsten 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Cincinnati Bengals gelangen. Am Dienstagmorgen twitterte Bates voller Vorfreude: Als Jaguar erwacht. Auch Godchaux befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr.

Weitere Entwicklungen in der Liga

Kein Wechselkandidat ist wohl Brian Thomas Jr., der bei den Jaguars immer weniger Spielanteile erhält. Wie ESPN berichtet, will Jacksonville trotz Interessenten den Kader intakt halten. Das Team wird Eric Murray ersetzen, der wegen einer Ellbogenverletzung den Rest der Saison verpassen wird. Für das kommende Spiel der Ravens wird es aber noch nichts, Baltimore spielt bereits am Donnerstagabend gegen die Jacksonville Jaguars.

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Indianapolis Colts konkretisiert sich offenbar eine weitere Situation. Undrafted Rookie Joe Fagnano muss die Offense anführen, nachdem sein Vertreter Gardner Minshew den Comeback-Sieg ermöglicht hatte. Brissett wurde zur Nummer drei degrangiert. Die Ravens stehen nach acht Wochen bei einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen. Der Rückstand auf die Pittsburgh Steelers in der AFC North beträgt zwei Siege.