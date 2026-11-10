NFL Trade Deadline: Jaguars verstärken Defense mit Jessie Bates und Jordan Davis

Am Trade Deadline Day verstärken die Jacksonville Jaguars ihre Defense mit Jessie Bates, Davon Godchaux und Jordan Davis. Die Eagles sichern sich dafür hohe Draft-Picks.

Am Trade Deadline Day der NFL, dem 9. November, haben die Jacksonville Jaguars ihre Defense in kurzer Zeit gleich dreimal verstärkt. Bis 22 Uhr können die Teams noch Spieler traden, und die Saison der NFL läuft aktuell auf Hochtouren. Mehrere spektakuläre Deals sind bereits abgeschlossen, darunter die Transfers von Safety Jessie Bates und Defensive Tackle Davon Godchaux sowie der Wechsel von Defensive Tackle Jordan Davis von den Philadelphia Eagles.

Nach Berichten von 'ESPN' und NFL-Reporter Tom Pelissero ist der Spitzenreiter der AFC South damit der aktivste Käufer des Deadline Days. Die Jaguars führen mit einer Bilanz von 6-2 die Division klar an und haben nach diesen Angaben beste Chancen auf die Playoffs.

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Jaguars holen Jessie Bates und Davon Godchaux

Die Jacksonville Jaguars haben Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons und Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints verpflichtet. Für Bates erhalten die Falcons einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft und einen Fünftrunden-Pick im Draft 2028.

Bates ist ein einmaliger Pro Bowler und befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison steht er bei 60 Combined Tackles in neun Spielen, davon allein 14 bei der 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Cincinnati Bengals. Er soll bei den Jaguars Eric Murray ersetzen, der sich eine Ellbogenverletzung zugezogen hat und den Rest der Saison verpasst. Bates schrieb am Dienstagmorgen voller Vorfreude: 'Als Jaguar erwacht.'

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Auch Davon Godchaux steht in seinem letzten Vertragsjahr. Sein Kontrakt bringt ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar ein, und er kommt in dieser Saison auf 15 Combined Tackles.

Jordan Davis wechselt von den Eagles nach Jacksonville

Der spektakulärste Transfer des Tages betrifft Jordan Davis, den die Jacksonville Jaguars laut 'ESPN' von den Philadelphia Eagles holen. Dafür geben die Jaguars einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und einen Zweitrunden-Pick im Draft 2029 ab.

Davis spielt seit seinem NFL-Eintritt 2022 für die Eagles und kommt in dieser Saison auf 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Er bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit und spielt aktuell unter der Fifth Year Option.

Für die Jaguars hat der Deal nach Einschätzung der Berichterstattung den Charakter eines All-In-Moves, da Jacksonville beim kommenden Draft derzeit keine Picks in der ersten und zweiten Runde besitzt. Die Eagles dagegen verfügen für die kommenden drei Drafts insgesamt über fünf Picks in Runde eins und fünf Picks in Runde zwei. Philadelphia hatte bereits mit den Trades um Jordan Davis und Cam Jurgens den Rebuild eingeleitet.

Weitere Trades und offene Gespräche am Deadline Day

Nicht alle Transfers sind bereits abgeschlossen. Arnold Ebitekie sollte eigentlich zu den Cincinnati Bengals wechseln, doch wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, haben die Bengals kurzfristig zurückgezogen. Die Gründe dafür seien nach diesen Angaben nicht medizinischer oder spielerischer Natur.

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Der wahrscheinlichste Grund ist die komplizierte Formel bei Compensation-Picks. Nach Schultz' Einschätzung würden die Bengals durch den Trade ihre Rechte an einem Drittrundenpick verlieren, den sie im Zusammenhang mit dem Abgang von Trey Hendrickson erhalten haben.

Die Minnesota Vikings suchen laut Medienberichten seit Stunden per Telefon bei allen Teams nach einem potenziell neuen Quarterback. In diesem Zusammenhang wird ein Deal mit den Las Vegas Raiders rund um Kirk Cousins genannt. Daiyan Henley wechselt unterdessen für einen Viert- und einen Fünftrundenpick von den Los Angeles Chargers zu den Denver Broncos, und die Buffalo Bills sichern sich Star-Safety Amani Hooker von den Tennessee Titans.

Auswirkungen auf Playoff-Chancen und Draft-Picks

Die Transfers verschieben die Kräfteverhältnisse in der AFC South und der NFC South. Die Jaguars bauen mit Bates, Godchaux und Davis ihre Defense aus, verlieren dafür aber wichtige Picks für die nächsten Drafts.

Die Atlanta Falcons liegen mit einer Bilanz von 3-6 auf dem letzten Platz der NFC South. In dieser Division haben alle vier Teams drei Siege auf dem Konto. Mit dem Abgang von Jessie Bates erhalten die Falcons im Gegenzug Draft-Picks für die kommenden Jahre.

Brian Thomas Jr. dagegen wird die Jaguars laut 'ESPN' nicht verlassen. Obwohl der Wide Receiver bei Jacksonville immer weniger Spielanteile erhält, will das Team trotz Interessenten den Kader intakt halten.