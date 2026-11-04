NFL Trade Deadline: Jeff Simmons zu den Bears, Taylor-Debatte

NFL-Handelsdeadline: Jeff Simmons zu Chicago, Jonathan Taylor im Fokus. Ravens-Patient Huntley verletzt, Justin Tucker bei Chiefs.

Die NFL-Handelsdeadline am 10. November rückt näher und löst ein intensives Personalkarussell aus. Die Chicago Bears haben mit dem Erwerb von Defensive Tackle Jeff Simmons einen signifikanten Zug vollzogen. Gleichzeitig steht die Zukunft von Jonathan Taylor bei den Indianapolis Colts zur Disposition. Auch bei den Baltimore Ravens gibt es dringende Personalentscheidungen.

Chicago Bears erwerben All-Pro Jeff Simmons

Die Chicago Bears haben Defensive Tackle Jeff Simmons von den Tennessee Titans verpflichtet. Der Austausch umfasst zwei Erstrunden-Picks für 2027 und 2028 sowie einen Viertrunden-Pick für 2027. Zusätzlich erhielt Chicago einen Fünftrunden-Pick für 2028 von Tennessee. Simmons gilt als erfahrener Interior Lineman mit einem Vertrag bis 2030. Er hat in acht Jahren bei den Titans insgesamt 46,5 Sacks erzielt. Die Bears sehen in ihm das fehlende Puzzleteil auf der Defensive Line. Die Titans planen mit diesem Move einen kompletten Rebuild. Simmons ist 29 Jahre alt und befindet sich in der Prime seiner Karriere.

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Indianapolis Colts und Jonathan Taylor

Die Indianapolis Colts sind offen für Trade-Angebote für Star-Running-Back Jonathan Taylor. Der 27-Jährige steht noch bis einschließlich der Spielzeit 2028 in Indianapolis unter Vertrag. Das Interesse an Taylor ist groß, wobei die Denver Broncos und Green Bay Packers genannt werden. ESPN-Insider Adam Schefter berichtete, dass das Feld der Interessenten schrumpft. Ein bereits erhaltenes Angebot umfasst einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensationen. Als Vergleichswert für den Wert von Taylor gilt der Transfer von Christian McCaffrey im Jahr 2022. McCaffrey wechselte 2022 für einen Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftrunden-Pick zu den 49ers.

Wide Receiver Josh Downs hat ebenfalls über einen Wechsel gesprochen. Der 25-Jährige bat sein Team um einen Transfer via Trade. Sein Rookie-Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Er sagte in einer Presserunde, er sei offen für alles. In der laufenden Saison erzielte Downs 26 Catches für 307 Yards. 2025 gelangen ihm insgesamt 58 Receptions und vier Touchdowns.

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Baltimore Ravens mit Verletzungssorgen

Die Baltimore Ravens stehen nach acht Wochen bei vier Siegen und vier Niederlagen. Der Rückstand auf die Pittsburgh Steelers in der AFC North beträgt zwei Siege. Quarterback Tyler Huntley fiel mit einer Zehenverletzung aus. Gardner Minshew ermöglichte den Comeback-Sieg und wurde daraufhin zur Nummer drei degradiert. Matt Ryan ist bei Huntley bereits sicher im Ausfall. Für das Spiel am Donnerstagabend gegen die Jaguars wird Huntley noch nicht zur Verfügung stehen. Ein Saisonende steht bei einer Daumenverletzung im Raum.

Justin Tucker verpflichtet von Kansas City Chiefs

Die Kansas City Chiefs haben Kicker Justin Tucker für den Practice Squad verpflichtet. Tucker wurde von der NFL für die Saison 2025 mit einer Sperre von zehn Spielen belegt. Sechzehn Massagetherapeutinnen hatten ihn des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Tucker bestritt die Anschuldigungen. Er hatte zuvor Probetrainings bei den Indianapolis Colts und den New Orleans Saints absolviert. In Kansas City soll er als Ersatz für Harrison Butker dienen. Butker hatte zuvor schwankende Leistungen gezeigt.