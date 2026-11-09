NFL Trade Deadline: Massive Wechsel bei Colts, Bears und Jaguars

Vor der NFL-Trade Deadline am 10. November bestätigen sich umfangreiche Umstrukturierungen. Die Colts handeln mit Jonathan Taylor, die Bears mit Jeff Simmons und die Jaguars mit Rashee Bates.

Die NFL -Saison befindet sich in der zweiten Hälfte, und das traditionelle Personalkarussell dreht sich mit voller Kraft weiter. Vor der bevorstehenden Trade Deadline am 10. November stehen nicht nur einzelne Spieler im Fokus, sondern ganze Teams bereiten ihre Kader für die Playoff-Runde vor oder beginnen mit einem Neuaufbau. Während in Baltimore durch Verletzungen die Offense neu aufgestellt wird, bewegen sich die Indianapolis Colts und die Chicago Bears mit spektakulären Transfers, um die Defensive oder das Running Game entscheidend zu verstärken. Diese strategischen Manöver zeigen, wie agil die Franchises auf die sich ändernden Anforderungen der regulären Saison reagieren müssen, um die Qualifikation für die Playoffs zu sichern oder langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Colts handeln Star-RB Jonathan Taylor ab

Die Indianapolis Colts bereiten sich offenbar auf den Verlust ihres Star-Running-Backs Jonathan Taylor vor, der in einen Trade gehen könnte. Laut Berichten des ESPN-Insiders Adam Schefter lichtet sich das Feld der interessierten Teams, die den 27-Jährigen gewinnen möchten. Da die Deadline am 10. November nahe rückt, wird mit einer baldigen Entscheidung gerechnet, was bedeuten würde, dass das bevorstehende Spiel gegen die Jacksonville Jaguars möglicherweise das letzte für Taylor im Trikot der Colts sein wird. Der Running Back steht noch bis einschließlich der Spielzeit 2028 unter Vertrag, weshalb der geforderte Gegenwert sehr hoch ausfallen dürfte. Bereits ein Angebot über einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensationen wurde vom Franchise erhalten. Als Referenzwert für einen möglichen Deal gilt der Transfer von Christian McCaffrey von den Carolina Panthers zu den San Francisco 49ers im Jahr 2022, bei dem die Panthers einen Zweitrunden-, einen Drittrunden-, einen Viertrunden- und einen Fünftrunden-Pick abgeben mussten. Zu den potenziellen Empfängern von Taylor zählen unter anderem die Denver Broncos und die Green Bay Packers.

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Bears verstärken Defense mit Jeff Simmons

Kurz vor der Deadline hat sich auch die Defensive der Chicago Bears durch einen sogenannten Monster-Deal mit einem All-Pro-Spieler verstärkt. Die Bears erhalten Defensive Tackle Jeff Simmons von den Tennessee Titans, was genau der Move ist, den ein Titelkandidat vollzieht, um sich unter den Favoriten zu festigen. Im Tausch für Simmons müssen die Bears aus Chicago zwei Erstrunden-Picks (2027 und 2028) sowie einen Viertrunden-Pick (2027) abgeben. Zusätzlich erhält Chicago noch einen Fünftrunden-Pick (2028) aus Nashville. Der 29-jährige Simmons zählt zu den besten Interior Linemen der gesamten NFL und hat in seinen acht Jahren bei den Titans 46,5 Sacks verzeichnet. Er stoppt nicht nur gegnerische Laufwege, sondern bringt eine wichtige Komponente in die Mitte der Defensive Line, die die Bears seit dem Abgang von Akiem Hicks vermissten. Da Simmons noch einen Vertrag bis 2030 hat und sich in der Prime seiner Karriere befindet, ist dies ein sofortiger Kraftakt für die Playoff-Chancen Chicagos. Gleichzeitig signalisieren die Tennessee Titans mit dem Abgang eines erfahrenen Spielers, dass der Rebuild in Tennessee bereits voll im Gange ist.

Jaguars verpflichten Rashee Bates von den Falcons

In der AFC South hat sich die Jacksonville Jaguars-Defense durch die Verpflichtung von Rashee Bates von den Atlanta Falcons verstärkt. Bates befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar und hat in der aktuellen Saison bei neun Spielen 60 Combined Tackles erzielt, darunter 14 Tackles bei der 17:34-Niederlage in Madrid. Für die Jaguars ersetzt er Eric Murray, der den Rest der Saison aufgrund einer Ellbogenverletzung ausfällt. Bates wird das dritte NFL-Team in seiner Karriere sein. Er wurde 2018 von den Cincinnati Bengals in der zweiten Runde gedraftet und spielte seit 2023 für die Falcons. Am Dienstagmorgen drückte Bates seine Vorfreude auf den Wechsel via Twitter aus, indem er schrieb: "Als Jaguar erwacht". Die Jacksonville Jaguars führen mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen die AFC South klar an und haben die besten Chancen auf die Playoffs. Im Gegensatz dazu liegen die Falcons mit drei Siegen und sechs Niederlagen auf dem letzten Platz der NFC South, wobei dort alle vier Teams jeweils drei Siege aufweisen. Die Details zum Preis des Trades wurden noch nicht kommuniziert, doch der Deal soll bis zum Wochenende abgeschlossen sein.

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Verletzungen erschweren Situation bei den Ravens

Während andere Teams handeln, kämpfen die Baltimore Ravens mit einer personalen Krise auf der Position des Quarterbacks. Joe Flacco und Tyler Huntley sind aufgrund von Verletzungen ausgefallen. Huntley zog sich am vergangenen Wochenende beim ersten Snap einen Daumenbruch zu, woraufhin mehrere Wochen Ausfallzeit zu erwarten sind und sogar ein Saisonende im Raum steht. Bei Tyler Huntley ist die Situation durch eine Zehenverletzung, auch bekannt als "Turf Toe", gesichert beendet. In dieser Lage muss der Rookie Joe Fagnano die Offense anführen, da der bisherige Starter nach dem Comeback-Sieg durch Gardner Minshew auf den dritten Platz degradiert wurde. Die Ravens stehen nach acht Wochen mit vier Siegen und vier Niederlagen da. Der Rückstand auf die Pittsburgh Steelers in der AFC North beträgt zwei Siege, was die Aufgabe des Teams für den Rest der Saison deutlich erschwert. Die enge Verletzungssituation zwingt das Franchise dazu, flexibel auf unerfahrene Spieler zurückzugreifen, was sich zwangsläufig auf die Leistung in den kommenden Spielen auswirken wird.

Josh Downs offen für Wechsel der Colts

Auch Wide Receiver Josh Downs von den Indianapolis Colts wird in den Trade-Gerüchten genannt. Wie ESPN berichtet, soll Downs sein Team um einen Wechsel via Trade gebeten haben. In einer Pressekonferenz am Mittwoch dementierte der 25-Jährige die Gerüchte nicht explizit, sondern äußerte sich offen: "Ich bin offen für alles". Da sein Rookie-Vertrag nach dieser Saison ausläuft, ist die Situation für die Colts komplex. Downs betonte, dass er eine Aufgabe vor der Brust habe, sich die Umstände aber von einem Tag auf den anderen ändern könnten. Diese Unsicherheit unterstreicht die angespannte Lage in Indianapolis, wo nicht nur Jonathan Taylor, sondern auch andere Schlüsselspieler wie DeForest Buckner bereits zu den San Francisco 49ers gewechselt sind. Die Colts erhalten im Tausch für Buckner einen Drittrunden-Pick (2027), einen Viertrunden-Pick (2027) und einen Fünftrunden-Pick (2028). Mit Downs könnte nun ein weiterer wichtiger Offensivspieler das Team verlassen, was den Neuaufbau in Indianapolis weiter vorantreiben würde, während die Konkurrenz um die Playoff-Plätze härter wird.