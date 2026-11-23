Nach der NFL-Trade-Deadline gehen die Geschäfte weiter. Ravens tauschen Andrew Vorhees, die Colts geben Josh Downs ab und die Vikings handeln um Kirk Cousins. Analyse der Moves.

Die offizielle Trade Deadline der National Football League ist zwar abgelaufen, doch das Transfergeschehen hat damit noch längst nicht ihr Ende gefunden. Zahlreiche Franchises nutzen die verbleibenden Stunden und Tage bis zum Saisonstart, um ihre Kader final zu optimieren oder ungenutzte Assets gegen zukünftiges Draft-Kapital einzutauschen. Während die großen Franchise-Quarters wie Josh Allen oder Patrick Mahomes nach wie vor unhandelbar bleiben, bewegen sich Spieler auf der Mittelschicht und in speziellen Positionen wie Kickern oder Guards zwischen den Teams. Diese späte Phase wird oft als zweite Welle bezeichnet, in der verzweifelte Teams nach Lösungen suchen und andere opportunistisch agieren.

Ravens tauschen Andrew Vorhees gegen Ryan Neuzil

Die Baltimore Ravens haben einen der wenigen bestätigten Moves nach der Deadline vollzogen und dabei ihre offensive Innenlinie verstärkt. Die Franchise schickt den Guard Andrew Vorhees sowie einen Sechstrundenpick im kommenden Draft zu den Atlanta Falcons. Im Gegenzug erhalten die Ravens den Center Ryan Neuzil von den Falcons. Neuzil hat in der laufenden Saison bereits alle Spiele für AtlantaStarting Lineup bestritten und bringt somit sofortige Erfahrung in der NFL mit. Dieser Move unterstreicht die Ambitionen der Ravens, ihre Offensive Line zu konsolidieren, bevor die Regular Season in vollem Gang ist.

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Colts geben Receiver Josh Downs an die Chiefs ab

Die Indianapolis Colts setzen ihre Strategie fort, junge Talente gegen Draft-Picks zu tauschen, und haben dabei den Wide Receiver Josh Downs an die Kansas City Chiefs transferiert. Für Downs erhalten die Colts einen Viert- und einen Fünfrundenpick sowie einen Siebtrundenpick von Kansas City. Dieser Deal zeigt, dass die Colts trotz interner Gespräche über den Erhalt von Stars wie Jonathan Taylor bereit sind, wertvolle offensive Spielzüge abzugeben, um die draft-Abhängigkeit zu reduzieren. Die Chiefs profitieren von der Erfahrung von Downs, während die Colts ihr Portfolio für die Zukunft erweitern. Justin Tucker bleibt derweil weiterhin im Kader der Ravens, was auf eine stabile Positionierung in der Special Teams Units hindeutet.

Vikings und Raiders handeln um Kirk Cousins

Die Minnesota Vikings haben sich mit den Las Vegas Raiders auf einen bedeutenden Transfer geeinigt, der den Quarterback Kirk Cousins betrifft. Dieser Deal war das Ergebnis intensiver Verhandlungen in den letzten Stunden vor dem Ablauf der Deadline. Die Vikings waren lange Zeit auf der Suche nach einem zuverlässigen Start-Quarterback, da sich das Team in einer Übergangsphase befand. Durch die Verpflichtung von Cousins, einem erfahrenen und bewährten Spieler, soll die Offensive des Teams sofort stabilisiert werden. Die Raiders erhalten im Austausch wahrscheinlich Draft-Picks und junge Spieler, was ihre langfristige Planungsstrategie unterstützt. Diese Transaktion gilt als einer der größten Moves des Tages.

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Daiyan Henley wechselt von Chargers zu den Broncos

Eine weitere wichtige Transaktion betrifft die Defense: Daiyan Henley wechselt von den sieglosen Los Angeles Chargers zu den Denver Broncos. Im Gegenzug für Henley erhalten die Chargers einen Viert- und einen Fünfrundenpick. Die Broncos, die derzeit ihre Division anführen, nutzen diesen Move, um ihre ohnehin schon starke Defense weiter zu verstärken. Für die Chargers stellt dieser Schritt einen klaren Rebuild-Schritt dar, da sie durch das Abgeben von Spielern wie Henley und auch Cam Jurgens (der zuvor zu den Ravens ging) wertvolles Kapital für die Zukunft sammeln. Die Broncos profitieren von der Erfahrung und den Fähigkeiten von Henley, während die Chargers einen Neuaufbau vorantreiben.

Offizielle Deadline vs. Markt-Wirklichkeit

Obwohl die Trade Deadline formell beendet ist, bleiben die Märkte dynamisch. Spieler wie Bijan Robinson oder Jonathan Taylor bleiben in ihren Teams, da keine offiziellen Angebote eingereicht wurden. Die Giants zeigten Interesse an Taylor und Robinson, scheiterten aber wahrscheinlich an den geforderten Kompensationen. Gleichzeitig gibt es Gerüchte um Spieler wie Amani Hooker, der von den Titans zu den Buffalo Bills wechselte, was die Ambitionen der Bills unterstreicht. Die NFL-Regeln erlauben es Teams, Spieler auch nach der Deadline zu tauschen, solange keine neuen Verträge mit unhandelbaren Bedingungen unterzeichnet wurden. Daher bleibt das Ende der Deadline nur ein formaler Meilenstein, nicht das Ende der Transfergerüchte.

Zukünftige Perspektiven für die betroffenen Teams

Für die beteiligten Teams markieren diese Trades einen Wendepunkt in ihrer Saisonstrategie. Die Ravens und Chiefs stärken ihre Kader für die Playoff-Race, während die Colts und Raiders langfristig planen. Die Vikings setzen auf sofortige Konkurrenzfähigkeit durch Cousins, und die Broncos nutzen ihre Führung in der Division, um sie durch defensive Verstärkungen zu festigen. Die Chargers hingegen investieren in die Zukunft, indem sie aktuelle Spieler abgeben. Diese Dynamik zeigt, wie unterschiedliche Franchises mit der gleichen Deadline umgehen: Einige spielen zum Gewinn, andere bauen für die Zukunft. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche dieser Strategien sich als erfolgreich erweisen.