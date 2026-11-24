Die NFL-Saison 2026 sieht massive Umbrüche: Arizona entlässt Defensive Coordinator Jonathan Rallis, die Bills ändern ihr Playcalling und Carolina trennt sich von Ejiro Evero aufgrund schwacher Defensivleistungen.

Die laufende NFL -Saison 2026 hat bereits tiefgreifende Personalentscheidungen auf Trainer- und Koordinatoren-Ebene nach sich gezogen. Zahlreiche Head Coaches und Coordinators sahen sich vor dem offiziellen Start oder während der laufenden Kampagne ihren Posten entzogen. Diese Veränderungen zielen darauf ab, kriselnde Organisationen zurück in die Erfolgsspur zu führen. Besonders im Bereich der General Managers und spezifischen Koordinatoren stellten die Franchises erhebliche Weichen, um die defizitären Leistungen in vergangenen Spielen zu korrigieren.

Entlassung bei den Arizona Cardinals

Die Arizona Cardinals haben ihre Defensive Coordinator Jonathan Rallis entlassen, nachdem das Team zum achten Mal in elf Spielen mehr als 30 Punkte gegnerisch zulassen musste. Die Statistik zeigt, dass nur die Las Vegas Raiders mit 327 kassierten Punkten eine noch schlechtere Defensive aufweisen als Arizona, das bei 323 Punkten liegt. Rallis hatte seine Position im Jahr 2023 unter dem damaligen Head Coach Jonathan Gannon angetreten und behielt den Posten auch nach der Beförderung von Mike LaFleur zum Cheftrainer. Über eine mögliche Ablösung wurde bereits in der Vorsaison diskutiert, doch es fehlten damals geeignete Alternativen.

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Als Nachfolger im interimsweisen Coaching wird der 61-jährige Senior Defensive Assistant Coach Terryl Austin einspringen. Austin ist den Arizona Cardinals bereits bekannt, da er bereits von 2007 bis 2009 als Defensive Backs Coach für die Franchise tätig war. Diese kurzfristige Lösung soll Stabilität in einer defensiv schwachen Phase bieten, bis eine langfristige Strategie etabliert werden kann.

Anpassungen bei den Buffalo Bills und New York Jets

Auch bei den Buffalo Bills gab es signifikante Änderungen im defensiven Spielplan. Das Team hat dem Defensive Coordinator Christian Parker die Verantwortung für das Playcalling entzogen. Medienberichte stimmen überein, dass künftig Senior Defensive Assistant Mike Pettine die defensiven Spielzüge ansagen wird. Parker behält zwar seine offizielle Funktion als Defensive Coordinator, verliert jedoch die direkte Kontrolle über die taktischen Anweisungen auf dem Spielfeld.

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Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus den defensiven Statistiken der Bills. Die 282 zugelassenen Punkte werden in der Liga nur von den Arizona Cardinals und den Las Vegas Raiders übertroffen, die jeweils 289 Punkte gegen sich dulden müssen. Mike Pettine wurde erst Mitte Oktober von den Dallas Cowboys verpflichtet und soll nun mit seiner Erfahrung die Defensive strukturieren. Diese Verschiebung der Verantwortlichkeiten zeigt, wie schnell die Geduld im professionellen Football gegenüber unterdurchschnittlichen Leistungen endet.

Personalentscheidungen der Carolina Panthers

Die Carolina Panthers reagierten auf ihre defensive Schwäche mit einer klaren Personalentscheidung. Das Franchise trennte sich von Defensive Coordinator Ejiro Evero, nachdem die Panthers nach den ersten sieben Saisonspielen in der Laufverteidigung nur den 30. Platz in der Liga belegten. Diese Position im unteren Mittelfeld war für die Ambitionen des Teams nicht akzeptabel.

Todd Wash übernimmt zunächst interimistisch die Rolle als Defensive Coordinator bis zum Saisonende. Wash war bereits von 2016 bis 2020 Coordinator der Carolina Panthers und kennt das System sowie die Spieler des Teams bestens. Seine Rückkehr soll die defensive Effizienz schnellstmöglich verbessern und die Statistiken im Laufspiel korrigieren, während das Management parallel nach einer langfristigen Lösung sucht.

Taktische Umstellungen in New Orleans und Houston

In New Orleans änderte Head Coach Sean Payton das offensive Setup. Offensive Coordinator Davis Webb fungiert nicht mehr als alleiniger offensiver Playcaller. Stattdessen wird Payton selbst einen deutlich höheren Anteil an den taktischen Entscheidungen haben. Webb bleibt weiterhin stark in die Vorbereitungen und die Game-Day-Prozesse eingebunden, doch die finale Verantwortung für das Playcalling liegt nun beim Cheftrainer.

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Ähnliche Bewegungen sind in Houston zu beobachten. Head Coach DeMeco Ryans verkündete in einer Medienrunde, dass er fortan die Playaufrufe auf der defensiven Seite übernehmen wird. Damit übernimmt Ryans die direkten Aufgaben von Defensive Coordinator Matt Burke. Diese direkte Intervention durch die Head Coaches zeigt einen Trend, bei dem die Cheftrainer die taktische Kontrolle übernehmen, um sofortige Korrekturen in kritischen Situationen vornehmen zu können.