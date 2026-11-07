NFL Transfergerüchte: Historischer Trade mit Jeffery Simmons und weitere mögliche Moves

Die Chicago Bears haben mit dem Erwerb von Jeffery Simmons die NFL in Aufregung versetzt. Währenddessen kreisen Spekulationen um Kirk Cousins, Khalil Mack und wichtige Verstärkungen in der Defensive für Teams wie Buffalo und Green Bay.

Der Handelstag in der NFL steht kurz bevor, wobei nur noch wenige Tage verbleiben, bis zahlreiche Spieler und Draft-Picks zwischen den Teams der Liga ausgetauscht werden.

Besonders die Chicago Bears haben mit einem historischen Transfer für erhebliches Aufsehen gesorgt. Sie sicherten sich den defensiven Linemen Jeffery Simmons von den Tennessee Titans und gaben im Gegenzug zwei Erstrunden-Draft-Picks ab. Dieser bis dato größte Deal hat die Konkurrenz in der Liga zwangsläufig in den Handlungszwang versetzt und zeigt, dass die Bears ihre Strategie zur Stärkung der Defensive konsequent verfolgen.

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Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht ausgeschlossen sind, da die Franchise noch zahlreiche Schwachstellen in ihren Reihen identifiziert hat, die behoben werden müssen, um den Schritt nach vorne zu wagen. Ein weiteres großes Thema, das die Medien und Fans beschäftigt, ist die mögliche Rückkehr von Quarterback Kirk Cousins. Die Frage steht im Raum, ob er an seine hervorragende Form vor seinem Abschied aus Minneapolis anknüpfen könnte.

Strategische Optionen für Minnesota Vikings

Andererseits liegt die Latte bei den Minnesota Vikings mit ihrer aktuellen Offense nicht besonders hoch, was eine Rückkehr attraktiver machen könnte. Zudem würde eine Verpflichtung von Cousins in Las Vegas Platz für den Nummer-Eins-Draft-Pick Fernando Mendoza schaffen, was allein schon einen solchen Trade wert erscheinen lässt. Während einige Fans noch in Erinnerungen an die Minneapolis Miracle Momente schwelgen und sich Case Keenum als Alternative wünschen, liegt der Fokus auf strategischen Überlegungen.

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Sollte man von Rückkehrern träumen, wäre auch Khalil Mack zurück zu den Bears eine interessante Option. Obwohl die Bears mit Simmons ihre Pass Rush Sorgen bereits gehörig beiseitegeschoben haben, dürfte ein weiterer aggressiver Quarterback Jäger wie Mack der Defensive guttun. Wesentlicher wäre jedoch der Erwerb eines Cornerbacks, da dies eine kritische Position ist, auf der das Team dringend Unterstützung benötigt.

In der NFC North, die aktuell als die stärkste Division der NFL gilt, muss jeder einzelne der Teams, selbst das Schlusslicht, was zwei Spiele über .500 steht, handeln. Green Bay hat nach dem Ausfall von Javon Hargrave insbesondere bei der Defensive Line Bedarf, vor allem angesichts der Laufspiele der Bears, Lions und in leicht abgemilderter Form der Vikings. Der junge Ojomo als Verstärkung für die D-Line wäre hier eine logische Maßnahme.

Transfergerüchte um Giants und Patriots

Auch bei den New York Giants wird über eine Rückkehr von Saquon Barkley diskutiert, obwohl die Pläne für OBJ schiefgingen. Die Giants könnten Barkley nach dem schwierigen Wechselspiel definitiv gebrauchen. Gleichzeitig sind die New England Patriots aufgrund ihrer Verletztenliste klar auf Wide Receiver angewiesen, weshalb Ridley aus Tennessee für wenig Draft-Kapital verfügbar sein könnte. Trotz statistischer Verluste in den vergangenen Saisons bietet er Flexibilität und Big-Play-Potenzial, was ihn zu einem Gewinn für jede Offense macht.

Die Kansas City Chiefs schauen ebenfalls seit Jahren auf diese Position, nachdem Versuche mit Rashee Rice, Xavier Worthy oder DeAndre Hopkins nicht dauerhaft zufriedenstellend verliefen. In Jacksonville wäre er an der Seite von Patrick Mahomes wieder in einer führenden Rolle. Auch Keenan Allen ist im Gespräch, da er trotz seines Alters Woche für Woche überzeugt und bei den Steelers gesund wäre, im Gegensatz zu vielen anderen Receivern.

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Passing Defense braucht Buffalo Unterstützung

Schließlich benötigt Buffalo Unterstützung in der Passing Defense, da sie von den Top-Teams die meisten Yards und First Downs durch gegnerische Pässe zulassen.