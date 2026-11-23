Nach der NFL-Trade Deadline bleibt der Markt aktiv. Brandon Aiyuk sucht ein neues Team, die Chiefs evaluieren Kicker, und es gab zahlreiche Trades wie den von Josh Downs zu den Chiefs sowie Bewegungen bei den Ravens und Falcons. Die Vikings suchen intensiv nach einem Quarterback.

Die offizielle Trade Deadline der National Football League ist zwar überschritten, doch das Ende der Transferperiode bedeutet keineswegs ein abruptes Stoppzeichen für alle Transaktionen. Im Gegenteil, der Markt für Free Agents bleibt weiterhin offen und lebendig, wobei Teams nach wie vor die Möglichkeit haben, Spieler unter Vertrag zu nehmen, die nicht mehr an eine bestimmte Franchise gebunden sind.

Während die Saison in vollem Gange ist und die Strategie der General Manager sich nun auf die Zusammensetzung des endgültigen Kaders konzentriert, gibt es dennoch zahlreiche interessante Entwicklungen im Hintergrund, die den aktuellen Stand der Liga beleuchten. Besonders um den Receiver Brandon Aiyuk der San Francisco 49ers ranken sich kontroverse Geschichten. Hätten die 49ers beschlossen, ihn zu behalten, müsste er zwingend im 53-Spieler-Kader berücksichtigt werden, sobald die Liga ihn wieder für alle Aktivitäten freigegeben hat.

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Kyle Shanahan verzichtet auf Brandon Aiyuk

Obwohl Gespräche zwischen dem Franchise und der Agentur des Spielers geführt wurden, hat Head Coach Kyle Shanahan klar kommuniziert, dass er auf ihn verzichten wird. Aiyuk, der seit zwei Jahren aufgrund einer schweren Knieverletzung pausiert, hatte durch öffentliche Kritik an der Vereinsführung eine schwierige Position eingenommen. Nun gelten die Washington Commanders, angeführt von seinem College-Kameraden Jayden Daniels, als möglicher neuer Arbeitgeber, wobei eine Annäherung zwischen dem Quarterback und dem Receiver festgestellt wurde.

Möglicherweise landet Aiyuk im Practice Squad der Hauptstadt-Team, während sein Agent Drew Rosenhaus aktiv nach einem neuen Arbeitgeber sucht. Auch andere Teams navigieren durch Unsicherheiten und versuchen, ihre Kader zu optimieren. Bei den Kansas City Chiefs stehen Fragen um die Kick-Position im Raum. Der aktuelle Kicker trat nur zu Point-After-Touchdown-Versuchen an und ließ bei Field Goals deutlich an Qualität vermissen, was zu einem der schlechtesten Quoten in der neuneinhalbjährigen Karriere führte.

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Um dies zu korrigieren, luden die Chiefs Matt Prater zu einem Training ein, wobei auch Justin Tucker, der seit Ende Oktober im Practice Squad ist, als Option gilt. In New York herrscht unter den Giants weiterhin Interesse an einem Star-Running-Back. Obwohl die Giants nicht den erhofften Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts nach New York holen konnten, wo als Gegenwert ein Zweit- und ein Fünftrundenpick angedacht waren, richtete man den Blick auf Atlanta.

Giants und Ravens handeln mit Running Backs

Berichtigen zufolge erkundigten sich die Giants auch bei den Falcons nach Bijan Robinson, wobei unklar bleibt, ob ein offizielles Angebot eingereicht wurde. Tatsächlich gab es jedoch einen konkreten Deal: Die Baltimore Ravens transferierten Guard Andrew Vorhees und einen Sechstrundenpick zu den Atlanta Falcons und erhielten im Austausch Ryan Neuzil, der bisher alle Spiele für Atlanta als Center bestritten hatte. Da Baltimore erst kürzlich Cam Jurgens verpflichtete, könnte Neuzil zunächst als Ergänzungsspieler dienen.

In Indianapolis sehen die Colts, obwohl sie Jonathan Taylor eigentlich halten wollen, keinen anderen Ausweg, als andere Spieler abzugeben, um die Balance im Team oder im Cap-Raum zu halten. Receiver Josh Downs wechselte dafür zu den Kansas City Chiefs, die zusätzlich einen Siebtrundenpick erhielten. Die Minnesota Vikings intensivieren ihre Bemühungen um einen neuen Quarterback, nachdem sich Kirk Cousins mit den Las Vegas Raiders auf einen Deal geeinigt hat.

Vikings suchen neuen Quarterback nach Kirk Cousins

Dies lässt vermuten, dass die Vikings kurzfristig einen Wechsel für Cousins anstreben, um eine Reunion mit einem früheren Trainer zu ermöglichen. Noch Stunden vor dem Ende der Deadline wurden Telefonate mit verschiedenen Teams geführt, um potenzielle Kandidaten zu sondieren. Gleichzeitig verzögerte sich der Transfer von Arnold Ebitekie zu den Cincinnati Bengals, da Cincinnati aus strategischen Gründen zurückzog, um seine Rechte auf Compensation-Picks nicht zu verlieren.

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Während die Philadelphia Eagles durch den Abgang von Spielern wie Jordan Davis und Cam Jurgens ihren Rebuild vorantreiben und die Buffalo Bills durch den Erwerb von Amani Hooker ihre Titelambitionen untermauern, bleibt die Liga dynamisch. Selbst nach der Deadline können noch Deals bekannt werden, wie in den vergangenen Jahren üblich, was die Spannung bis zum Saisonende aufrechterhält.

Die Dallas Cowboys hatten beispielsweise vor der Deadline bereits Interesse an einem Running Back bekundet, wobei Jonathan Taylor im Fokus stand, was aber nicht in einem Transfer resultierte. Insgesamt zeigt die aktuelle Situation, dass die Grenzen zwischen Transferphase und Free Agency im modernen NFL-System fließender sind als je zuvor.