NFL-Transfers: Brewer sternet bei den Dolphins, Sneed kehrt zu den Chiefs zurück, Beckham Jr. vor Giants-Rückkehr

Mehrere NFL-Teams haben wichtige Personalentscheidungen getroffen: Die Dolphins statten Center Aaron Brewer mit einem Top-Vertrag aus. Die Chiefs holen Cornerback L'Jarius Sneed zurück. Die Giants nehmen nach einer Verletzungswelle Odell Beckham Jr. unter die Lupe und verpflichten weitere Receiver.

Die Miami Dolphins haben ihren herausragenden Center Aaron Brewer mit einem hochdotierten Dreijahresvertrag ausgestattet. Das neue Arbeitspapier hat ein Gesamtvolumen von 52,5 Millionen US-Dollar, wovon 37 Millionen garantiert sind.

Brewer verdient künftig durchschnittlich 17,5 Millionen Dollar pro Saison, was ihn zum drittbestbezahlten Center der Liga macht. Nur Tyler Linderbaum von den Las Vegas Raiders und Creed Humphrey von den Kansas City Chiefs erhalten mehr Gehalt. Der 28-jährige Brewer, der 2020 als ungedrafteter Free Agent bei den Tennessee Titans begann, war in den letzten beiden Spielzeiten bei den Dolphins in 33 von 34 möglichen Partien gestartet und hatte sich zu einem der besten Spielern auf seiner Position entwickelt.

Sein vorheriger Kontrakt sah für das letzte Vertragsjahr lediglich ein Grundgehalt von 1,22 Millionen Dollar vor. Die Kansas City Chiefs haben für ihre Defensive Backfield eine Rückkehrer-Verpflichtung getätigt. Cornerback L'Jarius Sneed, ein ehemaliger Draftpick und Schlüsselspieler der Chiefs-Defense, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, der bis zu fünf Millionen Dollar wert sein kann. Sneed war von 2020 bis 2022 in Kansas City aktiv, gewann zwei Super Bowls und entwickelte sich vom Nickelback zum festen Starter.

Seine Statistiken in den letzten drei Chiefs-Jahren umfassten 262 Tackles, 33 abgewehrte Pässe, sieben Interceptions, 4,5 Sacks und vier erzwungene Fumbles. Nach einem Trade zu den Tennessee Titans und einem daraufhin unterschriebenen Vierjahresvertrag konnte Sneed in zwei Jahren bei den Titans aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme, insbesondere einer langwierigen Oberschenkelverletzung, nicht überzeugen und wurde im März entlassen. Die Chiefs bieten ihm nun eine erneute Chance an seinem früheren Erfolgsort.

Die New York Giants reagieren auf die Verletzung von Wide Receiver Gunner Olszewski mit mehreren personellen Maßnahmen. Das langjährige Gerücht um eine Rückkehr von Star-Receiver Odell Beckham Jr. (OBJ) konkretisiert sich: Der 33-Jährige absolvierte am Montag ein Workout bei den Giants, nachdem er zuletzt in der Saison 2024 für die Miami Dolphins aktiv war und die gesamte vorherige Spielzeit als Free Agent verbracht hatte.

Zudem verpflichteten die Giants gemäß mehreren NFL-Insidern Wide Receiver JuJu Smith-Schuster sowie Braxton Berrios, der vor allem als Return Specialist Erfahrung mitbringt. Zuvor hatten die Giants bereits Tight End Darnell Washington aus der Saison 2023 mit einem Vierjahresvertrag über 42 Millionen Dollar (21 Millionen garantiert) ausgestattet. Die aktuellen Verletzungen von Olszewski (Achillessehnenriss), Malik Nabers (Kreuzbandriss) und Darius Slayton (Hüftmuskulatur-Operation) haben bei den Giants eine Lücke im Receiving-Corps aufgerissen, die durch diese Neueinkäufe geschlossen werden soll





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