NFL-Transfers: Chiefs holen Sneed zurück, Giantsplanen OBJ-Rückkehr und Lions binden Campbell langfristig

Die Kansas City Chiefs haben Cornerback L'Jarius Sneed für ein Jahr zurückgeholt. Bei den New York Giants steht die Rückkehr von Odell Beckham Jr. nach einem Workout kurz bevor, zudem wurden JuJu Smith-Schuster und Braxton Berrios verpflichtet. Die Detroit Lions haben Linebacker Jack Campbell bis 2030 langfristig vertraglich gebunden.

Die NFL -Saison nähert sich mit großen Transfer s und Vertragsverlängerung en. Die Kansas City Chiefs haben Cornerback L'Jarius Sneed zurückgeholt. Der Deal läuft über ein Jahr. Laut NFL -Insider Adam Schefter kann Sneed dabei bis zu fünf Millionen US-Dollar verdienen.

Für die Chiefs ist es eine Reunion mit einem Spieler, der in der Defense von Steve Spagnuolo einst zu den wichtigsten Bausteinen gehörte. Sneed begann seine NFL-Karriere 2020 als Viertrundenpick der Chiefs. In Kansas City entwickelte er sich schnell vom flexiblen Nickelback zum Starter. Mit den Chiefs gewann Sneed zwei Super Bowls und war über Jahre ein zentraler Bestandteil der Secondary.

Besonders in seinen letzten drei Jahren bei den Chiefs lieferte Sneed konstant ab. In diesem Zeitraum kam er auf 262 Tackles, 33 verteidigte Pässe, sieben Interceptions, 4,5 Sacks und vier erzwungene Fumbles. Diese Leistungen machten ihn 2024 für die Tennessee Titans interessant. Die Chiefs gaben Sneed damals per Trade ab, kurz darauf unterschrieb er in Tennessee einen lukrativen Vierjahresvertrag.

Der Wechsel wurde für beide Seiten aber nicht zur erhofften Erfolgsgeschichte. Sneed hatte bei den Titans mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, vor allem mit einer anhaltenden Oberschenkelverletzung. Nach zwei enttäuschenden Jahren wurde er im März entlassen. Nun bekommt er dort eine neue Chance, wo seine Karriere ihren bislang besten Verlauf nahm.

Bei den New York Giants deutet sich die Rückkehr von Wide Receiver Odell Beckham Jr. an. Seit Wochen hält sich das Gerücht, es könnte zu einer Reunion kommen. Diese rückt nun offenbar in greifbare Nähe. Wie US-Reporter Jordan Schultz unter Berufung auf Quellen aus der Liga berichtet, findet an diesem Montag ein Workout von OBJ bei den "Big Blue" statt.

Der Kontakt bestehe bereits seit Monaten, beide Seiten seien an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert. Weiter schreibt Schultz, die schwere Verletzung von Gunner Olszewski könnte die Tür nun geöffnet haben, da der Wide Receiver als verlässliche Anspielstation fehlt. Olszewski hatte sich in der vergangenen Woche im Training die Achillessehne gerissen.

Zudem befindet sich Malik Nabers im Reha-Prozess nach einem Kreuzbandriss, und Darius Slayton hat sich kürzlich einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterzogen. Beckham Jr. stand zuletzt in Week 14 der Saison 2024 auf dem Rasen, als er für die Miami Dolphins spielte. Die vergangene Saison verbrachte er als Free Agent. Bereits von 2014 bis 2018 spielte der mittlerweile 33-Jährige für die Giants, die ihn im Draft 2014 als zwölften Pick ausgewählt hatten.

In seiner besten Zeit zählte er zu den spektakulärsten Spielern der NFL und gewann viele Fans. Doch unter anderem brachten ihn Verletzungsprobleme aus dem Tritt. Bislang steht der einmalige Super-Bowl-Champion bei 119 Regular-Season-Spielen und 59 Receiving Touchdowns sowie einem Rushing Touchdown. 44 der Scores durch die Luft gelangen ihm im Giants-Trikot.

Zudem gaben die Giants bekannt, dass sie die Free Agents JuJu Smith-Schuster und Braxton Berrios unter Vertrag genommen haben. Smith-Schuster erhält einen Einjahresvertrag, Berrios bringt Erfahrung als Returner mit. Die Detroit Lions haben Linebacker Jack Campbell langfristig gebunden. Das Franchise gab offiziell bekannt, dass Campbell bis zur Saison 2030 unter Vertrag genommen wurde.

Campbell erhält einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, 51,5 Millionen davon sind garantiert. Campbell wurde im NFL Draft 2023 an Position 18 ausgewählt und hat sich zu einer festen Größe in der Lions-Defense entwickelt. Der 25-Jährige zeigte sich in einem Social-Media-Post des Teams erfreut über die Verlängerung.

"Ich freue mich darauf, zurück zu sein", erklärte er. "Ich freue mich darauf, langfristig hier zu bleiben. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.

" Zudem wurde bekannt, dass die Seattle Seahawks Running Back Xavier McKinney aufgenommen haben





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