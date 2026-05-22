DieDetroit Lions haben sich Jack Campbell verpflichtet, während die New York Giants sich DJ Reader für die kommenden zwei Jahre verpflichtet haben. Die Tennessee Titans haben sich Matt LaFleur für ein halbes Dezimalaktuelles Addendum und die Minnesota Vikings haben Jauan Jennings verpflichtet. Die Seattle Seahawks haben sich Dante Fowler für die nächsten zwei Jahre verpflichtet und haben Dexter Lawrence ersetzt. Brett Hall und CJ Reader sind dieses Mal auf zwei Jahre und 12,5 Millionen Dollar verpflichtet. Überprüfen Sie die gesamte Liste der Transfers in der Professional Football League (NFL) für Ihr Team und vervollständigen Sie die Liste vor der nächsten Saison.

Jack Campbell , der Linebacker der Detroit Lions, hat seine erste Vertragsverlängerung abgeschlossen. Er erhält einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, wobei 51,5 Millionen Dollar garantiert sind.

'Ich freue mich darauf, zurückzuhören', erklärte er in einem Post des Teams. Der Tight End Matt LaFleur unterzeichnete einen Einjahresvertrag über acht Millionen US-Dollar. Beide Parteien haben sich auf einen Dreijahresvertrag für Running Back Breece Hall von 45,75 Millionen US-Dollar geeinigt. Wide Receiver Jauan Jennings unterschrieb einen Einjahresvertrag über 13 Millionen Dollar bei den Minnesota Vikings.

Die Jets verpflichten den Running Back Breece Hall mit einem Dreijahresvertrag über 45,75 Millionen US-Dollar. Die New York Giants verpflichten DJ Reader, den Defensive Tackle, mit einem Vertrag über zwei Jahre und 12,5 Millionen Dollar. Die oben genannten Personen haben den Start in der NFL und ihr إجمالي Gehalt in US-Dollar angegeben: Mittlerückraum: 81,000,000 (Campbell) Verteidiger (Edge): 12,500,000 (DJ Reader) Klavin: 4,575,000 (Matt LaFleur) Klavin: 4,575,000 (Bret Hall) Klavin: 4,575,000 (CJ Reader) Jack Campbell,atility Offensivlineman, (C), Breece Hall, ilegale Mitarbeiter.

(M), Matt LaFleur, Tight End (C), Dante Fowler, Defensive Tackle (C), Justin Herbert, Quarterback (C)





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