NFL-Transfers: Jack Campbell verlängert bei den Lions, OBJ vor Rückkehr zu den Giants, Sneed zurück bei den Chiefs

Die Detroit Lions binden Linebacker Jack Campbell langfristig. Die New York Giants verstärken ihre Wide-Receiver-Position mit JuJu Smith-Schuster und Braxton Berrios und testen Odell Beckham Jr. für eine mögliche Rückkehr. Die Kansas City Chiefs holen L'Jarius Sneed zurück und die Seattle Seahawks geben Derrick Charles eine neue Chance.

Die Detroit Lions haben Linebacker Jack Campbell langfristig gebunden. Der 25-Jährige, der im NFL Draft 2023 an 18. Stelle ausgewählt wurde, hat eine Vertragsverlängerung bis zur Saison 2030 unterschrieben.

Laut NFL Network erhält Campbell einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, wovon 51,5 Millionen garantiert sind. Campbell äußerte sich in einem Social-Media-Post des Teams erfreut über die langfristige Perspektive. Seit seinem Draft hat sich Campbell zu einer festen Größe in der Lions-Defense entwickelt und zeigt konstant starke Leistungen. Diese Verlängerung sichert den Lions einen Schlüsselspieler für die kommenden Jahre und unterstreicht den Plan, die Defensive weiter zu stärken.

Gleichzeitig gibt es mehrere Personalien im Wide-Receiver-Bereich der New York Giants: Odell Beckham Jr. absolviert ein Workout bei seinem Ex-Klub, was eine mögliche Rückkehr wahrscheinlicher macht. Zudem haben die Giants JuJu Smith-Schuster und Braxton Berrios unter Vertrag genommen. Diese Moves sind notwendig geworden, nachdem Gunner Olszewski sich eine Achillessehnenverletzung zugezogen hat und Malik Nabers sowie Darius Slayton ebenfalls verletzungsbedingt ausfallen.

Beckham Jr. spielte bereits von 2014 bis 2018 für die Giants und war damals ein Publikumsliebling, obwohl er auch von Verletzungen geplagt war. Sein letztes Spiel absolvierte er 2024 bei den Miami Dolphins. Auch in der Wide-Receiver-Position gibt es Bewegung bei den Kansas City Chiefs, die L'Jarius Sneed zurückholen. Sneed, ursprünglich 2020 von den Chiefs gedraftet, gewann mit ihnen zwei Super Bowls und war ein Schlüsselspieler der Secondary.

Nach einem enttäuschenden zweijährigen Gastspiel bei den Tennessee Titans, das von Verletzungen überschattet war, kehrt er nun nach Kansas City zurück. Zudem hat Derrick Charles, der die gesamte Saison 2025 aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasste, bei den Seattle Seahawks einen neuen Vertrag unterschrieben und erhält dort die Chance auf ein Comeback. Diese Transfers und Verletzungen zeigen die dynamische Natur der NFL-Offseason, in der Teams sich für die neue Saison rüsten und verletzungsbedingte Lücken schließen müssen





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