NFL Transferwochenende: Taylor, Downs und Nelson wechseln

Intensive Transferwoche in der NFL: Jonathan Taylor, Josh Downs und Quenton Nelson wechseln die Teams. Details zu den Deals und Hintergrundinformationen.

Die NFL-Saison läuft auf Hochtouren, und parallel zum Spielgeschehen dreht sich das Personalkarussell auf ganzer Linie weiter. Besonders die Indianapolis Colts stehen im Fokus der Öffentlichkeit, da sie offenbar mehrere ihrer Schlüsselspieler abgeben. Laut Berichten von Insider Adam Schefter lichtet sich das Feld der Interessenten am 27-jährigen Star-Runningback Jonathan Taylor rapide. Die Colts sind nun offen für Angebote, um diesen wertvollen Kaderbestandteil für einen Trade freizugeben.

Jonathan Taylor im Mittelpunkt der Handelsgespräche

Der Ausverkauf bei den Indianapolis Colts vor der offiziellen Trade Deadline am 10. November schreitet unaufhaltsam voran. Jonathan Taylor, der bis einschließlich der Spielzeit 2028 unter Vertrag steht, ist bei mehreren Titelkandidaten heiß begehrt. Zu den potenziellen Interessenten zählen unter anderem die Denver Broncos und die Green Bay Packers. Angesichts seiner Vertragslaufzeit wird erwartet, dass der geforderte Trade-Gegenwert entsprechend hoch ausfallen wird.

Also read Taylor Swift soll nach Hochzeits-Leak völlig außer sich sein

ESPN berichtet, dass die Colts bereits ein konkretes Angebot über einen Zweitrunden-Pick sowie zusätzliche Kompensationen erhalten haben. Experten vergleichen die Situation mit dem Transfer von Positionskollege Christian McCaffrey im Jahr 2022. Damals wechselte dieser für einen Zweitrunden-, Dritt-, Viert- und Fünftrunden-Pick von den Carolina Panthers zu den San Francisco 49ers. Dies deutet auf das Niveau hin, das Indianapolis derzeit für Taylor sehen könnte.

Josh Downs und weitere Abgänge bei den Colts

Neben Taylor scheint auch Wide Receiver Josh Downs einen Wechsel zu bevorzugen. Der 25-Jährige bat sein Team reportedly um einen Transfer via Trade. In einer Pressekonferenz am Mittwoch dementierte er Gerüchte nicht, sondern erklärte offen: Ich bin offen für alles. Seinen aktuellen Rookie-Vertrag verliert er nach der laufenden Saison, was seine Verhandlungsposition stärkt. In der aktuellen Spielzeit steuerte er 26 Catches für 307 Yards bei, ein Touchdown blieb ihm jedoch verwehrt. 2025 absolvierte er insgesamt 58 Receptions für 566 Yards und vier Touchdowns.

Advertisement

Weiterhin bestätigt sich der Umbruch in Indianapolis. Wie Tom Pelissero meldet, verlässt auch DeForest Buckner die Franchise. Er wechselt zurück zu den San Francisco 49ers, da sein Vertrag dort ebenfalls nach der laufenden Saison auslief. Zudem wurde Guard Quenton Nelson zu den Seattle Seahawks getradet, um vor seinem Auslaufen als Free Agent noch Draft-Picks zu sichern. General Manager Chris Ballard musste kürzlich bereits seinen Posten räumen, was den Neuaufbau weiter unterstreicht.

Bears und Titans schließen Monster-Deal ab

Auch an anderer Front gibt es massive Bewegungen. Die Chicago Bears haben wenige Tage vor der Deadline einen signifikanten Zug vollzogen. Sie verpflichten den All-Pro Defensive Tackle Jeffery Simmons von den Tennessee Titans. Im Austausch dafür geben die Bears zwei Erstrunden-Picks (für 2027 und 2028) sowie einen Viertrunden-Pick (für 2027) ab. Zusätzlich erhalten sie einen Fünftrunden-Pick 2028 aus der Music City.

Der 29-jährige Simmons bringt in seinen acht Jahren bei den Titans 46,5 Sacks auf die Straße und gilt als fehlendes Puzzleteil in der Defensive Line der Bears. Dies ist der Move eines Titelkandidaten, der sich unter den Favoriten festsetzen möchte. Gleichzeitig starten die Titans damit ihren Rebuild, um langfristig wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Justin Tucker in Kansas City untergebracht

Der Spitzenreiter der AFC West, die Kansas City Chiefs, haben Kicker Justin Tucker für den Practice Squad verpflichtet. Dies geschah nach schweren Vorwürfen gegen Tucker, denen 16 Massagetherapeutinnen sexuelle Nötigung vorwarfen. Tucker bestritt die Anschuldigungen, wurde aber von der NFL für die Saison 2025 mit einer Zehn-Spiele-Sperre belegt. Nach Probetrainings ohne festen Vertrag in Indianapolis und New Orleans findet er nun in Kansas City eine neue Perspektive.

Advertisement

Als unmittelbarer Ersatz für Harrison Butker eingeplant, soll er die Lücke schließen, falls Butker seine schwankenden Leistungen nicht verbessert. Butker verschoss in dieser Saison bereits fünf von sechzehn Field-Goal-Versuchen, zwei davon bei der Niederlage gegen die Seattle Seahawks. Die Verpflichtung von Tucker stellt somit eine strategische Entscheidung dar, um die Spezialisteneinheit in der Titeljagd stabil zu halten.