NFL-Turm im Allianz-Arena-Rasen: Spezielle Lampen und teurer Rasenwechsel für Tom-Brady-Gastspiel

Die NFL setzt vor dem Spiel gegen die Bayern in München auf Spezial-Lampen für den Rasen. Nach dem Gastspiel wird das teure Grün neu verlegt, um Schäden zu vermeiden.

Die National Football League bereitet sich mit hohem technischen Aufwand auf ein Gastspiel in der Allianz-Arena in München vor. Nachdem Superstar Tom Brady im Jahr 2022 durch einen Ausrutscher auf dem münchner Rasen Aufsehen erregte, stehen die Verantwortlichen nun vor der Herausforderung, das Spielfeld für die nächsten Spiele optimal vorzubereiten. Experten der nordamerikanischen Liga arbeiten seit Tagen eng mit dem Bayerischen Platzwart Peter Sauer zusammen, um die Bedingungen auf dem Platz perfekt einzustellen.

Zur Sicherung eines gesunden Grashangs wurden seit einer Woche spezielle Pflanzenlampen aufgestellt. Diese leuchten tag- und nachts, insbesondere im Bereich der Spielfeldmitte. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, das Wachstum der Grashalme zu fördern und die Stabilität des Bodens für die extremen Belastungen durch die Footballer zu gewährleisten.

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Spezialleuchten und Wachstum

Der Field Director der NFL, Nick Pappas, erklärte bei einem Rundgang durch die Allianz-Arena die technischen Hintergründe der Rasenvorbereitung. Der Platz besteht aus einem Hybridgemisch, das aus natürlichen Grashalmen und Kunstfasern kombiniert wird. Dabei fallen den Besuchern auffällige violette Leuchten auf, die einen besonderen Zweck erfüllen.

Die klimatischen Bedingungen in München stellen während der Wintermonate eine große Herausforderung dar. Der Sonnenstand ist niedrig, und die Arena erhält weniger direktes Sonnenlicht als ein offenes Feld im Sommer. Um dies auszugleichen, kommen sogenannte Grow Lights zum Einsatz. Diese Lampen emittieren ein Lichtspektrum, das sowohl rotes als auch blaues Licht enthält.

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Das violette Licht zielt speziell auf die Chlorophylle a und b ab, also die grünen Farbstoffe in den Pflanzen. Dies unterstützt den Prozess der Photosynthese effektiv. Dabei nutzen die Pflanzen die Lichtenergie, um Wasser und Kohlendioxid in Zucker umzuwandeln. Dieser Zucker dient als Energiequelle und Baustoff für das Wachstum der Halme.

Zusammenarbeit und technische Details

Nick Pappas betonte, dass die Vorbereitung in enger Abstimmung mit dem Platzwart-Team erfolgt. Diese Zusammenarbeit zwischen den Experten der Liga und dem lokalen Personal bestehe seit einigen Jahren und funktioniere hervorragend. Peter Sauer steuerte in Absprache mit den NFL-Experten die spezifische Beleuchtung des Arenarases bei.

Die verwendeten Lampen versorgen den Rasen kontinuierlich mit Licht, damit er kräftig bleibt und den Strapazen des Spielbetriebs standhält. Dies ist besonders relevant, da Bayern München den Platz für seine eigenen Fußballspiele regelmäßig nutzt. Die Kombination aus natürlichen und künstlichen Fasern soll die Haltbarkeit des Bodens erhöhen.

Hohe Kosten und Rasenwechsel

Trotz aller Vorkehrungen wird das Grün am Montag nach dem Spiel herausgefräst und durch einen neuen Hybrid-Rollrasen ersetzt. Dies liegt an der extremen Belastung durch die bis zu 150 Kilogramm schweren Athleten und an der Größe der Spieler. Zudem liegt das Spiel zeitlich sehr nah an dem Termin, an dem der Rasen für den Fußballbetrieb benötigt wird.

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Die Markierungen mit Yard-Linien und die aufgesprühten Logos in den Endzonen bereiten Probleme für den anschließenden Betrieb. Es ist schwierig, den Rasen in der kurzen Zeit und bei dieser Jahreszeit vollständig anwachsen zu lassen. Deshalb wählt man den Austausch als praktikablere Lösung.

Neues System und finanzielle Aspekte

Das neue Rollrasensystem stammt aus Mailand und benötigt kaum Anwuchszeit. Die natürlichen Grashalme sind in den dicken Kunstmatten bereits angewachsen und sofort spielbereit. Dieser Vorgang stellt eine enorme logistische und finanzielle Leistung dar. Die Kosten für diesen Austausch belaufen sich laut Informationen auf bis zu 200.000 Euro.

Diese Summe trägt nach Berichten die NFL. Der schnelle Wechsel des Belags stellt sicher, dass die Allianz-Arena ihre nächste Funktion als Fußballstadion ohne Verzögerung erfüllen kann. Die Maßnahmen zeigen den hohen Aufwand, den internationale Liga für Gastspiele in Europa treiben. Die Experten hoffen, dass die Kombination aus technischer Beleuchtung und neuem Rasen die Qualität für die Fans sichert.