RTL überträgt die NFL-Saison 2026/27 im Free-TV. Details zu Sendezeiten, RTL+ Angebot, Sky Partnerschaft und LVIIs Termin in Los Angeles.

Die American-Football-Saison 2026 ist gestartet und bietet deutschen Fans wieder umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten für die Spiele der National Football League. Der Sender RTL sichert sich erneut die Rechte für die Ausstrahlung im sogenannten Free-TV. Dies bedeutet für die Zuschauer, dass sie Teile der Liga ohne zusätzliche monatliche Gebühren verfolgen können. Die Spiele sind direkt über die Hauptkanäle abrufbar und müssen nicht extra abonniert werden.

Sendezeiten und RTL als Free-TV Partner

Jeden Sonntag strahlt RTL zwei Spiele live aus. Der frühe Slot beginnt um 19:00 Uhr, während der späte Termin um 22:00 Uhr startet. Diese feste Struktur sorgt für planbare Sendezeiten für die Zuschauer. Zusätzlich sendet der Sender live Nachtspiele an Freitagen, Montagen und Dienstagen. Diese zusätzlichen Spielstage erweitern das Angebot deutlich und bieten mehr Möglichkeiten, dem Geschehen zu folgen.

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Auch internationale Begegnungen, die im europäischen Raum ausgetragen werden, zeigt RTL live. Diese sogenannten International Games sind ein fester Bestandteil des Programms. Die Partnerschaft mit dem Pay-TV-Anbieter Sky ergänzt das Angebot. In den ersten drei Wochen der Saison wird die sogenannte Sky NFL-Konferenz zudem auf dem Sender NITRO gezeigt. Dies ist eine Kooperation, die den Zugang zu speziellen Konfrontationen erleichtert.

Zahlungsmodelle bei RTL+ und Sky

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV startet auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses Angebot ist jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements verfügbar. Ähnlich verhält es sich bei den Spielen, die von Sky übertragen werden. Dort stehen ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr zur Verfügung. Diese Inhalte sind hinter einer Paywall verborgen.

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Neben den wöchentlichen Partien sendet Sky die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz. Alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sind ebenso gebührenpflichtig. Auch die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone steht nur zahlenden Kunden zur Verfügung. Um das gesamte Angebot bei Sky nutzen zu können, ist ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich.

Highlights und digitale Extras

Welche Spiele genau in der aktuellen Woche übertragen werden, teilen die Sender jeweils spezifisch mit. Die genauen Spielpläne variieren also von Woche zu Woche. Fans können die von RTL übertragenen Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ nachschauen. Diese Funktion bietet Flexibilität für diejenigen, die das Live-Erlebnis verpasst haben.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele erscheinen am Montag auf RTL+. Diese Kurzfassungen sind zudem auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online verfügbar. Ein besonderes Saison-Highlight ist das Spiel gegen die Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. Diese Partie wird von RTL live im Free-TV gezeigt und zieht viele Zuschauer an.

Zukunftsausblick und LVI

Die Übertragungsmöglichkeiten setzen sich bis in die Zukunft fort. Das Super Bowl LVI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel findet im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Dies markiert den Höhepunkt der Saison für alle Teams und Fans. Die genauen Pläne für die nachfolgenden Jahre stehen bereits fest.

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Die Aufteilung in Free-TV und bezahlte Kanäle definiert den Zugang neu. RTL bietet einen breiten Zugang, während Sky und RTL+ vertiefende Inhalte liefern. Diese Struktur soll die Reichweite maximieren. Zuschauer haben die Wahl zwischen kostenlosen Spielen und umfangreichen Paket-Angeboten. Die Saison 2026 bietet somit viele Optionen für American-Football-Fans in Deutschland.