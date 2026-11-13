NFL-Übertragung 2026: RTL sendet Spiele im Free-TV

RTL überträgt die NFL-Saison 2026 im deutschen Free-TV. Zuschauer können sonntags zwei Partien live sehen. Sky zeigt weitere Spiele und internationale Matches.

Die American Football-Saison 2026 ist gestartet und bietet deutschen Fans umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten. RTL übernimmt erneut die Verantwortung für die Ausstrahlung der NFL-Spiele im deutschen Free-TV. Der Sender sichert damit eine breite Verfügbarkeit der populären Sportart für das Publikum in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum.

Free-TV Angebote und Sendezeiten

Jeden Sonntag übermittelt RTL zwei Spiele der NFL live in die Wohnzimmer der Zuschauer. Das erste Match startet bereits um 19:00 Uhr im frühen Slots. Das zweite Spiel wird am späten Abend um 22:00 Uhr ausgestrahlt. Diese zwei Partien sind für jeden Zuschauer ohne zusätzliche Gebühren verfügbar und bilden das Kernstück des Free-TV-Angebots.

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Neben den Sonntagsspielen zeigt RTL auch die Night Games an anderen Wochentagen. Freitag-, Montag- und Dienstagnachtspiele werden ebenfalls im Free-TV übertragen. Diese regelmäßige Ausstrahlung stellt sicher, dass Fans den gesamten Spieltagsverlauf der NFL verfolgen können, ohne auf kostenpflichtige Pakete zurückgreifen zu müssen.

Internationale Spiele und Sky Kooperation

Alle International Games aus Europa werden vom Sender RTL live übertragen. Dies ermöglicht deutschen Zuschauern, die Spiele vor Ort hautnah zu erleben. Aufgrund einer neuen Kooperation mit Sky wird zusätzlich auf dem Sender NITRO die "Sky NFL-Konferenz" in den ersten drei Spielwochen gezeigt. Diese Erweiterung bietet zusätzliche Inhalte für die Fans.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV sendet RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses Angebot ist jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements zugänglich. Ähnlich verhält es sich mit den Spielen, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden. Sky zeigt dort ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr. Diese Inhalte sind hinter einer Paywall geschützt.

Zu den kostenpflichtigen Angeboten bei Sky gehören auch die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" sowie alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag. Hinzu kommt die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, ist ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW erforderlich.

Saison Highlight in München

Ein besonders bedeutendes Spiel der Saison 2026 findet in München statt. Die New England Patriots treffen am 15. November in der Allianz Arena auf die Detroit Lions. RTL überträgt dieses International Game live im Free-TV. Das Match gilt als großes Saison-Highlight und zieht zahlreiche Fans an.

Fans haben zudem die Möglichkeit, die einzelnen RTL-Spiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzuschauen. Dieser Service bietet Flexibilität für Zuschauer, die den Live-Verlauf verpasst haben. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt.

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Zusätzliche Termine und Details

Welche Spiele genau übertragen werden, wird von den Sendern in der aktuellen Spielwoche bekannt gegeben. Diese tagesaktuellen Informationen sorgen für Transparenz bei den Sendeplänen. Zuschauer können sich so gezielt auf die gewünschten Partien vorbereiten und ihre Zeitplanung entsprechend anpassen.

Der Ligapokal LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel findet im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Diese Information liefert einen Ausblick auf zukünftige Events, die für die NFL-Fans interessant sein werden. Die genauen Übertragungsrechte und Sender für dieses Event sind derzeit separat zu betrachten.

Alle Infos zum NFL International Game 2026 in München sind öffentlich zugänglich. Zuschauer können live, per Livestream oder über Ticker informiert werden. Die Kombination aus Free-TV und digitalen Angeboten bietet eine umfassende Betreuung der Liga. Deutsche Fans profitieren von dieser vielfältigen Medienlandschaft.

Die NFL Deutschland-Spiele 2026 zeigen das Interesse der Liga am europäischen Markt. Die Partnerschaft mit RTL und Sky sorgt für breite Sichtbarkeit. Die Übertragung in München unterstreicht die Bedeutung des Landes als wichtiger Markt für die NFL. Fans können sich auf spannende Spiele und hohe Unterhaltung freuen.