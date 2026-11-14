NFL-Übertragung 2026: RTL und Sky zeigen Spiele live im Free-TV und Pay-TV

RTL sendet die NFL-Saison 2026 im Free-TV. Sky zeigt Premium-Inhalte hinter Paywall. Details zu Spielzeiten, Preisen und dem großen Match in München.

Das deutsche Fernsehen bereitet sich auf die NFL -Saison 2026 vor. Der Sender RTL ist erneut der Hauptpartner für die Übertragung der Spiele im Free-TV. Fans können sonntags zwei Spiele verfolgen und nutzen zusätzliche digitale Angebote. Die Strategie von RTL und Sky definiert die Verfügbarkeit für Zuschauer neu. RTL sendet live auf dem Hauptsender und auf dem Kanal NITRO. Sky bietet weitere Inhalte über sein Abomodell an.

Verfügbarkeit der Spiele auf RTL und NITRO

RTL überträgt jeden Sonntag zwei Partien in den deutschen Prime Time Slots. Das erste Spiel beginnt um 19:00 Uhr. Das zweite Match startet um 22:00 Uhr. Beide Spiele sind kostenlos im Free-TV empfangbar. Der Sender zeigt auch Nachtspiele an anderen Wochentagen. Freitag-, Montag- und Dienstagsspiele finden ihren Weg ins Programm. Internationale Spiele aus Europa werden ebenfalls live übertragen. RTL+ liefert parallel zum 19-Uhr-Spiel ein zusätzliches Match. Dieses ist nur mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar. Zuvor liefen diese Inhalte auf NITRO. In den ersten drei Spielwochen sendet NITRO die Sky NFL-Konferenz. Dies gilt als Übergangsphase zur neuen Kooperation.

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Paywall und Streaming-Angebote bei Sky

Sky übernimmt die Rechte für zusätzliche Spiele und Konzepte. Zuschauer benötigen ein Abo für das Sky Sport-Paket oder das Live-Sport-Abo bei WOW. Der Preis liegt hinter einer Paywall für mehrere Formate. Sky sendet ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr. Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz ist im Abo enthalten. Wöchentliche Night Games fallen in diesen Bereich. Spiele in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sind geschützt. Die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone ist ebenfalls paywalled. Fans müssen für den kompletten Zugang zahlen. Die genauen Spielpläne geben die Sender wöchentlich bekannt. RTL+ bietet eine Relive-Funktion für ihre Sendungen an. Zuschauer können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden abrufen. Dreiminütige Zusammenfassungen erscheinen am Montag auf RTL+. Auch die YouTube-Kanäle von RTL Sport und Sky Sport stellen Inhalte bereit.

Saison-Highlight: Patriots gegen Lions in München

Die Allianz Arena in München empfängt ein großes Match. Die New England Patriots treten gegen die Detroit Lions an. Das Spiel findet am 15. November 2026 statt. RTL überträgt die Partie live im Free-TV. Dies ist ein zentrales Event für die Bundesliga-Zuschauer. Das Spiel markiert einen wichtigen Termin im Kalender. Die Allianz Arena bietet Platz für die Fans. Die Partie gilt als Saison-Highlight. Die Aufstellung der Teams ist für viele Zuschauer attraktiv. Die Übertragung ist Teil des Free-TV-Pakets. RTL sichert sich damit wichtige Reichweite. Das Event zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich.

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Super Bowl LIX und zukünftige Termine

Der Super Bowl LIX findet im Februar 2027 statt. Das Spiel ist am 15. Februar terminiert. Es beginnt in der Nacht zum 15. Februar. Das SoFi Stadium in Los Angeles ist der Austragungsort. Kalifornien bleibt der Schauplatz des Finalspiels. Die Location ist seit Jahren etabliert. Der Super Bowl hat globale Bedeutung. RTL und Sky planen die Übertragung. Zuschauer müssen mit hohen Produktionskosten rechnen. Die Rechteverteilung bleibt komplex. Fans sollten die Anzeigen der Sender beachten. Die Spiele werden nicht im Voraus festgelegt. RTL gibt die Spiele pro Woche bekannt. Die Dynamik der Liga erfordert flexible Planung. Die Übertragungsrechte sind ein geschäftsführendes Thema. Die Partnerschaft zwischen RTL und Sky ist stabil. Die Zielgruppe wird bedient.

Zugang und technische Voraussetzungen für Zuschauer

Die Zuschauer müssen ihre Geräte vorbereiten. Ein Internetanschluss ist für RTL+ notwendig. Das Abo bei WOW ist für Sky-Inhalte erforderlich. Die technischen Anforderungen sind klar definiert. Free-TV ist über Antenne oder Kabel verfügbar. Die digitalen Kanäle nutzen IP-Streaming. Die Qualität ist hochauflösend. Die Nutzererfahrung steht im Fokus. RTL und Sky investieren in die Plattformen. Die Konvergenz von Line-TV und Streaming ist abgeschlossen. Die Zuschauer haben viele Optionen. Die Flexibilität ist ein Vorteil. Die Angebote sind aufeinander abgestimmt. Die Koordination vermeidet Lücken. Die Planung ist transparent. Die Zuschauer können ihre Entscheidung treffen. Die Preise sind marktkonform. Die Werte werden klar kommuniziert.