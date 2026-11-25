RTL überträgt NFL-Spiele im Free-TV, während Sky Paywall-Spiele liefert. Details zu Senda, Terminen und dem Saison-Highlight in München.

Die National Football League (NFL) startet in die Saison 2026 und bietet deutschen Fans eine vielfältige Auswahl an Übertragungen. Die öffentlich-rechtliche und private Wahrnehmung der Spiele verteilt sich dabei auf mehrere Sender und digitale Plattformen. Diese Aufteilung sorgt für eine breitere Abdeckung der Liga, erfordert von den Zuschauern jedoch oft die Nutzung kostenpflichtiger Dienste für den vollständigen Zugang.

RTL als Hauptübertragender im Free-TV

RTL ist in diesem Jahr erneut der zentrale Sender für die Übertragung der NFL im deutschen Free-TV. Das Programmangebot des Senders ist täglich hoch frequentiert und deckt verschiedene Spielzeiten ab. Jeden Sonntag sendet RTL ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr.

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Zusätzlich zur Sonntagsschau deckt der Sender das nächtliche Programm ab. Die Nachtspiele, die an den Wochentagen Freitag, Montag und Dienstag stattfinden, werden ebenfalls live gezeigt. Diese Strategie von RTL stellt sicher, dass auch abseits des Hauptsonntags eine kontinuierliche Präsenz der NFL im deutschen Fernsehen besteht.

Eine besondere Rolle spielen die sogenannten International Games. Alle Spiele, die aus Europa übertragen werden, sind fester Bestandteil des RTL-Programms. Dies macht Deutschland zu einem wichtigen Markt für die Liga und ermöglicht lokalen Fans den direkten Zugriff auf das Geschehen vor Ort, ohne zusätzliche technische Hürden überwinden zu müssen.

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Sky NFL-Konferenz und Paywall-Strukturen

Parallel zum Free-TV-Angebot von RTL gibt es eine enge Kooperation mit dem Bezahlsender Sky. Auf dem Sender NITRO wird in den ersten drei Spielwochen die sogenannte Sky NFL-Konferenz übertragen. Diese spezifische Übertragungsform bietet eine alternative Perspektive auf die Spiele und ist Teil des neuen Bündnisses.

Für den vollen Umfang des Angebots greifen die Zuschauer jedoch auf Paywall-Dienste zurück. Parallel zum 19-Uhr-Spiel auf RTL läuft auf der Plattform RTL+ ein weiteres Spiel. Der Zugang zu diesem Stream setzt ein kostenpflichtiges Abo auf der digitalen Plattform voraus.

Auch Sky stellt eigene Spiele zur Verfügung. Dort werden wöchentlich ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr gezeigt. Hinzu kommt die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz sowie alle wöchentlichen Night Games an Freitag-, Montag- und Dienstagnächten. Auch die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone ist ausschließlich hinter einer Paywall zu finden.

Konditionen und Streaming-Optionen

Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, sind spezifische Verträge erforderlich. Die Nutzung setzt ein Abo des Sky Sport-Pakets voraus. Alternativ kann das Live-Sport-Abo bei WOW abgeschlossen werden. Ohne diese Abonnements bleibt der Zugang zu den exklusiven Sky-Inhalten versperrt.

Für die Spiele, die auf RTL und RTL+ gezeigt werden, gibt es Nachholmöglichkeiten. Fans können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anschauen. Diese Option bietet Flexibilität für Zuschauer, die das Live-Erlebnis verpasst haben.

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Nach den Sonntagsspielen werden kürzere Zusammenfassungen bereitgestellt. Dreiminütige Highlights aller Spiele des Tages erscheinen am Montag auf RTL+. Darüber hinaus sind diese Clips auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online verfügbar. Dies bietet eine schnelle Übersicht über das Geschehen der vergangenen Woche.

Highlights und kommende Ereignisse

Ein besonderer Höhepunkt der Saison war das NFL-Spiel in München. Die Partie zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions fand am 15. November in der Allianz Arena statt. RTL übertrug diese wichtige Begegnung live im Free-TV. Das Match markierte einen значимом момент in der Geschichte der NFL in Deutschland.

Dieses Event zeigt die wachsende Bedeutung der Liga in Europa. Die Allianz Arena bot den passenden Rahmen für internationale Präsenz. Die hohe Nachfrage bestätigt das große Interesse deutscher Fans an direkten Begegnungen auf europäischem Boden.

Neben den regelmäßigen Spielen steht ein großes Zukunftsevent an. Das All-Star-Spiel, bekannt als LIX, findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dieses Datum ist bereits festgelegt und wird weltweit Aufmerksamkeit erregen.